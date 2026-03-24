Iran przepuścił dwa statki

Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zagrożona infrastruktura energetyczna na Bliskim Wschodzie. Ultimatum Trumpa i odpowiedź Iranu
Źródło: TVN24
Dwa tankowce przewożące skroplony gaz do Indii przepłynęły w poniedziałek przez cieśninę Ormuz, pomimo blokady tego kluczowego szlaku przez Iran - informuje agencja Reuters.

Statki pod indyjską banderą przewoziły skroplony gaz (LPG), który jest używany głównie do gotowania w Indiach. Załadowano je na kotwicowiskach w Kuwejcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich - wynika z danych śledzenia statków LSEG.

Kraje Zatoki Perskiej, w tym Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie, mają problem z eksportem i importem towarów z powodu blokady od wybuchu wojny 28 lutego - wtedy to Teheran w odpowiedzi na uderzenie Izraela i USA rozpoczął ataki na statki przepływające przez cieśninę Ormuz.

Źródło: PAP, Adam Ziemienowicz/Reuters

Statek Pine Gas, załadowany na wodach terytorialnych Zjednoczonych Emiratów Arabskich, przepłynął przez cieśninę, a za nim podążał Jag Vasant z ładunkiem LPG z Kuwejtu - wynika z danych platformy MarineTraffic, która śledzi ruch statków.

Władze Indii potwierdziły, że dwa tankowce przewożące ponad 92 tys. ton LPG przepłynęły przez Ormuz i mają dotrzeć do portów w Indiach między 26 a 28 marca.

Statek Pine Gas miał nadać wiadomość, w której przedstawił się jako statek z Indii (po ang. "India ship and crew").

Co z cenami na stacjach? "Niedługo dziewięć złotych"
Dowiedz się więcej:

Co z cenami na stacjach? "Niedługo dziewięć złotych"

Pieniądze

Blokada cieśniny Ormuz. Utknęły setki statków

Według agencji ONZ około 20 tys. marynarzy i setki statków utknęło w Zatoce Perskiej. Stanęły dostawy żywności i innych niezbędnych towarów importowanych i eksportowanych, głównie do Azji i Europy.

Irańskie państwowe media poinformowały w poniedziałek, że Iran zagroził rozmieszczeniem min morskich, jeśli Trump dalej będzie przeprowadzał ataki na infrastrukturę energetyczną. Władze zasugerowały jednocześnie, że państwa niebędące stroną konfliktu mogą koordynować przeprawę z Iranem, co sprawiło, że analitycy pozostali ostrożni.

"Iran z dużym prawdopodobieństwem nadal jest zdolny do uszkodzenia statków przepływających przez cieśninę Ormuz" - podała w notatce brytyjska grupa zajmująca się bezpieczeństwem morskim Ambrey.

Zwrot w sprawie wojny w Iranie? Nagły wpis Trumpa
Dowiedz się więcej:

Zwrot w sprawie wojny w Iranie? Nagły wpis Trumpa

TVN24

Reuters podkreślił, że z danych Kplera wynika, że w niedzielę przez cieśninę przepłynął także tankowiec przewożący produkty naftowe w kierunku Indii.

"Ruch przez cieśninę spadł o około 95 procent"

Zakłócenia w ruchu tankowców przez cieśninę spowodowały zmniejszenie światowych zapasów ropy naftowej i produktów naftowych o około 20 procent.

- Po trzech tygodniach zamknięcia portu Ormuz nadal są zakłócenia w transporcie tankowców z ropą naftową - powiedział w poniedziałek makler morski Clarksons. - Ruch przez cieśninę spadł o około 95 procent w porównaniu z poziomem sprzed wojny, choć statki powiązane z Iranem przemieszczają się - dodał.

Jest ultimatum. Trump "nie ma już odwrotu"
Dowiedz się więcej:

Jest ultimatum. Trump "nie ma już odwrotu"

TVN24

Pierwszy zachodni statek przepuszczony przez cieśninę

Iran przyjął w niedzielę pierwszy statek z Zachodu od początku wojny, kiedy to grecki masowiec dostarczył zboże z Kanady do portu Bandar Imam Khomeini - wynika z danych Lloyd's List Intelligence oraz ze źródła zaznajomionego ze sprawą.

Spotkanie agencji żeglugowej ONZ, które odbyło się w zeszłym tygodniu, uzgodniło podjęcie działań na rzecz bezpiecznego korytarza morskiego, umożliwiającego ewakuację statków z Zatoki Perskiej i ochronę uwięzionych marynarzy. Nie podano jednak ram czasowych dla tej inicjatywy.

