Problem dotyczył sześciu tysięcy samolotów. Nowy komunikat

- Wszystko wróciło do normy, oprogramowanie zostało zmienione i samoloty zostały dostosowane (do odpowiedniej konfiguracji - red.) - powiedział Faury w radiu FranceInter. Zapewnił, że oprogramowanie zmieniono "we wszystkich samolotach, które dziś latają".

Faury sprecyzował, że po trzech dniach modyfikacji dokonano w 4400 samolotach, a po czterech dniach - już we wszystkich. Wcześniej media informowały, że potencjalnie 6 tys. maszyn wymagać będzie takiej interwencji.

Akcja serwisowa Airbusa

Szef Airbusa skomentował także problem z jakością metalowych paneli na kadłubie samolotów, o którym poinformowano nieco później. Podkreślił, że są to "dwa zupełnie różne problemy" i problem paneli "to nie kwestia bezpieczeństwa".

Pod koniec listopada Airbus poinformował, że zlecił zmianę oprogramowania w ponad połowie światowej floty maszyn typu A320, czyli w około 6 tysiącach samolotów. Powodem był incydent z udziałem samolotu z rodziny A320, który ujawnił negatywne oddziaływanie promieniowania słonecznego na dane mające kluczowe znaczenie dla układu sterowania lotem.

