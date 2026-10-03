Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Argentyna sprzedaje paszporty. Tak chcą walczyć z wysokim zadłużeniem

|
buenos aires argentyna shutterstock_2549145183
Javier Milei rządzi już prawie półtora roku. Nie wszystkim podobają się radykalne cięcia. "Chcemy odzyskać godność"
Źródło wideo: Joanna Stempień/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Zmagająca się z wysokim zadłużeniem Argentyna ogłosiła w piątek program, który umożliwi zagranicznym inwestorom uzyskanie obywatelstwa. Warunkiem będzie wpłata 350 tysięcy dolarów lub zakup specjalnych obligacji o wartości 800 tysięcy dolarów.

Uruchomienie programu pod nazwą "Obywatelstwo za Inwestycje" ogłosił argentyński minister gospodarki Luis Caputo w czasie spotkania z inwestorami w Paryżu. Zapowiedział, że przyjmowanie wniosków rozpocznie się przed końcem roku.

- Świat jest pogrążony w konfliktach, a Argentyna znajduje się poza tymi centralnymi problemami - powiedział Caputo, podkreślając, że "argentyński paszport jest wiele wart".

Należy spełnić dwa warunki

Inicjatywa przewiduje "dwa proste i przejrzyste mechanizmy: dokonanie bezpośredniej i bezzwrotnej wpłaty na rzecz skarbu państwa w wysokości 350 tys. dolarów lub zakup specjalnie stworzonych na cel tego programu obligacji za 800 tys. dolarów" - napisano w komunikacie rządu.

Za dodatkową opłatą argentyńskie paszporty będą mogli otrzymać również członkowie rodziny inwestora. W przypadku małżonka i dorosłych dzieci w wieku do 25 lat opłata będzie wynosiła 100 tys. dolarów, a dla dzieci do 18. roku życia - 25 tys. dolarów. Czteroosobowa rodzina z niepełnoletnimi dziećmi musiałaby więc zapłacić 500 tys. dolarów - napisano.

"Pozyskane środki przeznaczone będą na dalsze umacnianie sytuacji fiskalnej i finansowej Republiki Argentyńskiej" - dodano w komunikacie.

Zaznaczono, że wnioski będą poddawane "rygorystycznej ocenie" w celu zapewnienia "bezpieczeństwa narodowego, integralności systemu finansowego i międzynarodowego prestiżu obywatelstwa argentyńskiego". Wpłaty będą musiały spełniać standardy związane z przejrzystością, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Gigantyczne zadłużenie Argentyny

Agencja AP zwróciła uwagę, że Argentyna mierzy się z poważnym problemem zadłużenia i będzie musiała w przyszłym roku oddać około 25 mld dolarów w obcych walutach, a rząd prezydenta Javiera Mileia poszukuje alternatywnych źródeł dewiz.

Programy "złotych wiz", dające obcokrajowcom przywileje w zamian za jednorazowe inwestycje, stają się coraz bardziej popularne i oferuje je około 60 krajów świata. Obywatelstwo w zamian za takie wpłaty jest jednak możliwe do uzyskania zaledwie w kilkunastu krajach, w tym w niektórych małych wyspiarskich państwach na Morzu Karaibskim. Zamieszkana przez 46 mln osób Argentyna, należąca do grupy G20, będzie pierwszym krajem Ameryki Południowej, który do nich dołączy – podkreśliła AP.

Według cytowanych przez nią ekspertów od czasu pandemii Covid-19 więcej Europejczyków i Amerykanów zaczęło poszukiwać wyjść ewakuacyjnych w czasach narastającej niepewności geopolitycznej. Południowa część Ameryki Łacińskiej uznawana jest za region stosunkowo bezpieczny i pozostający na uboczu konfliktów zbrojnych.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
ArgentynaBudżet państwa
Zobacz także:
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Inwestowanie bez podatku Belki. Tak mają działać konta OKI
Pieniądze
ropa naftowa baryłka paliwo
Europa płaci wysoką cenę za zależność od ropy. Ekspertka alarmuje
Pieniądze
Donald Trump
Nagły zwrot Trumpa. "To nigdy nie było na stole"
Ze świata
shutterstock_2117281391
Kolejny milioner w Polsce. Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
onlyfans shutterstock_2069005310
"Kobieta staje się czymś w rodzaju mięsa"
Monika Winiarska
tankowanie benzyna stacja paliwo
Weekend na stacjach paliw. Tyle zapłacimy za tankowanie
Pieniądze
Karol Nawrocki
"Albo nie czyta projektów, albo bezczelnie kłamie"
Fakty po faktach
Karol Nawrocki
Nawrocki apeluje do Tuska. "Dzisiaj cała Polska już wie"
Z kraju
Donald Trump
Trump: Europa właśnie zgodziła się. Macron: uwolnienie rozpocznie się natychmiast
Ze świata
paliwo stacja paliw shutterstock_2218246265
Ceny paliw po przywróceniu programu. Ile zapłacimy za tankowanie?
Pieniądze
Angela Merkel i Gerhard Schroeder
Były kanclerz Niemiec w radzie rosyjskiego oddziału wielkiej sieci
Ze świata
telefon, bankomat, smartfon
Przerwy w przelewach i działaniu aplikacji. Ważne komunikaty największych banków
Pieniądze
Biały Dom
"To nie przyniosłoby nikomu korzyści, a podważyłoby nasze zaufanie do Stanów Zjednoczonych"
Ze świata
shutterstock_2606136503
Nowy podatek. Orlen podał szacunki
Pieniądze
Kreml, Moskwa, Rosja
Rosja ujawnia plan na wojnę z Ukrainą. "Całkowite wstrzymanie"
Ze świata
shutterstock_2596650825 (1)
Tańsze paliwa. Słony rachunek
Pieniądze
Donald Tusk
Tusk: rekordowo rzadko słychać płacz
Pieniądze
Stacja benzynowa paliw tankowanie
Maksymalne ceny paliw. Oto nowe limity
Pieniądze
Scott Bessent
Silny cios w sieć "bankowości cienia". "Likwiduje infrastrukturę finansową"
Pieniądze
Władimir Putin
Putin podał koszt ukraińskich ataków na rafinerie
Pieniądze
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Obniżka cen paliw. Analitycy wskazują na poważny problem
Pieniądze
stacja benzynowa benzyna paliwo shutterstock_1220298223
Ceny paliw. Opublikowano rozporządzenia
Pieniądze
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Rynek ropy w zawieszeniu. Inwestorzy czekają na rozwój wydarzeń
Rynki
stacja paliwo tankowanie
O ile potanieje paliwo? Minister odpowiada
JEDEN NA JEDEN
Lotto
18 milionów do wygrania w Lotto
Pieniądze
Minister finansów Andrzej Domański
"I po co były te gierki, Panie Prezydencie?"
Z kraju
dziecko smartfon shutterstock_2645310685
Nowe funkcje WhatsAppa dla rodziców. Wiadomości pozostaną prywatne
Tech
benzyna paliwa stacja shutterstock_2776696835
Kiedy rząd obniży ceny paliw? Padła konkretna data
Z kraju
Kropka nad i - Radosław Sikorski
Benzyna po 5,19 zł? "Niech prezydent napisze reklamację do swojego patrona z USA"
Z kraju
beczki ropa shutterstock_2677910379
USA naciskają na Europę. Trwają rozmowy w sprawie rezerw ropy
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica