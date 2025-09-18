Pilny apel do rządu i posłów w sprawie aptek

Naczelna Rada Aptekarska ponowiła apel o wyłączenie aptek z systemu kaucyjnego. "Nie mogą być obciążane obowiązkami związanymi z gromadzeniem, przechowywaniem i obsługą zwrotów opakowań" - uważa NRA. System kaucyjny rusza w Polsce za dwa tygodnie.

W stanowisku przyjętym jednogłośnie podczas wyjazdowego posiedzenia we Wrocławiu Naczelna Rada Aptekarska (NRA) wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec objęcia aptek ogólnodostępnych systemem kaucyjnym.

NRA zwróciła się do władz publicznych, w szczególności do Sejmu, Rady Ministrów i ministra klimatu i środowiska o pilne podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia ustawowego wyłączenia aptek ogólnodostępnych z systemu kaucyjnego.

System kaucyjny ma wejść w życie 1 października tego roku.

Stanowisko NRA wobec systemu kaucyjnego

NRA wskazała, że apteki ogólnodostępne są placówkami ochrony zdrowia publicznego, a nie punktami zbiórki pustych opakowań.

Stwierdzono, że system kaucyjny w aptekach narusza przepisy Prawa farmaceutycznego oraz rozporządzenia wykonawcze regulujące funkcjonowanie aptek. Podkreślono, że rozwiązanie to generuje nieproporcjonalne koszty organizacyjne i finansowe bez wymiernych efektów środowiskowych.

Według NRA zagrożona jest również dostępność części napojów prozdrowotnych dla pacjentów: elektrolitów, izotoników, wybranych suplementów diety w płynie.

NRA zwróciła się do producentów napojów i innych produktów w płynie, których opakowania polegają systemowi kaucyjnemu o pilne przeprojektowanie opakowań i modeli dystrybucji, aby umożliwiały obrót w aptekach bez obejmowania aptek obowiązkami systemu kaucyjnego.

"Apteki nie mogą być obciążane obowiązkami związanymi z gromadzeniem, przechowywaniem i obsługą zwrotów opakowań" - podkreślono w stanowisku.

Zaznaczono, że "wobec ignorowania przez Ministra Klimatu i Środowiska merytorycznych argumentów przedstawianych przez samorząd zawodu farmaceuty oraz całe środowisko farmaceutyczne", NRA zwróciła się do wszystkich farmaceutów i podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne, którzy nie akceptują objęcia aptek systemem kaucyjnym, "o wykorzystanie wszelkich dostępnych środków prawnych".

Wiceministra o aptekach

Wiceminister klimatu Anita Sowińska w ubiegłym tygodniu w Sejmie podkreśliła, że żadna mała apteka nie będzie musiała zbierać opakowań, a te większe, na przykład usytułowane w galeriach handlowych, będą korzystały z automatów do zbiórki opakowań znajdujących się np. na parkingach.

Kaucja ma zachęcić do zwrotu opakowań i zwiększyć ilość ponownie wykorzystanych i przetwarzanych surowców służących do wytworzenia opakowań. System obejmie trzy rodzaje opakowań: butelki plastikowe do 3 litrów, metalowe puszki do 1 litra, a także - od 1 stycznia 2026 r. - szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra.

Kaucja za butelki z tworzyw sztucznych i metalowe puszki będzie wynosiła 50 groszy za sztukę; za szklane butelki wielokrotnego użytku będzie to 1 zł.

Kaucja będzie pobierana od każdego wprowadzonego na rynek napoju w opakowaniu objętego systemem kaucyjnym. Kaucję będzie można odebrać oddając opakowanie bez konieczności okazywania paragonu.

Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego.