Chcą pomóc odblokować Ormuz. "Tak szybko, jak to możliwe"
Dowiedz się więcej:

Chcą pomóc odblokować Ormuz. "Tak szybko, jak to możliwe"

TVN24

Według UANI (United Against Nuclear Iran) około 15 tankowców pływających pod banderą Iranu wraca do Zatoki Perskiej po dostarczeniu ładunku w Azji.

OGLĄDAJ: Polska Fundacja Narodowa do likwidacji? "Ta decyzja jest przed nami, mamy czas do końca roku"
Marta Cienkowska 24 0730 piasek

Polska Fundacja Narodowa do likwidacji? "Ta decyzja jest przed nami, mamy czas do końca roku"

Marta Cienkowska 24 0730 piasek
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALI HAIDER

Udostępnij:
Tagi:
Cieśnina OrmuzIndieIranKonflikt na Bliskim Wschodzie
Zobacz także:
Emilewicz o Małym ZUS plus: przedsiębiorca wybiera - niższe składki czy wyższa emerytura
Fiskus dzwoni, eksperci ostrzegają. "Są potem wykorzystywane przeciwko nim"
Dla firm
Donald Trump
Zwrot na ropie. Dwa kraje bliżej dołączenia do Trumpa
Warszawa, Polska, 1 kwietnia 2024 r. Piesi i rowerzyści na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Ludzie, tłum w słoneczny dzień
Bezrobocie w górę
Z kraju
Słupy wysokiego napięcia
Odcięte kluczowe połączenie. "Odpowiedzialność ponosi wyłącznie Rosja"
shutterstock_2272218553
Zachorowało 150 osób. Pilne zarządzenie i zakaz sprzedaży
Turystyka
Lufthansa, samolot Airbus A321
Zawieszenie lotów potrwa dłużej. Gigant zdecydował
Turystyka
Egzamin na prawo jazdy
Błędy w egzaminach na prawo jazdy. Ministerstwo potwierdza
Z kraju
biurowiec shutterstock_2398225309
Więcej uprawnień dla inspektorów PIP? Sondaż
Z kraju
NASK
Superkomputer uruchomiony. "W służbie państwu i obywatelom"
Tech
Tankowiec LNG
USA ostrzegają Europę. "Są inni nabywcy"
pap_20220701_2QH
Rząd stawia na nowe źródło energii. "Jest potencjał"
Z kraju
zloto sztabka pap_20260203_2SN
Krach i nagły zwrot po słowach Trumpa
Łukasz Figielski
Tranmere, Wielka Brytania - ropa naftowa
Nie doceniono skali problemu. Jak trzy kryzysy "razem wzięte"
Karol Nawrocki
Ministra o problemie pracowników. "W elektoracie prezydenta Nawrockiego także są"
Z kraju
Wyspy Kanaryjskie, Teneryfa
"Czarne Flagi" na popularnej wyspie. "Niekontrolowane zrzuty ścieków"
Turystyka
Ikea
Gigant meblarski planuje zwolnienia grupowe
Only Fans
Właściciel OnlyFans nie żyje
piniądze
Renta się nie opłaca? "Praca stała się łatwiejsza"
Pieniądze
Siedziba Komisji Europejskiej (KE) w Brukseli
Bruksela o umowie z Mercosurem. Podano datę
Stacja paliw, benzyna
Co z cenami na stacjach? "Niedługo dziewięć złotych"
Pieniądze
Karol Nawrocki i Adam Glapiński
"Z prezydenckiego SAFE zostało już pół SAFE"
Z kraju
Donald Trump
Gwałtowna reakcja rynku po wpisie prezydenta USA
platforma wiertnicza shutterstock_2692650371
Wymiana gróźb, droższy gaz i kurczące się zapasy. Analitycy widzą dalsze problemy
Rynki
zloto shutterstock_1917921278
Ceny złota nurkują. Tego nie widziano od czterech dekad
Donald Tusk
Tusk: doczekaliście się największego kontraktu między Polską a USA
Z kraju
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Nowe dane ze sklepów
Z kraju
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Minister: zainstalujcie antywirusa na telefonie. Eksperci ostrzegają
Łukasz Figielski
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Obcokrajowcy zapłacą więcej. Władze wprowadzają podwójny cennik
Stacja paliw, benzyna
Będzie historyczny rekord? Tak rosną ceny paliw w Polsce
Rynki
Słowenia, ulica, samochody
Wprowadzili limit tankowania. "Nie sądziłem, że wpływ wydarzeń w Iranie będzie tak szybki"

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica