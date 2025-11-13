Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Zmiany w Orlenie. Kto zasiądzie w radzie nadzorczej?

Należąca do PKN Orlen rafineria w Płocku
Obajtek po wyjściu z prokuratury
Źródło: TVN24
W radzie nadzorczej Orlenu, na wniosek Skarbu Państwa, zasiądzie dwóch nowych członków - Przemysław Baszak i Aleksander Kappes. Obaj mają doświadczenie w zarządzaniu spółkami państwowymi.

Zmiany zostały przegłosowane w czwartek przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) Orlenu. Obrady, które odbyły się w Płocku, trwały przez około pół godziny. Były kontynuacją dyskusji rozpoczętych jeszcze 28 października. Ogłoszono wówczas na wniosek Skarbu Państwa przerwę do 13 listopada.

Zmiany w radzie nadzorczej Orlenu
Dowiedz się więcej:

Zmiany w radzie nadzorczej Orlenu

Po wznowieniu posiedzenia w czwartek Skarb Państwa zgłosił dwóch kandydatów – Przemysława Baszaka i Aleksandra Kappesa. Obaj zostali wybrani następnie w głosowaniu. W efekcie rada nadzorcza spółki liczy obecnie 9 osób. Do obsadzenia pozostają tam nadal dwa miejsca, jedno przez Walne Zgromadzenie i jedno bezpośrednio przez ministra aktywów państwowych, który reprezentuje Skarb Państwa.

393 600 złotych i "wykorzystanie zależności służbowej". Obajtek usłyszał zarzut
Dowiedz się więcej:

393 600 złotych i "wykorzystanie zależności służbowej". Obajtek usłyszał zarzut

TVN24

Przemysław Baszak

Przemysław Baszak to absolwent wydziału historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze – obecnie Uniwersytet Zielonogórski – a także studiów podyplomowych z zakresu ekspertyzy dokumentów na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – MBA i studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. W latach 1996-2014 Baszak pełnił funkcje kierownicze w Policji i ABW, w tym na stanowisku doradcy szefa ABW. W latach 2006-2008 na stanowisku zastępcy dyrektora departamentu bezpieczeństwa i porządku publicznego w MSWiA nadzorował realizację ustawy modernizacyjnej służb porządku publicznego. Pełnił także funkcję sekretarza międzyresortowego zespołu ds. zagrożeń terrorystycznych. Z kolei w latach 2012-2016 Baszak kierował departamentem bezpieczeństwa i ochrony informacji w Polskiej Spółce Gazownictwa oraz biurem ochrony i bezpieczeństwa w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Wcześniej, w latach 2016-2020, pełnił funkcję prezesa zarządu TBU oraz członka zarządu SOMNUS. Od 2018 r. prowadzi działalność gospodarczą z zakresu doradztwa w obszarze bezpieczeństwa w biznesie. Zasiada w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa: Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Centrozłom Wrocław, należącej do KGHM Metraco.

Narodowy czempion chce wykluczyć firmy spoza Unii Europejskiej
Dowiedz się więcej:

Narodowy czempion chce wykluczyć firmy spoza Unii Europejskiej

Aleksander Kappes

Drugi z nowo powołanych, Aleksander Kappes, posiada tytuł doktora habilitowanego i jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego. Od zakończenia studiów prawniczych w 1990 r. jest pracownikiem naukowym tej uczelni w Katedrze Prawa Handlowego, Ubezpieczeń i Własności Przemysłowej, której obecnie jest też kierownikiem.

W latach 1990-1992 Kappes odbył aplikację sędziowską zakończoną egzaminem sędziowskim, a następnie w latach 1994-1996 aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Łodzi. Zajmuje się prawem cywilnym, w szczególności prawem gospodarczym i handlowym, zwłaszcza prawem spółek. Aktualnie wykonuje zawód adwokata w indywidualnej kancelarii adwokackiej i prowadzi doradztwo dla przedsiębiorstw. W latach 2011-2015 Kappes był członkiem Zespołu Prawa Spółek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, a w kolejnych latach ekspertem Sejmu w sprawie projektu ustawy nowelizującej Kodeks spółek handlowych – wprowadzającej prostą spółkę akcyjną w 2019 r. oraz Senatu ws. nowelizacji Kodeksu spółek handlowych – wprowadzającej m.in. prawo grup spółek w 2022 r. Kappes jest autorem około 80 publikacji naukowych, w tym z zakresu prawa spółek, oraz autorem lub współautorem ponad 150 opinii i ekspertyz prawnych dla instytucji publicznych oraz przedsiębiorców, w tym dla Sejmu, Senatu i największych polskich spółek. Jest też arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan. Był członkiem rad nadzorczych kilku spółek, w tym z udziałem Skarbu Państwa.

