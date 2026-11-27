Prezydent Karol Nawrocki nie podpisze ustawy, która wprowadza nowy próg podatkowy i nową stawkę Źródło wideo: X/ Kancelaria Prezydenta RP Źródło zdj. gł.: KPRP

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Prezydent w nagraniu opublikowanym na stronie swej kancelarii oznajmił, że nie podpisze ustawy, która dodaje nową, 24-proc. stawkę w PIT, zmienia progi podatkowe i podnosi stawkę CIT dla największych firm do 22 proc.

- Nauczyciel zarabiający 5 tysięcy złotych? Nic. Pracownik sklepu otrzymujący 4 tysiące złotych? Nic. Emeryt liczący pieniądze na leki i żywność? Również nic - podkreślił prezydent Karol Nawrocki.

Według niego około 22 z 25 mln podatników rozliczających się według skali nie odczuje ulgi. Zyskają natomiast m.in. osoby zarabiające około 15 tys. zł brutto miesięcznie, dla których korzyść może wynieść około 300 zł.

Prezydent przypomniał również obietnicę podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Jego zdaniem takie rozwiązanie objęłoby znacznie większą grupę, w tym osoby mniej zarabiające i emerytów.

- Nie można nazywać powszechną ulgą rozwiązania, które pomija zdecydowaną większość obywateli - stwierdził.

Decyzje Prezydenta RP w sprawie ustaw pic.twitter.com/9G1QEX89VJ — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) November 27, 2026 Rozwiń

Wyższy CIT dla części firm

Kolejnym przedmiotem krytyki jest podniesienie stawki CIT z 19 do 22 proc. dla określonych przedsiębiorstw. Nawrocki zaznaczył, że oznacza to wzrost stawki o niemal 16 proc. i może prowadzić do ograniczenia inwestycji, podwyżek wynagrodzeń oraz zatrudnienia.

Jak przekonywał, wyższym podatkiem zostaną objęte m.in. polskie firmy produkcyjne, handlowe, transportowe i budowlane. Według danych przytoczonych przez prezydenta zmiana dotyczy około 5 tys. przedsiębiorstw zatrudniających ponad 3 mln pracowników.

- Nie możemy tworzyć systemu, w którym rozwój polskiej firmy staje się podatkową karą i powoduje nierównowagę wobec międzynarodowej konkurencji - powiedział Nawrocki.

W jego ocenie zagraniczne przedsiębiorstwa mogą próbować przenosić zyski do innych państw, podczas gdy polskie firmy poniosą pełny koszt podwyżki.

Niższy limit ryczałtu

Prezydent zakwestionował także obniżenie limitu przychodów uprawniającego do korzystania z ryczałtu z 2 mln do 250 tys. euro. Jak zaznaczył, wysoki obrót małej firmy nie jest równoznaczny z jej dochodem, ponieważ przedsiębiorcy ponoszą koszty materiałów, wynagrodzeń, paliwa, leasingu i energii.

Zdaniem Nawrockiego ponad 40 tys. rodzinnych firm może zostać zmuszonych do przejścia na bardziej skomplikowane i kosztowne formy rozliczeń.

- Państwo powinno pomagać przedsiębiorczym ludziom rosnąć, a nie stawiać im kolejne bariery - podkreślił.

Prezydent ocenił, że wyższe obciążenia firm mogą przełożyć się na ceny towarów i usług. Przywołał też szacunek, zgodnie z którym ustawa zapewni budżetowi dodatkowe 50 mld zł w ciągu 10 lat.

Zastrzeżenia do procesu legislacyjnego

Nawrocki skrytykował również połączenie w jednej ustawie obniżki PIT, podwyżki CIT i ograniczenia ryczałtu. Zwrócił uwagę, że cały proces legislacyjny - od pierwszego czytania do uchwalenia - przeprowadzono podczas jednego posiedzenia Sejmu, w ciągu kilkudziesięciu godzin.

Według prezydenta zabrakło konsultacji społecznych, wysłuchania publicznego oraz rzetelnych uzgodnień z pracodawcami i związkami zawodowymi.

- Tak nie powinno się stanowić prawa - ocenił.

Nawrocki wskazał także na możliwe naruszenie standardów wynikających z art. 2 Konstytucji, w tym zasady zaufania obywateli do państwa. Przypomniał, że umowa koalicyjna przewidywała sześciomiesięczne vacatio legis dla zmian podatkowych, podczas gdy przedsiębiorcy mają otrzymać 30 dni na dostosowanie się do nowych przepisów.

- Ta ustawa dzieli obywateli. Niewielu daje, większości odbiera - podsumował prezydent Karol Nawrocki.

Zmiana progów podatkowych

Na początku listopada Senat opowiedział się za przyjęciem ustawy, która podnosi próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy złotych, wprowadza nowy próg w wysokości 150 tysięcy złotych oraz nową stawkę dla dochodów między 130 a 150 tysięcy złotych na poziomie 24 procent.

Jednocześnie stawka daniny solidarnościowej, płaconej przez osoby o najwyższych dochodach, rośnie z 4 do 5 procent.

Według danych za 2024 rok daninę tę płaci 39 tysięcy osób. Ustawa podnosiła też stawkę podatku CIT płaconego przez firmy, których przychody z poprzedniego roku przekroczyły 50 milionów euro, do 22 procent z 19 procent.

Minister Andrzej Domański odpowiada

Do decyzji prezydenta odniósł się minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. W komentarzu opublikowanym na portalu X ocenił, że weto pozbawia 3,5 miliona Polaków możliwości skorzystania z obniżki podatków. Według ministra w budżetach pracujących rodzin mogło pozostać nawet 7200 złotych rocznie. "Prezydent ponownie stanął po stronie wielkich koncernów, a nie po stronie Polaków. Wstyd" - napisał Andrzej Domański.

Weto Prezydenta Nawrockiego pozbawia 3,5 mln Polaków obniżki podatków. To nawet 7200 zł rocznie, które mogły zostać w budżecie ciężko pracujących rodzin.



Prezydent ponownie stanął po stronie wielkich koncernów, a nie po stronie Polaków. Wstyd. — Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) November 27, 2026 Rozwiń