W przesłanym PAP komunikacie poinformowano, że "likwidacja spółki będzie procesem nadzorowanym przez akcjonariuszy, stopniowym, długofalowym i prowadzonym zgodnie z przepisami prawa".

Podkreślono, że proces ten, w przeciwieństwie do ewentualnego postępowania upadłościowego, pozwala na zachowanie "pełnej kontroli nad tempem i kierunkiem działań, z poszanowaniem dla pracowników, kontrahentów i lokalnej społeczności".

"Jednocześnie należy podkreślić, że likwidacja spółki nie oznacza automatycznego wygaszenia wszystkich jej kompetencji. W Grupie PGZ analizujemy możliwość wydzielenia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, która po przeniesieniu mogłaby wzmocnić inną spółkę Grupy Kapitałowej PGZ i kontynuować działalność w obszarach, które pozostają perspektywiczne" - zaznaczono w komunikacie i wskazano, że kompetencje pracowników Stomil Poznań S.A. mogą stanowić wartościowe wzmocnienie m.in. dla Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. lub zakładów H. Cegielski-Poznań S.A.

"Mamy pełną świadomość, jak ważną rolę przez wiele lat odgrywał i odgrywa Stomil w Poznaniu i jak silnie związana jest z nim lokalna społeczność. Dlatego naszym priorytetem jest przeprowadzenie wszelkich działań z najwyższym poszanowaniem dla pracowników, z transparentną komunikacją i realnym wsparciem na każdym etapie procesu" - podkreślono w komunikacie.

Stomil Poznań - niemal 100 lat historii

Stomil Poznań S.A. ma niemal 100-letnią historię; obecnie to spółka PGZ.

Prezes PGZ Adam Leszkiewicz w rozmowie z lokalnym Radiem Poznań podkreślił, że plany restrukturyzacji nie dawały szans na poprawę sytuacji, a przywrócenie rentowności wymagałoby całkowitej zmiany technologii produkcji, co wiązałoby się z ogromnymi kosztami.

"Patrzymy, i mówię to wyraźnie, na te ostatnie 10 lat, kiedy zabrakło tego impulsu rozwojowego, kiedy zabrakło decyzji dotyczących inwestycji, zabrakło takich elementów, które w tej chwili się dzieją w przypadku innych spółek, kiedy w 2023 roku sprzedano majątek spółki. To spowodowało, ograniczyło i osłabiło bardzo Stomil Poznań" – zaznaczył Leszkiewicz cytowany w piątek przez Radio Poznań.

Leszkiewicz wskazał również, że według przewidywań proces likwidacji Stomilu ma potrwać ponad rok. Prezes PGZ przekazał także, że część z ponad 100-osobowej załogi otrzyma propozycję przeniesienia do innych poznańskich zakładów należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zapowiedział też uruchomienie programu dobrowolnych odejść.

