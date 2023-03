Rolnicze protesty w stolicy Holandii. Miasto wprowadziło stan wyjątkowy

czytaj dalej

Przyznanie sołtysom - którzy przez co najmniej dwie kadencje pełnili tę funkcję - dodatku emerytalnego w wysokości 200 zł miesięcznie zakłada projekt ustawy przedstawiony przez polityków Solidarnej Polski. Roczny koszt świadczenia to 19 mln zł, uprawnionych do jego otrzymania ma być 8 tys. osób. Na spotkaniu w Jaśle premier Mateusz Morawiecki wymienił kwotę 300 złotych. Dziś obchodzony jest Dzień Sołtysa.