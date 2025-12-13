"Kevin i Kevin". Trump o tym kogo widzi na czele Fed

Trump o wolnej strefie ekonomicznej w Donbasie. "To bardzo skomplikowane" Źródło: Reuters

Warsh to były członek Rady Gubernatorów Fedu, z kolei Hassett jest szefem doradców ekonomicznych Białego Domu.

W piątkowej rozmowie z gazetą Trump przyznał, że na czele listy potencjalnych nowych szefów Fedu jest Warsh.

- Tak, myślę, że jest (na czele). Myślę, że jest Kevin i Kevin. Oni obaj... Myślę, że obaj Kevinowie są wspaniali - powiedział prezydent. - Myślę, że jest kilka innych osób, które są wspaniałe - dodał.

Spotkanie Trumpa z Warshem

Podczas 45-minutowego spotkania z Warshem w środę w Białym Domu prezydent próbował sprawdzić, czy może zaufać mu, jeśli chodzi o obniżenie stóp procentowych w przypadku gdyby został szefem banku centralnego - przekazały źródła dziennik. W rozmowie z "WSJ" prezydent potwierdził te doniesienia.

- Uważa, że trzeba obniżyć stopy procentowe. Tak samo (uważa) każdy, z kim rozmawiam - powiedział Trump o Warshu.

Trump oświadczył, że według niego następny szef Fed powinien konsultować z nim poziom stóp procentowych.

- Zwykle już się tego nie robi. Kiedyś robiono to rutynowo. Powinno się to robić - dodał. - To nie oznacza... Nie sądzę, że powinien robić dokładnie to, co mówimy. Ale z pewnością nasz, mój głos jest mądry i należy go słuchać - podkreślił prezydent.

"Powinniśmy mieć najniższe stopy procentowe"

Zapytany o to, na jakim poziomie chciałby widzieć stopy procentowe za rok, odparł: - 1 proc. albo może niżej. Przekonywał, że dzięki obniżce stóp procentowych spadłyby koszty finansowania 30 bilionów dol. długu publicznego.

- Powinniśmy mieć najniższe stopy procentowe na świecie - oznajmił Trump, który wielokrotnie krytykował obecnego szefa Fed Jerome'a Powella za to, że - według niego - zbyt wolno obniża stopy procentowe.

W środę amerykański Federalny Komitet Operacji Otwartego Rynku (FOMC) zdecydował o obniżeniu głównych stóp procentowych o 25 punktów bazowych (0,25 p.p.) do przedziału 3,5-3,75 proc. Była to trzecia obniżka stóp w tym roku.

