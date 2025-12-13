Logo TVN24
Ze świata

"Kevin i Kevin". Trump o tym kogo widzi na czele Fed

Donald Trump
Trump o wolnej strefie ekonomicznej w Donbasie. "To bardzo skomplikowane"
Źródło: Reuters
Prezydent USA Donald Trump przyznał, że jest dwóch kandydatów na czele listy potencjalnych nowych szefów Rezerwy Federalnej: Kevin Warsh i Kevin Hassett. - Myślę, że obaj Kevinowie są wspaniali - oświadczył w rozmowie z dziennikiem "Wall Street Journal". Zdaniem Trumpa Stany Zjednoczone powinny mieć "najniższe stopy procentowe na świecie".

Warsh to były członek Rady Gubernatorów Fedu, z kolei Hassett jest szefem doradców ekonomicznych Białego Domu.

W piątkowej rozmowie z gazetą Trump przyznał, że na czele listy potencjalnych nowych szefów Fedu jest Warsh.

- Tak, myślę, że jest (na czele). Myślę, że jest Kevin i Kevin. Oni obaj... Myślę, że obaj Kevinowie są wspaniali - powiedział prezydent. - Myślę, że jest kilka innych osób, które są wspaniałe - dodał.

Spotkanie Trumpa z Warshem

Podczas 45-minutowego spotkania z Warshem w środę w Białym Domu prezydent próbował sprawdzić, czy może zaufać mu, jeśli chodzi o obniżenie stóp procentowych w przypadku gdyby został szefem banku centralnego - przekazały źródła dziennik. W rozmowie z "WSJ" prezydent potwierdził te doniesienia.

- Uważa, że trzeba obniżyć stopy procentowe. Tak samo (uważa) każdy, z kim rozmawiam - powiedział Trump o Warshu.

Trump oświadczył, że według niego następny szef Fed powinien konsultować z nim poziom stóp procentowych.

- Zwykle już się tego nie robi. Kiedyś robiono to rutynowo. Powinno się to robić - dodał. - To nie oznacza... Nie sądzę, że powinien robić dokładnie to, co mówimy. Ale z pewnością nasz, mój głos jest mądry i należy go słuchać - podkreślił prezydent.

"Powinniśmy mieć najniższe stopy procentowe"

Zapytany o to, na jakim poziomie chciałby widzieć stopy procentowe za rok, odparł: - 1 proc. albo może niżej. Przekonywał, że dzięki obniżce stóp procentowych spadłyby koszty finansowania 30 bilionów dol. długu publicznego.

- Powinniśmy mieć najniższe stopy procentowe na świecie - oznajmił Trump, który wielokrotnie krytykował obecnego szefa Fed Jerome'a Powella za to, że - według niego - zbyt wolno obniża stopy procentowe.

W środę amerykański Federalny Komitet Operacji Otwartego Rynku (FOMC) zdecydował o obniżeniu głównych stóp procentowych o 25 punktów bazowych (0,25 p.p.) do przedziału 3,5-3,75 proc. Była to trzecia obniżka stóp w tym roku.

pc

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA/BONNIE CASH / POOL

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica