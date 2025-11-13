Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Zmiany w radzie nadzorczej Orlenu

orlen logo shutterstock_2382786901
Były wiceprezes Orlenu Michał R. usłyszał zarzuty niedopełnienia obowiązków i doprowadzenia do zawarcia niekorzystnych kontraktów
Źródło: TVN24
Akcjonariusze Orlenu na wniosek Skarbu Państwa powołali dwóch nowych członków rady nadzorczej: Przemysława Baszaka i Aleksandra Kappesa. Po zmianach skład rady liczy dziewięć osób.

Po przegłosowaniu zmian w radzie nadzorczej w czwartek NWZ Orlenu zakończyło ostatecznie posiedzenie - obrady trwały około pół godziny. Były one kontynuacją rozpoczętych jeszcze 28 października, gdy na wniosek Skarbu Państwa, przy rozpatrywaniu punktu dotyczącego zmian w składzie rady nadzorczej spółki, ogłoszono przerwę do 13 listopada.

Nowi członkowie zarządu

W czwartek po wznowieniu posiedzenia NWZ Orlenu Skarb Państwa zgłosił do rady nadzorczej dwóch kandydatów – Przemysława Baszaka i Aleksandra Kappesa. Obaj zostali wybrani następnie w głosowaniu. Swoją kandydaturę do rady nadzorczej zgłosił także jeden z akcjonariuszy indywidualnych, jednak w głosowaniu nie uzyskała ona wystarczającego poparcia.

Przebieg i głosowania czwartkowego posiedzenia NWZ Orlenu oznaczają, że rada nadzorcza liczy obecnie 9 osób.

W trakcie pierwszej części obrad NWZ Orlenu, która odbyła się w Płocku 28 października, na wniosek Skarbu Państwa ustalono, że rada nadzorcza spółki będzie liczyła 11 osób. Następnie odwołano jej dotychczasowego przewodniczącego Wojciecha Popiołka oraz wiceprzewodniczącego Michała Gajdusa i członka rady Kazimierza Mordaszewskiego.

W dalszej kolejności podczas poprzedniej części NWZ Orlenu na nowego przewodniczącego rady nadzorczej powołany został Przemysław Ciszak, który zasiadał już w niej ostatnio jako wskazany bezpośrednio przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra aktywów państwowych.

Zmiany w radzie nadzorczej Orlenu

Odwołanie Wojciecha Popiołka, Michała Gajdusa i Kazimierza Mordaszewskiego oraz powołanie Przemysława Ciszaka odbyło się na wniosek Skarbu Państwa.

Dzień po ogłoszeniu przerwy w posiedzeniu NWZ Orlenu, czyli 29 października, spółka przekazała w komunikacie giełdowym, że rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym złożył tam Mikołaj Pietrzak. W efekcie jej skład zmniejszył się wtedy do 7 osób.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Daniel Obajtek
393 600 złotych i "wykorzystanie zależności służbowej". Obajtek usłyszał zarzut
TVN24
Rafineria Gdańska
Narodowy czempion chce wykluczyć firmy spoza Unii Europejskiej
orlen - MOZCO Mateusz Szymanski shutterstock_2293077545
Po czystce zrezygnował członek rady nadzorczej Orlenu

Zgodnie ze statutem Orlenu w skład rady nadzorczej może wchodzić od 6 do 15 osób, w tym przewodniczący, przy czym rada jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie z wyjątkiem jednego jej członka, którego powołuje i odwołuje Skarb Państwa reprezentowany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z należących do niego akcji - obecnie jest to minister aktywów państwowych.

Z danych publikowanych ostatnio przez Orlen wynika, że Skarb Państwa posiada tam 49,9 proc. akcji, Nationale-Nederlanden OFE - 5,17 proc., natomiast pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 44,93 proc. akcji.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, a za granicą oprócz Czech także na Litwie, oraz sieć stacji paliw, w tym również w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija też segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Koncern planuje jednocześnie rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR.

