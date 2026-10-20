Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Francja dostanie więcej paliwa. Jest ruch Macrona

|
Prezydent Francji Emmanuel Macron i król Bahrajnu Hamad bin Isa Al Khalifa
Aleksander Smolar o protestach we Francji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/BENOIT TESSIER / POOL
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Prezydent Francji Emmanuel Macron uzyskał od Bahrajnu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich zobowiązania w sprawie dostaw dodatkowych 200 tysięcy ton oleju napędowego miesięcznie, przekazał Pałac Elizejski. Mają one pomóc w obniżeniu cen paliw we Francji.

Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrajn mają zapewnić po 100 tys. ton oleju napędowego w ciągu miesiąca - dodano w komunikacie. 

Arabia Saudyjska już zobowiązała się do dostaw paliwa dla Francji w październiku i listopadzie. Łącznie Paryż uzyskał od krajów regionu Zatoki Perskiej zobowiązania dotyczące dostaw 295 tys. ton paliwa. Jest to nieco więcej niż 10 proc. krajowego zużycia. Dostawy paliwa mają pomóc w obniżeniu cen na stacjach benzynowych.

Demonstranci podpalili zabytkowy ratusz. Media: jeden z podejrzanych zatrzymany
Dowiedz się więcej:

Demonstranci podpalili zabytkowy ratusz. Media: jeden z podejrzanych zatrzymany

TVN24

Emmanuel Macron z wizytą na Bliskim Wschodzie

Prezydent Macron przybył do Bahrajnu we wtorek. Wizyta w państwach tej części świata była zaplanowana jeszcze przed sobotnimi demonstracjami i zamieszkami we Francji. Hasłem przewodnim protestów były rosnące koszty życia. Szef państwa jest krytykowany za opuszczenie kraju tuż po tych wydarzeniach.

Prezydent Francji Emmanuel Macron i król Bahrajnu Hamad bin Isa Al Khalifa
Prezydent Francji Emmanuel Macron i król Bahrajnu Hamad bin Isa Al Khalifa
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BENOIT TESSIER / POOL

Po wizycie w Kuwejcie, ZEA i Bahrajnie francuski prezydent oczekiwany jest w Katarze. Będzie to pierwsza wizyta tej rangi od 2009 r., gdy Katar odwiedził ówczesny prezydent Nicolas Sarkozy.

7 października premier Francji Sebastien Lecornu zapowiedział, że rząd wykorzysta 10 mln baryłek oleju napędowego z istniejących zapasów, co umożliwi spadek ceny na stacjach benzynowych o 12-18 eurocentów za litr. Obecnie cena ta wynosi ponad 2,3 euro/litr.

Umowa Trumpa z Putinem

Umowa Emmanuela Macrona z Bahrajnem i ZEA to nie pierwsze porozumienie na wysokim szczeblu w sprawie oleju napędowego, jakie zostało zawarte w tym miesiącu. 9 października prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że Rosja zgodziła się niezwłocznie dostarczyć na rynek amerykański i globalny ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego.

Trump przekazał wówczas, że w krótkim czasie Rosja dostarczy kolejne trzy miliony ton diesla - w zależności od stanu technicznego tamtejszych rafinerii - a także przekaże dodatkowe 500 tysięcy ton w listopadzie oraz milion ton niedługo później.

Umowa Trumpa z Putinem w sprawie rosyjskiego diesla ma docelowo obniżyć ceny paliwa w Stanach Zjednoczonych. Jest to szczególnie ważne dla republikanów przed zbliżającymi się wyborami połówkowymi w kraju.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Emmanuel MacronOlej napędowyFrancja
Zobacz także:
Donald Tusk
Rząd przyjął zmiany w 800 plus
Z kraju
apple logo budynek shutterstock_2728131943
Apple musi zmienić praktyki w Polsce. Jest decyzja UOKiK
Z kraju
Adam Szłapka
"Przedsiębiorcy zyskają dodatkowy czas". Rząd zadecydował
Dla firm
Warszawa ludzie metro
Nowy fundusz ma wspierać młodych. "Polska jest fenomenem gospodarczym"
Pieniądze
shutterstock_2684802017
Polacy "chcą znikać z sieci". Raptowny wzrost wniosków
Tech
Teheran, Iran
Zawoalowana groźba Iranu. Od nich "zależą wszystkie światowe dane internetowe"
Ze świata
samochody, warszawa
Co z obniżką cen gazu? Minister tłumaczy
Z kraju
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_300203767
Efekt rewolucji na rynku. "Firmy dostają niepokojące pisma"
Dla firm
paliwo benzyna tankowanie shutterstock_2770567921
Ceny paliw. Nowe stawki
Pieniądze
AfD
Potężny wyciek z AfD. W sieci setki tysięcy danych
Tech
Rafineria ropy naftowej, ropa naftowa
Ropa najdroższa od miesięcy. Pękła psychologiczna granica
Rynki
Z domu znikały pieniądze, zatrzymano kobietę (zdjęcie ilustracyjne)
Zarzuty dla członków zarządu. Szkoda ma sięgać 94 milionów złotych
Z kraju
Revolut
Awaria Revoluta. Problemy z aplikacją i płatnościami
Pieniądze
Havana, Cuba
Chaos w całym kraju. Nie działały telefony i internet
Ze świata
Domański
Domański: polski przemysł podkręca tempo
Z kraju
pieniądze portfel złotówki
Tak zarabiają Polacy. Nowe dane
Pieniądze
Cersanit
Pokłosie ataków Rosji. Polski zakład wstrzymuje produkcję
Ze świata
shutterstock_2522263177
Polskie tablice we Włoszech. Gigantyczne szkody
Ze świata
Pokłosie zamieszek we Francji
Skradzione podczas zamieszek. Platforma blokuje sprzedaż
Ze świata
kolbaskowo stacja paliw orlen paliwo shutterstock_2790671051
Ceny paliw w dół. Tyle zapłacą kierowcy
Pieniądze
pieniadze podatki kalkulator praca biuro wydatki shutterstock_2722823339
Miał być 2027 rok. Rząd szykuje zmiany w sprawie KSeF
Pieniądze
Donald Tusk
Premier podaje dane. "To było kłamstwo"
Z kraju
warszawa stare miasto shutterstock_2726428925
"Miasta z potencjałem". Polska metropolia w prestiżowym rankingu
Turystyka
list zus poczta shutterstock_2588470359
Wyższe świadczenie. Ważny komunikat ZUS
Pieniądze
Zamieszki we Francji
Drastyczna reakcja władz. Godzina policyjna
Ze świata
boeing 737 - Przemyslaw Szablowski shutterstock_1338528011
Polski przewoźnik zawiesza część połączeń
Turystyka
Podsłuchy - zdjęcie ilustracyjne
Włamał się do ponad 100 firm. Wydał na to pięć tysięcy dolarów
Tech
laptop mezczyzna telefon shutterstock_2741201535
"Wiadomość o konieczności pilnego opłacenia mandatu". Nowa kampania
Z kraju
Donbas, Ukraina, 17 sierpnia 2025 r. Ukraińscy żołnierze, wykorzystując drony ofensywne, utrzymują pozycję na froncie południowym. Wojna z użyciem dronów toczy się na Ukrainie i stanowi punkt zwrotny w wojnie z Rosją
Ograniczenie systemu satelitarnego. Republikanin zapowiada konsekwencje
Ze świata
ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Nie tylko Polska. "Widoczne są już pierwsze niepokojące sygnały"
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica