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Ceny w górę. Gwałtowna reakcja rynku

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ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2751124549
Joanna Pandera o kryzysie na rynku ropy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Ropa naftowa mocno drożeje. Biały Dom miał zwrócić się do Pentagonu w sprawie przygotowania planu ataku na Iran przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi w USA. Wpływ na ceny surowca może też mieć nabierająca siły nad wodami Zatoki Meksykańskiej burza tropikalna Isaias.

Ceny ropy w czwartek, 8 października, około godz. 8.30 wyglądały następująco:

  • baryłka ropy West Texas Intermediate kosztowała około 91 dolarów - wzrost o około 2 procent;
  • Brent była wyceniana po około 103 dolary za baryłkę - w górę o ponad 2 procent.

Ropa WTI od początku tego roku zdrożała o prawie 60 procent, a Brent - o niecałe 70 procent.

Kurs Brent
Kurs Brent
Źródło zdjęcia: via24online.com
Kurs WTI
Kurs WTI
Źródło zdjęcia: via24online.com

Plany kolejnego ataku USA na Iran

Ceny ropy naftowej rosną po tym, jak pojawiły się doniesienia, że Biały Dom zwrócił się do Pentagonu w sprawie przygotowania planu ataku na Iran jeszcze przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi w Stanach Zjednoczonych.

"Wielkość i potencjalne cele ataków, a także to, czy administracja USA będzie kontynuować swoje działania, są wciąż przedmiotem debaty" - podał "The Atlantic".

Dodał też: "Ograniczona operacja militarna USA w Iranie może zostać poprzedzona bardziej znaczącymi działaniami po wyborach uzupełniających".

Prezydent USA Donald Trump przemawiając na wiecu wyborczym w San Antonio z Teksasie powtórzył, że nie spieszy się, aby podpisać porozumienie z Iranem. - Nie sądzę, abym chciał zawrzeć umowę z Iranem - powiedział Donald Trump.

Wpływ huraganu Isaias

Tymczasem złe warunki pogodowe spowodowały wstrzymanie części wydobycia ropy w USA, a producenci surowca w Zatoce Meksykańskiej wstrzymali produkcję ponad 510 tys. baryłek ropy dziennie. To ok. 1/4 podaży ropy w tym regionie. Wstrzymano też produkcję gazu ziemnego, a pracownicy kilku platform wiertniczych zostali ewakuowani.

Burza tropikalna Isaias nabiera siły nad wodami Zatoki Meksykańskiej i według prognoz może już w czwartek osiągnąć status huraganu. Byłby to pierwszy huragan sezonu atlantyckiego 2026 zagrażający 30 mln ludzi w południowych stanach.

Amerykańskie Krajowe Centrum Huraganów (NHC) wydało już m.in. alerty dotyczące zagrożenia falą sztormową dla części wybrzeża Zatoki Meksykańskiej. Obecne prognozy wskazują, że Isaias może uderzyć pomiędzy Luizjaną a Florydą w późny piątek lub w sobotę.

>>> Zapasy ropy topnieją. System "na granicy wydolności"

Największe zagrożenie stanowić będą niszczący wiatr, intensywne opady deszczu prowadzące do powodzi błyskawicznych, niebezpieczna fala sztormowa na wybrzeżu oraz możliwość występowania lokalnych tornad. The Weather Channel podkreśla, że skutki huraganu mogą być odczuwalne także setki kilometrów od miejsca uderzenia.

Analitycy oceniają, że Isaias pojawia sie w niepewnym momencie dla rynków ropy naftowej.

W obliczu napięć na Bliskim Wschodzie związanych z wojną w Iranie, nie ma już miejsca na zakłócenia m.in. w produkcji oleju napędowego - "roboczego" paliwa dla ciężarówek, pociągów, przemysłu i ogrzewania.

Chuck Watson z Enki Research powiedział, że o ile nie zmieni się trasa przebiegu huraganu, zakłócenia w produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego mogą prawdopodobnie potrwać dłużej niż tydzień.

Ataki bojowników Huti

Tymczasem na Bliskim Wschodzie nie słabną ataki ze strony rebeliantów Huti. Rzecznik jemeńskich rebeliantów oświadczył w czwartek nad ranem, że zaatakowali oni port lotniczy w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie, rakietą balistyczną.

"Nasze siły zbrojne zaatakowały międzynarodowy port lotniczy im. króla Chalida rakietą balistyczną, która trafiła precyzyjnie w cel i zakłociła funkcjonowanie lotniska" - oświadczył rzecznik Hutich Jahija Saree. W innym oświadczeniu Huti ostrzegli, że całe terytorium Arabii Saudyjskiej może być celem ataków, z wyjątkiem świętych miejsc muzułmańskich, czyli rejonów Mekki i Medyny.

Wspierani przez Iran szyiccy Huti są jednym z głównych uczestników toczącej się wojny domowej w Jemenie, która wybuchła po tym, jak ruch ten w styczniu 2015 dokonał zamachu stanu, a wcześniej zajął stolicę Sanę.

>>> Kluczowa decyzja w sprawie ropy. "Sytuacja na rynku pozostaje napięta"

Analitycy informują, że ryzyka w całym regionie Bliskiego wschodu, ataki na statki transportujące towary oraz rosnący popyt na ropę naftową z bardziej odległych punktów załadunku napędzają rekordowe wzrosty przewozów towarowych i generują ogromne koszty w łańcuchach dostaw. Zakontraktowanie bardzo dużego statku do transportu ropy naftowej z USA do Azji kosztuje obecnie 77 mln dol. podczas gdy w ub. roku średnia kwota takiego transportu wynosiła 9,2 mln dol.

"Koszty transportu są bardzo wysokie. Rynek nadal wycenia ograniczenia w dostawach ropy, kruchość podaży i ryzyka geopolityczne" - napisali w rynkowej nocie analitycy Citigroup Inc.

Rezerwy ropy w USA topnieją

Tymczasem w USA zmalały zapasy ropy. Zapasy surowca w ubiegłym tygodniu spadły o 3,19 mln baryłek, czyli o 0,75 proc., do 424,13 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii (DoE).

  • Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły o 42 tys. baryłek, czyli o 0,04 proc., do 105,14 mln baryłek.
  • Zapasy benzyny wzrosły w tym czasie o 382 tys. baryłek, czyli o 0,19 proc., do 204,74 mln baryłek.

Przerób ropy przez amerykańskie rafinerie odbił się obecnie, po 3 tygodniach spadków. Przerób ten wzrósł o 223 tys. baryłek dziennie i powrócił do najwyższego poziomu w historii jak na tę porę roku. Z kolei eksport ropy naftowej i jej produktów z USA w zeszłym tygodniu osiągnął najwyższy poziom od maja, powracając do sezonowego rekordu.

Oczekuje się, że wolumeny załadunków ropy w październiku będą jeszcze wyższe niż we wrześniu, ponieważ rafinerie ropy w Europie i Azji starają się zabezpieczyć dostawy surowca z USA.

Źródło: PAP
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Tagi:
Ropa naftowaceny ropyPaliwopaliwa
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