Wielki bank ostrzega. "Możesz stracić pieniądze"

Uwaga na fałszywe e-maile dotyczące rzekomego potwierdzenia danych lub potwierdzenia przelewu - ostrzega PKO BP. "Nie jesteśmy autorem tych wiadomości" - wyjaśnia bank.

PKO BP zwraca uwagę, że oszuści wykorzystują dwa różne sposoby ataku.

"Nie otwieraj załączników i nie klikaj w linki"

Pierwszy z nich to fałszywy adres e-mail, który wskazuje na serwis iPKO. "Oszuści namawiają do natychmiastowej weryfikacji konta poprzez załączony link – prowadzi on do fałszywej strony, która przypomina nasz serwis bankowy" - ostrzega PKO BP.

W drugiej metodzie w nagłówkach wiadomości wykorzystywana jest nazwa banku. "Wiadomość ma załącznik, który zawiera złośliwe oprogramowanie – oszuści mogą wykraść Twoje dane z komputera" - informuje instytucja finansowa.

"Nie jesteśmy autorem tych wiadomości. Nie otwieraj załączników i nie klikaj w linki w tego rodzaju e-mailach. W przeciwnym razie możesz stracić pieniądze i kontrolę nad kontem" - ostrzega PKO BP.

Największe banki w Polsce

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Ma około 12 milionów klientów, a wartość aktywów przekroczyła 500 mld zł.

Kolejne miejsca w zestawieniu największych banków pod względem aktywów zajmują Pekao, Santander, ING i mBank.

