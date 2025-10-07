Prezes znanej firmy poszukiwany. Czerwona nota Interpolu

Serwis Cinkciarz.pl Źródło: Cinkciarz.pl

Według komunikatu opublikowanego na stronie Interpolu Marcin Pióro jest poszukiwany za oszustwo i pranie pieniędzy. Mężczyzna przebywa poza granicami kraju i od końca lipca jest poszukiwany listem gończym wydanym przez sąd na wniosek śledczych.

Marcin P. poszukiwany przez Interpol Źródło: Interpol

Decyzja o postawieniu zarzutów

Poznańska prokuratura regionalna od października 2024 r. prowadzi postępowanie dotyczące oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut Cinkciarz.pl.

Śledczy otrzymali w tej sprawie zawiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy. W marcu prokuratorzy zdecydowali o przedstawieniu zarzutów, m.in. oszustwa, prezesowi zarządu Cinkciarz.pl sp. z o.o., ale mężczyzna przebywa poza granicami kraju.

Pod koniec września śledczy zmienili i uzupełnili zarzuty dla podejrzanego. Uwzględnili jako poszkodowane kolejne osoby, a łączną wysokość wyrządzonej klientom serwisu szkody określili na ponad 125 mln zł. Wcześniej szacowali ją na 112 mln zł.

Poznańska prokuratura przekazała także, że postanowieniami Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z 19 i 24 września utrzymano w mocy blokady rachunków bankowych spółek Cinkciarz.pl sp. z o.o., Conotoxia sp. z o.o. i Conotoxia Holding sp. z o.o.

KNF cofnęła zezwolenie

Na początku października 2024 r. Komisja Nadzoru Finansowego informowała, że prowadzi czynności po skargach klientów na realizację usług wymiany walut przez internetowy kantor Cinkciarz.pl.

UOKiK przekazał z kolei, że otrzymał 13 skarg na opóźnienia w realizacji wymiany walut i przekazów pieniężnych. Klienci mieli być informowani o usterce, która powinna zostać naprawiona do końca października 2024.

Dzień później KNF cofnęła zezwolenie na świadczenie usług płatniczych spółce Conotoxia działającej przez agentów Cinkciarz.pl i Cinkciarz.pl Marketing. W październiku, po zawiadomieniu złożonym przez KNF, poznańska prokuratura regionalna wszczęła śledztwo w sprawie oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut.

Pod koniec grudnia prokuratura zdecydowała o zablokowaniu łącznie 328 rachunków bankowych firmy świadczącej usługi internetowej wymiany walut.

Członek zarządu zatrzymany

W marcu zatrzymano Roberta G., członka zarządu Cinkciarz.pl. Zarzucono mu współdziałanie w popełnieniu oszustwa, poprzez doprowadzenie szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Robert G. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Na wniosek śledczych sąd tymczasowo aresztował podejrzanego. W tym samym czasie prokuratorzy zdecydowali również o przedstawieniu zarzutów prezesowi zarządu Cinkciarz.pl.

Pod koniec maja poznański sąd na wniosek śledczych tymczasowo aresztował w tej sprawie także Monikę J. główną księgową oraz prokurentkę spółki Cinkciarz.pl. Podejrzanej zarzucono współdziałanie w popełnieniu oszustwa polegającego na doprowadzeniu wielu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Kobieta przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i złożyła obszerne wyjaśnienia.

Podejrzanym w tej sprawie grozi do 25 lat więzienia.

Co oznacza czerwona nota Interpolu?

Czerwona nota Interpolu oznacza, że list gończy trafi do systemów komputerowych organów ścigania wszystkich 196 krajów, które są członkami Interpolu, z informacją, że poszukiwany jest niebezpiecznym przestępcą.

List gończy będzie wtedy widoczny dla funkcjonariuszy policji i straży granicznych wszystkich państw będących członkami międzynarodowej organizacji. Czerwona nota to kategoria oznaczająca poszukiwania w celu aresztowania i ekstradycji. Osoby ścigane czerwoną notą są poszukiwane przez wzywające państwo członkowskie lub trybunał międzynarodowy. Kraje członkowskie stosują własne przepisy przy podejmowaniu decyzji o aresztowaniu danej osoby. Czerwona nota nie jest międzynarodowym nakazem aresztowania.

Zawiadomienia są publikowane na wniosek danego kraju członkowskiego oraz w przypadku, gdy pomoc społeczna może być potrzebna do zlokalizowania danej osoby lub gdy dana osoba może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

