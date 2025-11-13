Zmiany w Orlenie. Kto zasiądzie w radzie nadzorczej?

Obajtek po wyjściu z prokuratury Źródło: TVN24

Zmiany zostały przegłosowane w czwartek przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) Orlenu. Obrady, które odbyły się w Płocku, trwały przez około pół godziny. Były kontynuacją dyskusji rozpoczętych jeszcze 28 października. Ogłoszono wówczas na wniosek Skarbu Państwa przerwę do 13 listopada.

Po wznowieniu posiedzenia w czwartek Skarb Państwa zgłosił dwóch kandydatów – Przemysława Baszaka i Aleksandra Kappesa. Obaj zostali wybrani następnie w głosowaniu. W efekcie rada nadzorcza spółki liczy obecnie 9 osób. Do obsadzenia pozostają tam nadal dwa miejsca, jedno przez Walne Zgromadzenie i jedno bezpośrednio przez ministra aktywów państwowych, który reprezentuje Skarb Państwa.

Przemysław Baszak

Przemysław Baszak to absolwent wydziału historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze – obecnie Uniwersytet Zielonogórski – a także studiów podyplomowych z zakresu ekspertyzy dokumentów na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – MBA i studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. W latach 1996-2014 Baszak pełnił funkcje kierownicze w Policji i ABW, w tym na stanowisku doradcy szefa ABW. W latach 2006-2008 na stanowisku zastępcy dyrektora departamentu bezpieczeństwa i porządku publicznego w MSWiA nadzorował realizację ustawy modernizacyjnej służb porządku publicznego. Pełnił także funkcję sekretarza międzyresortowego zespołu ds. zagrożeń terrorystycznych. Z kolei w latach 2012-2016 Baszak kierował departamentem bezpieczeństwa i ochrony informacji w Polskiej Spółce Gazownictwa oraz biurem ochrony i bezpieczeństwa w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Wcześniej, w latach 2016-2020, pełnił funkcję prezesa zarządu TBU oraz członka zarządu SOMNUS. Od 2018 r. prowadzi działalność gospodarczą z zakresu doradztwa w obszarze bezpieczeństwa w biznesie. Zasiada w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa: Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Centrozłom Wrocław, należącej do KGHM Metraco.

Aleksander Kappes

Drugi z nowo powołanych, Aleksander Kappes, posiada tytuł doktora habilitowanego i jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego. Od zakończenia studiów prawniczych w 1990 r. jest pracownikiem naukowym tej uczelni w Katedrze Prawa Handlowego, Ubezpieczeń i Własności Przemysłowej, której obecnie jest też kierownikiem.

W latach 1990-1992 Kappes odbył aplikację sędziowską zakończoną egzaminem sędziowskim, a następnie w latach 1994-1996 aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Łodzi. Zajmuje się prawem cywilnym, w szczególności prawem gospodarczym i handlowym, zwłaszcza prawem spółek. Aktualnie wykonuje zawód adwokata w indywidualnej kancelarii adwokackiej i prowadzi doradztwo dla przedsiębiorstw. W latach 2011-2015 Kappes był członkiem Zespołu Prawa Spółek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, a w kolejnych latach ekspertem Sejmu w sprawie projektu ustawy nowelizującej Kodeks spółek handlowych – wprowadzającej prostą spółkę akcyjną w 2019 r. oraz Senatu ws. nowelizacji Kodeksu spółek handlowych – wprowadzającej m.in. prawo grup spółek w 2022 r. Kappes jest autorem około 80 publikacji naukowych, w tym z zakresu prawa spółek, oraz autorem lub współautorem ponad 150 opinii i ekspertyz prawnych dla instytucji publicznych oraz przedsiębiorców, w tym dla Sejmu, Senatu i największych polskich spółek. Jest też arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan. Był członkiem rad nadzorczych kilku spółek, w tym z udziałem Skarbu Państwa.

Rada nadzorcza będzie liczyła 11 osób. Źródło: MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock.com

Przemysław Ciszak na czele rady nadzorczej Orlenu

W trakcie pierwszej części obrad NWZ Orlenu, która odbyła się w Płocku pod koniec października, na wniosek Skarbu Państwa ustalono, że rada nadzorcza spółki będzie liczyła 11 osób. Następnie odwołano jej dotychczasowego przewodniczącego Wojciecha Popiołka oraz wiceprzewodniczącego Michała Gajdusa i członka rady Kazimierza Mordaszewskiego. Na nowego przewodniczącego rady nadzorczej powołany został Przemysław Ciszak, który zasiadał już w niej ostatnio jako wskazany bezpośrednio przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra aktywów państwowych. Dzień po ogłoszeniu przerwy w posiedzeniu NWZ Orlenu, czyli 29 października, spółka przekazała w komunikacie giełdowym, że rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym złożył Mikołaj Pietrzak. W efekcie jej skład zmniejszył się wtedy do 7 osób.

Skarb Państwa posiadaczem prawie połowy akcji w Orlenie

Zgodnie ze statutem Orlenu w skład rady nadzorczej może wchodzić od 6 do 15 osób, w tym przewodniczący, przy czym rada jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie z wyjątkiem jednego jej członka, którego powołuje i odwołuje Skarb Państwa reprezentowany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z należących do niego akcji – obecnie jest to minister aktywów państwowych. Z danych publikowanych ostatnio przez Orlen wynika, że Skarb Państwa posiada tam 49,9 proc. akcji, Nationale-Nederlanden OFE – 5,17 proc., natomiast pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni – 44,93 proc. akcji.