OGLĄDAJ: Hołownia: jeśli posłowie zgłoszą mnie na wicemarszałka, chętnie się tej funkcji podejmę
Szymon Hołownia

Hołownia: jeśli posłowie zgłoszą mnie na wicemarszałka, chętnie się tej funkcji podejmę
NA ŻYWO

Szymon Hołownia
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock.com

Udostępnij:
TAGI:
Orlen
Zobacz także:
moskwa gum shutterstock_2065060409
Przejmują legendarne marki w Rosji. Proceder kwitnie
Ze świata
chinskie samochody - Vladimir Tretyakov shutterstock_2223017145
"Gwałtowny" wzrost na rynku
Moto
apteka, leki, farmaceuta
Zwrot kosztów zakupu leków. "Nie ufajcie"
Tech
shutterstock_2472506129
Odroczenie ETS2. Europosłowie zdecydowali
Ze świata
Kasym-Żomart Tokajew i Władimir Putin
Podpisał kilkanaście umów z Putinem. "Nowa era w dwustronnych relacjach"
Ze świata
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
NBP pokazał, ile zarabiają członkowie zarządu
Z kraju
Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Najnowsze dane z gospodarki. Jest mocny komentarz Tuska
Z kraju
Ursula von der Leyen
Szefowa KE: to jasny sygnał dla Moskwy
Ze świata
Mennica Stanów Zjednoczonych w Filadelfii – FILADELFIA / PENSYLWANIA – 6 KWIETNIA 2017 shutterstock_644212105
232 lata i koniec. Wstrzymano produkcję
Ze świata
shutterstock_2286459277
Wchodzi obowiązkowe ubezpieczenie dronów. Operatorom grożą wysokie kary
Z kraju
inflacja shutterstock_1980000383
"Zjawisko to jest widoczne". Nowy raport
Z kraju
shutterstock_1405253582
Problemy popularnej sieci. Pracownicy zapowiadają protest
Ze świata
12 1925 fpf gosc-0022
Ministra o propozycji prezydenta: dobre intencje to nie zawsze mądre działania
Z kraju
shutterstock_2530236231
Sukces rządowego programu. Ponad połowa środków już wykorzystana
Moto
shutterstock_2209508997
Rewolucja w rozwodach. Rząd przyjął projekt
Z kraju
shutterstock_2587084561
"Magiczny cykl" przyspiesza. "Potrzebujemy wyników negatywnych"
Szukaj
shutterstock_2571204805
Zwolnienia grupowe w zakładzie w Polsce. Ponad 200 osób na bruk
Z kraju
Ogromna kumulacja w amerykańskiej loterii. Wygrać można aż 630 milionów dolarów
Wielka kumulacja. Suma bliska rekordu
Ze świata
pap_20250415_0HR
Transfer w energetycznym gigancie. Jest nowa szefowa
Z kraju
Złotówki Pieniądze PLN
Deficyt może okazać się wyższy od założonego. Opinia RPP
Pieniądze
shutterstock_2245793859
ChatGPT i piosenki. Jest decyzja sądu
Tech
PKP Intercity podpisało umowę na dostawę piętrowych pociągów z Alstom
Rekordowy kontrakt PKP Intercity. "Tego polska kolej jeszcze nie widziała"
Z kraju
shutterstock_2541212473
"Bezprecedensowy poziom szpiegostwa". Wywiad alarmuje
Ze świata
shutterstock_2387048173
General Motors reaguje na napięcia z Chinami. Rewolucja w łańcuchach dostaw
Moto
telefon smartfon shutterstock_1370080886_1
BLIK wychodzi na europejski rynek
Pieniądze
mieszkanie miasto wiezowce shutterstock_708216235
Efekt obniżki stóp procentowych. "Pierwszy raz w tym roku"
Nieruchomości
Rafineria Gdańska
Narodowy czempion chce wykluczyć firmy spoza Unii Europejskiej
Z kraju
shutterstock_2066562665
Rząd szykuje start cyfrowej rewolucji. System wciąż czeka na zielone światło od służb
Dla firm
Niemcy, ludzie
Ogromna inwestycja giganta w Niemczech. Tysiące nowych miejsc pracy
Tech
shutterstock_2044480022
Kumulacja w Eurojackpot w górę
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica