Po przegłosowaniu zmian w radzie nadzorczej w czwartek NWZ Orlenu zakończyło ostatecznie posiedzenie - obrady trwały około pół godziny. Były one kontynuacją rozpoczętych jeszcze 28 października, gdy na wniosek Skarbu Państwa, przy rozpatrywaniu punktu dotyczącego zmian w składzie rady nadzorczej spółki, ogłoszono przerwę do 13 listopada.

Nowi członkowie zarządu

W czwartek po wznowieniu posiedzenia NWZ Orlenu Skarb Państwa zgłosił do rady nadzorczej dwóch kandydatów – Przemysława Baszaka i Aleksandra Kappesa. Obaj zostali wybrani następnie w głosowaniu. Swoją kandydaturę do rady nadzorczej zgłosił także jeden z akcjonariuszy indywidualnych, jednak w głosowaniu nie uzyskała ona wystarczającego poparcia.

Przebieg i głosowania czwartkowego posiedzenia NWZ Orlenu oznaczają, że rada nadzorcza liczy obecnie 9 osób.

W trakcie pierwszej części obrad NWZ Orlenu, która odbyła się w Płocku 28 października, na wniosek Skarbu Państwa ustalono, że rada nadzorcza spółki będzie liczyła 11 osób. Następnie odwołano jej dotychczasowego przewodniczącego Wojciecha Popiołka oraz wiceprzewodniczącego Michała Gajdusa i członka rady Kazimierza Mordaszewskiego.

W dalszej kolejności podczas poprzedniej części NWZ Orlenu na nowego przewodniczącego rady nadzorczej powołany został Przemysław Ciszak, który zasiadał już w niej ostatnio jako wskazany bezpośrednio przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra aktywów państwowych.

Zmiany w radzie nadzorczej Orlenu

Odwołanie Wojciecha Popiołka, Michała Gajdusa i Kazimierza Mordaszewskiego oraz powołanie Przemysława Ciszaka odbyło się na wniosek Skarbu Państwa.

Dzień po ogłoszeniu przerwy w posiedzeniu NWZ Orlenu, czyli 29 października, spółka przekazała w komunikacie giełdowym, że rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym złożył tam Mikołaj Pietrzak. W efekcie jej skład zmniejszył się wtedy do 7 osób.

Zgodnie ze statutem Orlenu w skład rady nadzorczej może wchodzić od 6 do 15 osób, w tym przewodniczący, przy czym rada jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie z wyjątkiem jednego jej członka, którego powołuje i odwołuje Skarb Państwa reprezentowany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z należących do niego akcji - obecnie jest to minister aktywów państwowych.

Z danych publikowanych ostatnio przez Orlen wynika, że Skarb Państwa posiada tam 49,9 proc. akcji, Nationale-Nederlanden OFE - 5,17 proc., natomiast pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 44,93 proc. akcji.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, a za granicą oprócz Czech także na Litwie, oraz sieć stacji paliw, w tym również w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija też segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Koncern planuje jednocześnie rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR.

