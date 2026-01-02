Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Stomil Poznań do likwidacji. Jest decyzja

CNA091626
Andrzej Domański: Europa musi być mocarstwem gospodarczym, a nie mocarstwem regulacyjnym
Źródło: TVN24
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stomil Poznań zatwierdziło rozpoczęcie likwidacji spółki - poinformowała Polska Grupa Zbrojeniowa, główny akcjonariusz firmy. Proces ma być długofalowy, nadzorowany i prowadzony z poszanowaniem pracowników oraz lokalnej społeczności, z możliwością przeniesienia części kompetencji do innych spółek PGZ.

W przesłanym PAP komunikacie poinformowano, że "likwidacja spółki będzie procesem nadzorowanym przez akcjonariuszy, stopniowym, długofalowym i prowadzonym zgodnie z przepisami prawa".

Podkreślono, że proces ten, w przeciwieństwie do ewentualnego postępowania upadłościowego, pozwala na zachowanie "pełnej kontroli nad tempem i kierunkiem działań, z poszanowaniem dla pracowników, kontrahentów i lokalnej społeczności".

"Jednocześnie należy podkreślić, że likwidacja spółki nie oznacza automatycznego wygaszenia wszystkich jej kompetencji. W Grupie PGZ analizujemy możliwość wydzielenia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, która po przeniesieniu mogłaby wzmocnić inną spółkę Grupy Kapitałowej PGZ i kontynuować działalność w obszarach, które pozostają perspektywiczne" - zaznaczono w komunikacie i wskazano, że kompetencje pracowników Stomil Poznań S.A. mogą stanowić wartościowe wzmocnienie m.in. dla Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. lub zakładów H. Cegielski-Poznań S.A.

"Mamy pełną świadomość, jak ważną rolę przez wiele lat odgrywał i odgrywa Stomil w Poznaniu i jak silnie związana jest z nim lokalna społeczność. Dlatego naszym priorytetem jest przeprowadzenie wszelkich działań z najwyższym poszanowaniem dla pracowników, z transparentną komunikacją i realnym wsparciem na każdym etapie procesu" - podkreślono w komunikacie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Znana firma w tarapatach. Jest wniosek o ochronę przed wierzycielami

Znana firma w tarapatach. Jest wniosek o ochronę przed wierzycielami

Ze świata
Upadłość znanej spółki. Zgłosiły się tysiące klientów

Upadłość znanej spółki. Zgłosiły się tysiące klientów

Stomil Poznań - niemal 100 lat historii

Stomil Poznań S.A. ma niemal 100-letnią historię; obecnie to spółka PGZ.

Prezes PGZ Adam Leszkiewicz w rozmowie z lokalnym Radiem Poznań podkreślił, że plany restrukturyzacji nie dawały szans na poprawę sytuacji, a przywrócenie rentowności wymagałoby całkowitej zmiany technologii produkcji, co wiązałoby się z ogromnymi kosztami.

"Patrzymy, i mówię to wyraźnie, na te ostatnie 10 lat, kiedy zabrakło tego impulsu rozwojowego, kiedy zabrakło decyzji dotyczących inwestycji, zabrakło takich elementów, które w tej chwili się dzieją w przypadku innych spółek, kiedy w 2023 roku sprzedano majątek spółki. To spowodowało, ograniczyło i osłabiło bardzo Stomil Poznań" – zaznaczył Leszkiewicz cytowany w piątek przez Radio Poznań.

Leszkiewicz wskazał również, że według przewidywań proces likwidacji Stomilu ma potrwać ponad rok. Prezes PGZ przekazał także, że część z ponad 100-osobowej załogi otrzyma propozycję przeniesienia do innych poznańskich zakładów należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zapowiedział też uruchomienie programu dobrowolnych odejść. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Łukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl

Udostępnij:
Zobacz także:
shutterstock_2661294873_1
Grok od Elona Muska "rozbiera" kobiety. Jest reakcja ministra
Tech
Elon Musk
Tesla zdetronizowana. Oto nowy lider rynku samochodów elektrycznych
Moto
Szefowa EBC Christine Lagarde
Tajemnice wynagrodzenia Lagarde. Ile naprawdę trafia na jej konto?
Ze świata
Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, ceny lokali mieszkalnych w drugim kwartale wzrosły
Tutaj mieszkania podrożały najbardziej
Nieruchomości
portfel euro shutterstock_2066875919
Polska noblistka na banknocie euro? Kontrowersje wokół nazwiska
Pieniądze
Najbogatsi ludzie świata na inauguracji prezydentury Donalda Trumpa
Hołd, władza, opór. "Mamy dwa globalne zjawiska"
Maja Piotrowska
Warszawa
"Niepokojące" prognozy dla Polski
Z kraju
biuro urzad dokumenty stempel shutterstock_2319031743
Wstrzymana rewolucja w prawie pracy. O co chodzi w reformie
Prawo
Elon Musk
Elon Musk z planem w sprawie implantów mózgowych. "Masowa produkcja"
Tech
warszawa tlum zima shutterstock_2573188091
Skandalicznie niskie stawki. "Jak są już niepotrzebni, to ich się wyrzuca"
Dla pracownika
Donald Trump
Trump nagle zmienił zdanie. Podpis w ostatniej chwili
Ze świata
Spaghetti al pomodoro
Waszyngton zmienia zdanie w sprawie makaronu
Ze świata
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Opłata w górę. Oto nowe stawki
Pieniądze
Satelita Starlink
Starlink obniży orbitę swoich satelitów
Tech
prąd, energia, przedłużacz
Ceny prądu bez mrożenia. Minister komentuje
Pieniądze
shutterstock_2677174445
Chiński gigant może prześcignąć Teslę
Moto
Oszust próbował wyłudzić od seniorki gotówkę (zdjęcie ilustracyjne)
Kara może sięgnąć 30 tysięcy złotych. Nowe przepisy
Prawo
lusaka zambia - Travel Stock shutterstock_2107644629
Płacą podatki w juanach. Pierwszy taki kraj w Afryce
Ze świata
Kaucja butelki plastikowe
Zmiany w systemie kaucyjnym. Koniec okresu przejściowego
Z kraju
Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki.
Zasiłek pogrzebowy w górę
Pieniądze
Quebec Kanada shutterstock_2133959187
Nie płacą alimentów, stracą prawo jazdy. Nowe przepisy
Ze świata
ulica ludzie slonce pasy shutterstock_565189495
Droższe przesyłki, zmiany dla pracowników, rewolucja dla firm
Łukasz Figielski
pieniadze pln kalkulator podatki shutterstock_1449753521_S
Nowa płaca minimalna. Ile na rękę?
Z kraju
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
Atak hakerski na polską firmę. Nowe informacje
Z kraju
Pekin, Chiny
Chiny nakładają dodatkowe cła
Ze świata
Warren Buffett
Legenda przechodzi na emeryturę. Koniec 60-letniej epoki
Ze świata
pap_20250519_197
Były minister z aktem oskarżenia. "Rozliczenia nie zwalniają"
Z kraju
AdobeStock_573281782
Ta opłata uderzy w portfele Polaków
Pieniądze
34-latka padłą ofiarą oszustów
Wiadomości zachęcające do "zalogowania się". Ministerstwo ostrzega
Z kraju
43-latka w systemie fiskalnym wprowadzała fikcyjne zwroty towarów (zdjęcie ilustracyjne)
Do której godziny sklepy w sylwestra będą otwarte?
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica