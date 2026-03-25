Kolejne koło ratunkowe dla ropy. "Jesteśmy gotowi"

Wahania cen na rynkach ropy i paliw

Przebywający w Tokio szef MAE skomentował w ten sposób wypowiedź premierki Japonii Sanae Takaichi, która zwróciła się do agencji o "przygotowanie do wprowadzenia dodatkowych działań w przypadku przedłużającej się sytuacji" związanej z wojną, toczącą się od 28 lutego na Bliskim Wschodzie.

Zablokowanie przez Iran cieśniny Ormuz wstrzymało przepływ ropy i gazu z krajów Zatoki Perskiej, powodując gwałtowny wzrost cen energii na całym świecie.

Ważna zapowiedź w kwestii ropy

MAE poinformowała na początku marca, że państwa członkowskie uwolnią 400 milionów baryłek ropy naftowej z swoich rezerw, aby złagodzić skutki wojny - będzie to największe tego typu uwolnienie w historii. Jednak Birol zapewnił, że w zapasach agencji wciąż znajduje się znaczna "ilość ropy".

- 80 procent zapasów jest nadal w naszych rękach. 400 milionów baryłek stanowiło zaledwie 20 procent - powiedział.

- Jeśli i gdy będzie to konieczne, jesteśmy gotowi do dalszych działań, ale mam wielką nadzieję, że nie będzie to konieczne - stwierdził.

Japonia importuje z Bliskiego Wschodu 95 proc. zużywanej przez siebie ropy - podkreśliła AFP.

Źródło: PAP