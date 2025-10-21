"To jest jak krwiobieg, nasze codzienne dobro narodowe"

Prezes Blika Dariusz Mazurkiewicz: wiele rynków nam tego zazdrości Źródło: TVN24

W poniedziałek rano doszło do poważnej awarii internetu, która objęła wiele popularnych platform online. Problem został rozwiązany, jednak pojawiły się pytania, jak podobne zdarzenia mogą wpłynąć na bankowość elektroniczną i bezpieczeństwo kont bankowych.

Dariusz Mazurkiewicz w rozmowie z TVN24 podczas konferencji "BCC For the Future: Liderzy Jutra" podkreślił, że sektor bankowy musi skupić się na budowaniu odporności wobec zależności technologicznych. Jak dodał, pomysł opierania rozwoju technologicznego na przykład na jednym dostawcy chmurowym powinien budzić wątpliwości.

- Należy być przygotowanym na scenariusze, iż nawet najwięksi tuzowie w obszarze dostarczania cloudowości, mogą spotkać się właśnie z przestojami, które będą miały niezwykle istotny efekt na globalną gospodarkę. Z tego też względu nasze podejście jest hybrydowe. Uważamy, że powinniśmy być obecnie również w nowoczesnych, prywatnych chmurach, właśnie na wypadek sytuacji takiej, gdy prowiderzy globalnie nie są w stanie swoich usług dowieźć, czy dostarczyć. To ma niesamowicie istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa - mówił.

Dariusz Mazurkiewicz. Źródło: TVN24 BiS

"Musimy być odporni"

Odnosząc się do pytania o bezpieczeństwo pieniędzy Polaków w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojna, Mazurkiewicz podkreślił znaczenie krajowego systemu płatności.

- Dzisiaj posiadamy rozwiązanie, które uniezależnia nas kompletnie od jakichkolwiek innych graczy. Oczywiście musimy być odporni, mieć najnowocześniejszą technologię, potrafiącą się wybronić w tych czasach różnego typu cyberataków. Posiadanie BLIK-a, który na wypadek jakichkolwiek turbulencji jest w stanie dostarczyć obrót bezgotówkowy stanowi o bezpieczeństwie naszego kraju - mówił.

Mazurkiewicz zaznaczył, że BLIK, choć jest polską innowacją, nie jest powszechnie znany jako krajowy produkt, a jego funkcjonalność za granicą pozostaje ograniczona.

"System ten budzi zazdrość"

Zwrócił uwagę, że mając BLIK-a możemy korzystać ze wszystkich terminali świata i to jest "fenomenalna innowacja, którą zbudowaliśmy tutaj w Polsce". - Natomiast cały szereg funkcjonalności jest na ten moment bardzo mocno ograniczony do naszego rodzimego rynku, przez co zastanawiamy się, podróżując po Europie czy świecie, jak można funkcjonować bez BLIK-a. Przecież to jest jak krwioobieg, to jest nasze codzienne dobro narodowe - stwierdził rozmówca.

Mazurkiewicz ocenił, że system ten budzi zazdrość na międzynarodowych rynkach. - Pomimo tego, że BLIK został stworzony nad Wisłą, w polskiej myśli technologicznej, wiele rynków nam tego zazdrości. Cała branża płatnicza w Europie spogląda na ten cud nad Wisłą, który się przy okazji BLIK-a wydarzył. Jako użytkownicy często mamy taki dysonans poznawczy, gdy dowiadujemy się, że to krajowa technologia. Wydaje nam się, że coś, co tak super działa, musiało być importowane. Dlatego też jedną z naszych misji w nadchodzącym czasie będzie konsekwentne podkreślanie polskości tego systemu - podsumował.

"BCC For The Future - Liderzy Jutra" to wydarzenie dedykowane liderom, menedżerom, coachom oraz przedsiębiorcom, którzy chcą rozwijać nowoczesne przywództwo i zyskać przewagę w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Konferencja oferuje przestrzeń do wymiany doświadczeń, prezentację najnowszych trendów, a także dyskusje z ekspertami.

