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Płaca minimalna. Tak się zarabia w Polsce

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portfel pieniądze
Sytuacja gospodarcza oczami Polaków
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Na koniec 2025 roku wynagrodzenie nieprzekraczające płacy minimalnej otrzymywało 1,5 miliona pracowników - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Liczba osób zarabiających poniżej płacy minimalnej - czyli 4666 zł brutto - stanowiło 11,9 proc. ogółu zatrudnionych - Jak wynika z danych za 2025 rok.

Najwyższy udział odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (37,3 proc. ogółu zatrudnionych w tym sektorze), a najniższy w administracji publicznej i obronie narodowej (0,4 proc.).

Płaca minimalna w Polsce

Płaca minimalna stanowiła 53,2 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto bez wypłat nagród rocznych (8872,34 zł).

Wynagrodzenie wzrosło o 8,8 proc. w porównaniu z 2024 r. Najniższe było w zakwaterowaniu i gastronomii i wynosiło 5873,62 zł miesięcznie brutto, a najwięcej było 14421,98 zł w informacji i komunikacji.

We wszystkich sekcjach odnotowano roczny wzrost wynagrodzenia. Najmniejszy w górnictwie i wydobywaniu - na poziomie 2 proc., a największy w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej - 13,8 proc.

Źródło: PAP
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Tagi:
WynagrodzeniaGUSzatrudnienie
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