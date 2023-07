Czechy zamiast Grecji, Dania zamiast Włoch. Upały w Europie odmieniają branżę turystyczną

Reuters przytacza dane Europejskiej Komisji ds. Podróży (ETC), które pokazują, że liczba osób chcących podróżować do regionu Morza Śródziemnego w okresie od czerwca do listopada spadła już o 10 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy upalna pogoda doprowadziła do susz i pożarów. Kraje takie jak Czechy, Dania, Irlandia i Bułgaria odnotowały w międzyczasie gwałtowny wzrost zainteresowania.