Z kraju Płaca minimalna. Tak się zarabia w Polsce Oprac. Alicja Skiba |

Sytuacja gospodarcza oczami Polaków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Liczba osób zarabiających poniżej płacy minimalnej - czyli 4666 zł brutto - stanowiło 11,9 proc. ogółu zatrudnionych - Jak wynika z danych za 2025 rok.

Najwyższy udział odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (37,3 proc. ogółu zatrudnionych w tym sektorze), a najniższy w administracji publicznej i obronie narodowej (0,4 proc.).

Płaca minimalna w Polsce

Płaca minimalna stanowiła 53,2 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto bez wypłat nagród rocznych (8872,34 zł).

Wynagrodzenie wzrosło o 8,8 proc. w porównaniu z 2024 r. Najniższe było w zakwaterowaniu i gastronomii i wynosiło 5873,62 zł miesięcznie brutto, a najwięcej było 14421,98 zł w informacji i komunikacji.

We wszystkich sekcjach odnotowano roczny wzrost wynagrodzenia. Najmniejszy w górnictwie i wydobywaniu - na poziomie 2 proc., a największy w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej - 13,8 proc.