Ze świata Bony, nagrody i busy ściągające uczniów. Reakcja szkół na GTA 6 Oprac. Wiktor Knowski |

Premier Donald Tusk o premierze GTA VI Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANDY RAIN

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GTA 6 pobiła sprzedażowy rekord wszechczasów na rynku gier komputerowych, osiągając w ciągu pierwszej doby sprzedaż detaliczną na poziomie 3,79 mld dolarów.

Walka z wagarami w dniu premiery GTA 6

Z perspektywy szkół od lat wyczekiwana premiera gry mogła zagrozić frekwencji. Ninestiles Academy w Birmingham wysłała szkolnego busa, by odnaleźć uczniów, którzy nie przyszli na lekcje w tygodniu premiery gry. Kadra obawiała się, że premiera jednej z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat może wpłynąć na frekwencję - przekazał portal Gadget Review.

Równolegle dyrektor Alex Hughes zorganizował apele poświęcone ścieżkom zawodowym oraz spotkania informacyjne. Każdy uczeń, który był obecny na wszystkich zajęciach w tygodniu premiery, brał udział w losowaniu nagród - powiadomił serwis.

GTA 6. Darmowe posiłki i bony

Według relacji stacji BBC szkoła średnia w hrabstwie Essex oferowała uczniom w dniu premiery darmowe świąteczne posiłki oraz bony na zakupy na platformie Amazon o wartości 10 funtów. Jednocześnie placówka ostrzegła uczniów, że każda nieobecność związana z zakupem czy używaniem gry w godzinach lekcyjnych zostanie uznana za nieusprawiedliwioną.

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Szkoła St. John's Catholic School and Sixth Form College także sięgnęła po zachęty. Uczniowie, którzy pojawili się w szkole w dniu premiery, mogli wziąć udział w losowaniu bonu o wartości 65 funtów - kwoty odpowiadającej, mniej więcej, cenie detalicznej gry.

Żadna ze szkół nie potwierdziła jednak, że premiera gry spowodowała znaczący spadek frekwencji podczas zajęć - przekazał Gadget Review.