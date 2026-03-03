Logo TVN24
Z kraju

Premier: nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o zapasy paliwa

03 1150 kprm-0002
Tusk: nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o zapasy paliwa w Polsce
Źródło: TVN24
Nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o zapasy paliwa w Polsce - poinformował Donald Tusk przed posiedzeniem rządu. Premier dodał, że wojna nie ma bezpośredniego wpływu na dostawy ropy naftowej i innych paliw do kraju.

KONFLIKT NA BLISKIM WSCHODZIE - RELACJA (3 MARCA)

- Pojawiły się sygnały, czy taka paskudna dość narracja ze strony niektórych polityków dotycząca paliwa, że za chwilę zabraknie. I próba wywołania takiej paniki, znamy to z historii - to często działa skutecznie. Ktoś zaczyna mówić w związku z jakąś wojną albo inną sytuacją, że na pewno zabraknie paliwa i że za chwilę ludzie zaczną szturmować stacje benzynowe. No i wtedy ludzie zaczynają szturmować stacje benzynowe i kupować paliwo na taki zapas. No i wtedy jest kłopot - powiedział Tusk.

Premier o zapasach paliwa w Polsce

- Nie ma żadnego problemu jeżeli chodzi o zapasy paliwa w Polsce. (...) Wojna nie ma bezpośredniego wpływu na dostawy ropy i innych paliw do Polski - uspokajał szef rządu.

Dodał też: - Komunikat Orlenu (...) jest absolutnie jednoznaczny. Dotyczy zarówno bezpieczeństwa szlaków, jakimi do Polski, do Orlenu płynie ropa. I nie jest to cieśnina Ormuz, więc nie ma problemu. Akurat w tym przypadku Orlen nie sprowadza żadnej ilości ropy naftowej przez cieśninę Ormuz. Oczywiście nie sprowadza także ropy z Iranu.

Szef rządu o cenach

- Cała struktura dostaw ropy do Orlenu i do Polski jest całkowicie w tej chwili bezpieczna i nie ma mowy o żadnych, nawet najmniejszych zakłóceniach. (...) Sytuacja jest absolutnie stabilna, nie ma żadnego najmniejszego powodu do niepokoju, jeśli chodzi o dostawy i zapasy - zapewnił.

Tusk zaznaczył, że Orlen użyje narzędzi finansowych, w tym związanych na przykład z marżą, aby ewentualne skoki cen ropy na giełdach światowych nie odbiły się "w sposób masywny" na cenach paliwa w Polsce.

- Nie możemy oczywiście zagwarantować nienaruszalności cen w tym czasie - przyznał premier.

OGLĄDAJ: Tusk: jesteśmy przygotowani do akcji ewakuacyjnej
Donald Tusk

Tusk: jesteśmy przygotowani do akcji ewakuacyjnej

Donald Tusk
Opracował Krzysztof Krzykowski

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

