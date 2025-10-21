Logo TVN24
"To jest jak krwiobieg, nasze codzienne dobro narodowe"

21 1700 dns cl-0003
Prezes Blika Dariusz Mazurkiewicz: wiele rynków nam tego zazdrości
Źródło: TVN24
Obecnie mamy rozwiązanie, które uniezależnia nas kompletnie od jakichkolwiek innych graczy. BLIK, w razie jakichkolwiek turbulencji, jest w stanie zapewnić obrót bezgotówkowy, co stanowi o bezpieczeństwie naszego kraju - mówił w rozmowie z TVN24 Dariusz Mazurkiewicz, prezes firmy Polski Standard Płatności (PSP), która stworzyła i zarządza systemem płatności mobilnych BLIK . Dodał, że system ten jest tak powszechnie używany, że bywa określany mianem "krwiobiegu" i "dobra narodowego".

W poniedziałek rano doszło do poważnej awarii internetu, która objęła wiele popularnych platform online. Problem został rozwiązany, jednak pojawiły się pytania, jak podobne zdarzenia mogą wpłynąć na bankowość elektroniczną i bezpieczeństwo kont bankowych.

Dariusz Mazurkiewicz w rozmowie z TVN24 podczas konferencji "BCC For the Future: Liderzy Jutra" podkreślił, że sektor bankowy musi skupić się na budowaniu odporności wobec zależności technologicznych. Jak dodał, pomysł opierania rozwoju technologicznego na przykład na jednym dostawcy chmurowym powinien budzić wątpliwości.

- Należy być przygotowanym na scenariusze, iż nawet najwięksi tuzowie w obszarze dostarczania cloudowości, mogą spotkać się właśnie z przestojami, które będą miały niezwykle istotny efekt na globalną gospodarkę. Z tego też względu nasze podejście jest hybrydowe. Uważamy, że powinniśmy być obecnie również w nowoczesnych, prywatnych chmurach, właśnie na wypadek sytuacji takiej, gdy prowiderzy globalnie nie są w stanie swoich usług dowieźć, czy dostarczyć. To ma niesamowicie istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa - mówił.

Dariusz Mazurkiewicz.
Dariusz Mazurkiewicz.
Źródło: TVN24 BiS

"Musimy być odporni"

Odnosząc się do pytania o bezpieczeństwo pieniędzy Polaków w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojna, Mazurkiewicz podkreślił znaczenie krajowego systemu płatności.

- Dzisiaj posiadamy rozwiązanie, które uniezależnia nas kompletnie od jakichkolwiek innych graczy. Oczywiście musimy być odporni, mieć najnowocześniejszą technologię, potrafiącą się wybronić w tych czasach różnego typu cyberataków. Posiadanie BLIK-a, który na wypadek jakichkolwiek turbulencji jest w stanie dostarczyć obrót bezgotówkowy stanowi o bezpieczeństwie naszego kraju - mówił.

Mazurkiewicz zaznaczył, że BLIK, choć jest polską innowacją, nie jest powszechnie znany jako krajowy produkt, a jego funkcjonalność za granicą pozostaje ograniczona.

Laureaci konkursu Wizjoner Polskiej Gospodarki im. Marka Goliszewskiego
Znamy laureatów nagrody Wizjoner Polskiej Gospodarki im. Marka Goliszewskiego
Jan Grabowski
"Produkujemy sprzęt szybciej". Efekt wojny w Ukrainie
20 1800 dns cl-0016
"Liderów, wizjonerów potrzebujemy, jak nigdy dotąd"

"System ten budzi zazdrość"

Zwrócił uwagę, że mając BLIK-a możemy korzystać ze wszystkich terminali świata i to jest "fenomenalna innowacja, którą zbudowaliśmy tutaj w Polsce". - Natomiast cały szereg funkcjonalności jest na ten moment bardzo mocno ograniczony do naszego rodzimego rynku, przez co zastanawiamy się, podróżując po Europie czy świecie, jak można funkcjonować bez BLIK-a. Przecież to jest jak krwioobieg, to jest nasze codzienne dobro narodowe - stwierdził rozmówca.

Mazurkiewicz ocenił, że system ten budzi zazdrość na międzynarodowych rynkach. - Pomimo tego, że BLIK został stworzony nad Wisłą, w polskiej myśli technologicznej, wiele rynków nam tego zazdrości. Cała branża płatnicza w Europie spogląda na ten cud nad Wisłą, który się przy okazji BLIK-a wydarzył. Jako użytkownicy często mamy taki dysonans poznawczy, gdy dowiadujemy się, że to krajowa technologia. Wydaje nam się, że coś, co tak super działa, musiało być importowane. Dlatego też jedną z naszych misji w nadchodzącym czasie będzie konsekwentne podkreślanie polskości tego systemu - podsumował.

"BCC For The Future - Liderzy Jutra" to wydarzenie dedykowane liderom, menedżerom, coachom oraz przedsiębiorcom, którzy chcą rozwijać nowoczesne przywództwo i zyskać przewagę w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Konferencja oferuje przestrzeń do wymiany doświadczeń, prezentację najnowszych trendów, a także dyskusje z ekspertami.

Autorka/Autor: BC/ToL

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24 BiS

Blik
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica