Z kraju

Premier Tusk ogłosił nową nazwę CPK

Donald Tusk
Donald Tusk o nowej nazwie CPK
Źródło: TVN24
Port Polska - pod taką nazwą będzie funkcjonowało lotnisko, znane dotychczas jako CPK. Zmianę ogłosił w piątek Donald Tusk. - Nie będziemy więcej używali nazwy, którą nasi poprzednicy zhańbili. Nie chcę, żeby te złe skojarzenia, te fatalne fakty związane z tą inwestycją ciągnęły się za nami także w wymiarze symbolicznym - tłumaczył szef rządu.

- To jest chyba stosowny moment, żeby dzisiaj uroczyście ogłosić, że lotnisko, największe lotnisko w tej części Europy, hub, centrum handlowe, żeby to wielkie przedsięwzięcie nazwać "Port Polska" - powiedział szef rządu, odnosząc się do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

Port Polska zamiast CPK

Donald Tusk podkreślił, że Polska rozwija skrzydła. - Każdy, kto wyląduje, każdy, kto będzie korzystał z tego lotniska, każdy, kto będzie robił zakupy w tym miejscu, żeby wiedział, tak - to jest serce Europy, tak - to jest "Port Polska". Tam się będziemy spotykać, stamtąd będziemy wylatywać do wszystkich zakątków świata, tam będziemy robili interesy, tam będzie biło serce Polski - dodał.

Premier poinformował, że w grudniu było złożone lub jest w tej chwili składane 19 wniosków o wydanie pozwoleń na budowę w związku z nowym hubem transportowym, w tym m.in. na fundamenty pod terminal, dworzec kolejowy i dworzec autobusowy.

- Ogłosiliśmy przetarg na wybór wykonawcy fundamentów pod terminal, dzięki tym działaniom prace zasadnicze na placu budowy lotniska rozpoczną się już w ciągu kilku najbliższych miesięcy - zapowiedział premier.

Dodał, że dokończony został program dobrowolnych nabyć na obszarze lotniska i odkupiono kluczową działkę.

Przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podpisali w piątek akt notarialny ws. odkupu działki w miejscowości Zabłotnia od jej właściciela Piotra Wielgomasa po cenie nabycia - podał w piątek KOWR. Działka potrzebna jest pod budowę linii kolejowej do CPK.

- Dzisiaj symbolicznie zakończyła się sprawa słynnej działki. Państwo nie straciło na tej operacji dzięki intensywnej działalności urzędników, którzy uparli się, aby odzyskać te działki, żeby państwo do tego nie dopłaciło. Dzisiejszy akt notarialny powoduje, że KOWR, a w konsekwencji spółka odpowiedzialna za budowę lotniska, dysponuje tym samym gruntem bez dodatkowej opłaty - powiedział Tusk.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przypomniał jednocześnie, że w sumie złożonych zostało sześć zawiadomień do prokuratury ws. CPK, trzy złożyła spółka Centralny Port Komunikacyjny i trzy Krajowa Administracja Skarbowa.

- W CPK, tak jak prawie w każdym innym obszarze aktywności państwa, mieliśmy do czynienia z nadużyciami, z pustą dętą propagandą, a czasami ze zwykłą kradzieżą. I właśnie tak jak w każdej innej dziedzinie, także tu trzeba było przystąpić do czyszczenia - dodał szef rządu.

CPK między Warszawą i Łodzią
Źródło: PAP Infografika; Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz

Udziały PPL

Premier poinformował także, że Polskie Porty Lotnicze będą miały udziały w spółce, która zbuduje nowe lotnisko centralne i będzie nim zarządzać.

- W tym miesiącu podpisaliśmy umowę z Polskimi Portami Lotniczymi, na podstawie której Polskie Porty Lotnicze w pierwszym etapie obejmą pakiet udziałów w spółce, która wybuduje i będzie zarządzać nowym lotniskiem - powiedział Tusk.

Szef rządu podkreślił, że umowa z PPL będzie elementem repolonizacji gospodarki.

- Uparliśmy się, że polska gospodarka będzie w sposób mądry i zdecydowany repolonizowana. Jak państwo pamiętacie, największym portem w regionie miała zarządzać spółka zagraniczna - kapitał mieszany australijsko-francuski. Z naszego punku widzenia tym narodowym centrum komunikacyjnym muszą zarządzać Polacy. I zarabiać na tym muszą Polacy i polskie firmy - podkreślił szef rządu.

Premier przekazał, że dzięki nowemu centrum komunikacyjnego stałą pracę znajdzie 30-40 tys. Polaków. 

Według przyjętego harmonogramu budowa lotniska na terenie gmin: Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł. 

Autorka/Autor: mp/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

CPKDonald Tusk
