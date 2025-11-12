Kumulacja w Eurojackpot rośnie

Wysyp szóstek w Lotto. Co na to eksperci? Źródło: TVN24

We wtorek, 11 listopada, w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 8, 24, 25, 41, 50 oraz 8 i 9. Do wygrania było 45 mln zł.

Wygrana pierwszego stopnia nie padła w żadnym kraju biorącym udział w loterii. W kolejnym, piątkowym losowaniu do wygrania będzie 80 mln zł.

Odnotowano natomiast jedną wygraną drugiego stopnia - w Hiszpanii. Wyniosła ona 1 239 381,90 euro.

Jak podano na stronie Lotto, w Polsce najwyższe była wygrana czwartego stopnia w wysokości 538 517,70 zł. Należy pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

