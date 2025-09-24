Chińczycy mają problem z samolotami. Drastyczne cięcia

Chiński koncern jest w dużym stopniu uzależniony od amerykańskich dostawców, takich jak Honeywell czy Parker-Hannifin, którzy dostarczają mu kluczowe elementy, m.in. awionikę, systemy sterowania lotem i silniki. Informatorzy Bloomberga przekazali, że Comac boryka się z problemami "praktycznie we wszystkich kluczowych obszarach swojego łańcucha dostaw".

USA wstrzymują pozwolenia na eksport

Sytuację Comac pogorszyło również ogłoszone w lipcu tymczasowe wstrzymanie przez USA pozwoleń na eksport istotnych części silników, produkowanych przez GE Aerospace. Według źródeł Bloomberga firma z siedzibą w Szanghaju celuje teraz w dostarczenie w tym roku około 25 swoich wąskokadłubowych odrzutowców, mimo że jeszcze na początku roku zwiększyła cel w tym zakresie z 50 do 75 maszyn. Chiński dwusilnikowy odrzutowy samolot pasażerski C919, mający konkurować z Airbusem A320neo i Boeingiem 737 Max, wciąż nie uzyskał certyfikatów od amerykańskich i europejskich regulatorów lotnictwa. W tym roku Comac dostarczył zaledwie sześć maszyn, w tym pięć chińskim liniom lotniczym, podczas gdy trzej najwięksi przewoźnicy z Chin spodziewali się łącznie 32 dostaw tylko w 2025 r. – zaznaczył Bloomberg, dodając, że od 2022 r. firma zapewniła dostawy 16 swoich samolotów.