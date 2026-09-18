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Bez zmian. Ta trójka miała przekonać Trumpa

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Donald Trump
Apel o zwolnienie prac nad sztuczną inteligencją (AI). Komentuje dr Leszek Bukowski, dyrektor badań i rozwoju Fuze Al
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
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Giganci technologiczni nie chcą zmian na rynku sztucznej inteligencji. Trójce prezesów największych firm udało się przekonać prezydenta Donalda Trumpa, by nie regulował branży AI w USA.

Szef Mety Mark Zuckerberg, multimiliarder Elon Musk i prezes firmy Nvidia Jensen Huang mieli przekonać Trumpa, by nie zezwolił na utworzenie regulatora rynku sztucznej inteligencji finansowanego przez sektor AI - poinformował magazyn "Forbes".

Trójka przekonała Trumpa

Inicjatorem planu powołania organu nadzorującego i regulującego branżę AI - wzorowanego na Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), instytucji monitorującej rynek finansowy - był Demis Hassabis, główny naukowiec Google'a odpowiadający za sztuczna inteligencję i szef DeepMind AI.

Powodem, dla którego Zuckerberg, Musk i Huang mieli się nie zgadzać na propozycję Hassabisa i innych ekspertów branży, była obawa, że wdrożenie nowych regulacji i powołanie stosownego ciała nadzorującego scementuje przewagę trzech wiodących obecnie laboratoriów sztucznej inteligencji - OpenAI, Anthropica i DeepMind, należącego do Google'a - relacjonuje magazyn.

Trzej miliarderzy rozmawiali na ten temat z Trumpem osobno; po tych spotkaniach prezydent nie podjął kroków, by wprowadzić w życie plan powołania regulatora.

Bagatelizują zagrożenie ze strony AI

Zuckerberg w długim wpisie w mediach społecznościowych minimalizował ryzyko związane z szybkimi postępami w pracach nad sztuczną inteligencją i podkreślił, że zajmujące się nią firmy mogą same się regulować, nie muszą też koordynować między sobą takich kroków.

Huang ocenił, że założenie, iż trzeba wybierać między szybkością rozwoju AI, a bezpieczeństwem tych systemów jest "fałszywe", bowiem można osiągnąć jedno i drugie w tym samym czasie. Uznał, że sektor nie potrzebuje swoich "praw", a kwestie bezpieczeństwa rozwiążą siły wolnego rynku.

Takie samo stanowisko przyjął początkowo Musk, ale - jak zwraca uwagę "Forbes" - gdy szef Anthropic, Dario Amodei ostrzegł w miniony weekend, iż szybki rozwój AI może stanowić kolosalne zagrożenie, toteż trzeba spowolnić tempo rozwoju nowych modeli, Musk napisał: "Dario ma rację".

Administracja Trumpa "otwarta na dyskusje"

Niemniej, w odróżnieniu od OpenAI i Anthropica, kontrolowana przez Muska firma SpaceXAI nie przedstawiła żadnych planów spowolnienia prac nad sztuczną inteligencją, czy też podjęcia współpracy w tej kwestii z innymi laboratoriami - napisał magazyn.

Szef OpenAI i Huang mają wziąć udział w oficjalnej kolacji, jaką Trump wyda w przyszłym tygodniu na cześć chińskiego przywódcy Xi Jinpinga.

Mimo iż prezydent odrzucał ostatnio wszelkie wezwania do spowolnienia rozwoju AI i objęcia sektora nowymi przepisami, minister finansów USA Scott Bessent oznajmił, że administracja Trumpa jest "otwarta na dyskusje w sprawie unikania wspólnych zagrożeń" w sferze AI - podał "Forbes".

Źródło: PAP
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Tagi:
Donald TrumpAISztuczna inteligencjaJensen HuangMark ZuckerbergElon Musk
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