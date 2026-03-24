Iran przepuścił dwa statki

Zagrożona infrastruktura energetyczna na Bliskim Wschodzie. Ultimatum Trumpa i odpowiedź Iranu

Statki pod indyjską banderą przewoziły skroplony gaz (LPG), który jest używany głównie do gotowania w Indiach. Załadowano je na kotwicowiskach w Kuwejcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich - wynika z danych śledzenia statków LSEG.

Kraje Zatoki Perskiej, w tym Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie, mają problem z eksportem i importem towarów z powodu blokady od wybuchu wojny 28 lutego - wtedy to Teheran w odpowiedzi na uderzenie Izraela i USA rozpoczął ataki na statki przepływające przez cieśninę Ormuz.

Cieśnina Ormuz Źródło: PAP, Adam Ziemienowicz/Reuters

Dwa indyjskie statki przepłynęły przez cieśninę Ormuz

Statek Pine Gas, załadowany na wodach terytorialnych Zjednoczonych Emiratów Arabskich, przepłynął przez cieśninę, a za nim podążał Jag Vasant z ładunkiem LPG z Kuwejtu - wynika z danych platformy MarineTraffic, która śledzi ruch statków.

Władze Indii potwierdziły, że dwa tankowce przewożące ponad 92 tys. ton LPG przepłynęły przez Ormuz i mają dotrzeć do portów w Indiach między 26 a 28 marca.

Statek Pine Gas miał nadać wiadomość, w której przedstawił się jako statek z Indii (po ang. "India ship and crew").

Blokada cieśniny Ormuz. Utknęły setki statków

Według agencji ONZ około 20 tys. marynarzy i setki statków utknęło w Zatoce Perskiej. Stanęły dostawy żywności i innych niezbędnych towarów importowanych i eksportowanych, głównie do Azji i Europy.

Irańskie państwowe media poinformowały w poniedziałek, że Iran zagroził rozmieszczeniem min morskich, jeśli Trump dalej będzie przeprowadzał ataki na infrastrukturę energetyczną. Władze zasugerowały jednocześnie, że państwa niebędące stroną konfliktu mogą koordynować przeprawę z Iranem, co sprawiło, że analitycy pozostali ostrożni.

"Iran z dużym prawdopodobieństwem nadal jest zdolny do uszkodzenia statków przepływających przez cieśninę Ormuz" - podała w notatce brytyjska grupa zajmująca się bezpieczeństwem morskim Ambrey.

Reuters podkreślił, że z danych Kplera wynika, że w niedzielę przez cieśninę przepłynął także tankowiec przewożący produkty naftowe w kierunku Indii.

"Ruch przez cieśninę spadł o około 95 procent"

Zakłócenia w ruchu tankowców przez cieśninę spowodowały zmniejszenie światowych zapasów ropy naftowej i produktów naftowych o około 20 procent.

- Po trzech tygodniach zamknięcia portu Ormuz nadal są zakłócenia w transporcie tankowców z ropą naftową - powiedział w poniedziałek makler morski Clarksons. - Ruch przez cieśninę spadł o około 95 procent w porównaniu z poziomem sprzed wojny, choć statki powiązane z Iranem przemieszczają się - dodał.

Pierwszy zachodni statek przepuszczony przez cieśninę

Iran przyjął w niedzielę pierwszy statek z Zachodu od początku wojny, kiedy to grecki masowiec dostarczył zboże z Kanady do portu Bandar Imam Khomeini - wynika z danych Lloyd's List Intelligence oraz ze źródła zaznajomionego ze sprawą.

Spotkanie agencji żeglugowej ONZ, które odbyło się w zeszłym tygodniu, uzgodniło podjęcie działań na rzecz bezpiecznego korytarza morskiego, umożliwiającego ewakuację statków z Zatoki Perskiej i ochronę uwięzionych marynarzy. Nie podano jednak ram czasowych dla tej inicjatywy.

Według UANI (United Against Nuclear Iran) około 15 tankowców pływających pod banderą Iranu wraca do Zatoki Perskiej po dostarczeniu ładunku w Azji.

Opracowała Paulina Karpińska/kris