Wicepremier: zdziwiłbym się, gdyby prezydent chciał blokować

Piasecki: Domański jest chyba najbardziej lojalnym ministrem finansów, z jakim współpracował Tusk Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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Premier Donald Tusk poinformował, że już we wtorek wieczorem podpisał wniosek do prezydenta Nawrockiego ws. nominacji ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego na wicepremiera. Zgodnie z konstytucją prezydent na wniosek premiera powołuje członków rządu.

Tusk a nominacja Domańskiego

Na środowym briefingu premier powiedział, że chciałby móc powiedzieć "z czystym sumieniem i bez chwili wahania", że nie sądzi, by prezydent - w sprawie powołania Domańskiego na wicepremiera -"jawnie chciał łamać konstytucję".

Tusk dodał, że "znamy przepisy konstytucji i kto, za co odpowiada w państwie polskim" i jeśli prezydent "miałby się zdecydować na złamanie konstytucji w tej kwestii" to byłby scenariusz "bardzo dla Polski ryzykowny, niepotrzebnie ryzykowny".

Gawkowski o nominacji Domańskiego

Później w środę dziennikarze pytali wicepremiera Gawkowskiego (Nowa Lewica), czy jest to jakiś test dla prezydenta Nawrockiego.

- Nie ma nigdy żadnych testów w woli premiera, który chce meblować swój rząd - odpowiedział Gawkowski. Dodał, że jeżeli urzędujący, dysponujący większością parlamentarną premier chce rozbudowywać rząd o kolejnych ministrów lub wicepremierów, może to robić.

- Zdziwiłbym się, gdyby prezydent tego nie rozumiał i gdyby chciał blokować wniosek o powołanie nowego wicepremiera - powiedział Gawkowski.

Szczególnie że - dodał - chodzi o osobę znaną prezydentowi, bo Domański "jest ministrem finansów od blisko trzech lat" i "wykonuje znakomicie swoje obowiązki".

- Polska gospodarka Nadaj rośnie dzisiaj jako jedna z najszybszych w Europie, rozwijamy się dziesięciokrotnie szybciej niż Niemcy. Polskie PKB w wartości nominalnej to jest blisko 4 biliony złotych. Trzeba za to nagradzać ludzi, którzy dobrze sprawują się i rozwijają polską gospodarkę. Jest to Andrzej Domański - powiedział Gawkowski.

Doradca prezydenta o Domańskim

Po tym, gdy premier we wtorek zapowiedział wniosek ws. nominacji Domańskiego na wicepremiera, szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker napisał w mediach społecznościowych, że to "kpina i śmianie się Polakom w twarz".

Według Szefernakera "państwo coraz bardziej się zadłuża, drożyzna uderza w portfele Polaków, a Polska po raz pierwszy od 24 lat dostała gorszą ocenę wiarygodności finansowej". "Normalnie, gdy ktoś nie dowozi, to się go zwalnia. Tusk składa wniosek o awans" - napisał Szefernaker.

Obecnie jest w rządzie trzech wicepremierów. Początkowo byli nimi jedynie przedstawiciele dwóch ugrupowań koalicyjnych - Gawkowski oraz szef MON i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Od lipca 2025 roku wicepremierem jest też szef MSZ Radosław Sikorski.