Rada nadzorcza będzie liczyła 11 osób.
Rada nadzorcza będzie liczyła 11 osób.
Źródło: MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock.com

Przemysław Ciszak na czele rady nadzorczej Orlenu

W trakcie pierwszej części obrad NWZ Orlenu, która odbyła się w Płocku pod koniec października, na wniosek Skarbu Państwa ustalono, że rada nadzorcza spółki będzie liczyła 11 osób. Następnie odwołano jej dotychczasowego przewodniczącego Wojciecha Popiołka oraz wiceprzewodniczącego Michała Gajdusa i członka rady Kazimierza Mordaszewskiego. Na nowego przewodniczącego rady nadzorczej powołany został Przemysław Ciszak, który zasiadał już w niej ostatnio jako wskazany bezpośrednio przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra aktywów państwowych. Dzień po ogłoszeniu przerwy w posiedzeniu NWZ Orlenu, czyli 29 października, spółka przekazała w komunikacie giełdowym, że rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym złożył Mikołaj Pietrzak. W efekcie jej skład zmniejszył się wtedy do 7 osób.

Skarb Państwa posiadaczem prawie połowy akcji w Orlenie

Zgodnie ze statutem Orlenu w skład rady nadzorczej może wchodzić od 6 do 15 osób, w tym przewodniczący, przy czym rada jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie z wyjątkiem jednego jej członka, którego powołuje i odwołuje Skarb Państwa reprezentowany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z należących do niego akcji – obecnie jest to minister aktywów państwowych. Z danych publikowanych ostatnio przez Orlen wynika, że Skarb Państwa posiada tam 49,9 proc. akcji, Nationale-Nederlanden OFE – 5,17 proc., natomiast pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni – 44,93 proc. akcji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: orlen.pl

Udostępnij:
TAGI:
OrlenGrupa OrlenSpółki Skarbu Państwa
Zobacz także:
Grenlandia
Surowe przepisy dla cudzoziemców. Sprzeciw wobec Trumpa?
Ze świata
shutterstock_2099898409
Wielkie odkrycie w Afryce. Złoże warte miliardy dolarów
Ze świata
shutterstock_2153601127
Rewolucja kwantowa puka do drzwi. To może zmienić wszystko
Tech
zupa, zupka błyskawiczna
Możliwa obecność metali. Wycofano popularne zupki
Handel
Paczka Aliexpress
Shein i Temu będą objęte cłami. I to wcześniej niż zapowiadano
Handel
Donald Trump
Bolesne koszty shutdownu. PKB spadnie
Ze świata
shutterstock_2256764139
Inwestuj w kilt. Szkocja planuje obligacje
Ze świata
shutterstock_2252032171
Google pod lupą Brukseli. "Dochodzenie jest bezzasadne"
Ze świata
Cała Polska czyta dzieciom od 25 lat? Rodzice coraz bardziej zajęci, szukają podwykonawców
Ceny książek pod nadzorem. Ministerstwo chce nowych regulacji
Z kraju
wróżka czary magia
Wróżka i mistrzyni feng shui. Matka z córką wyłudziły miliony
Ze świata
shutterstock_2673979929
Konflikt o dane użytkowników. OpenAI kontra dziennikarze
Tech
moskwa gum shutterstock_2065060409
Przejmują legendarne marki w Rosji. Proceder kwitnie
Ze świata
chinskie samochody - Vladimir Tretyakov shutterstock_2223017145
"Gwałtowny" wzrost na rynku
Moto
orlen logo shutterstock_2382786901
Zmiany w radzie nadzorczej Orlenu
Z kraju
apteka, leki, farmaceuta
Zwrot kosztów zakupu leków. "Nie ufajcie"
Tech
shutterstock_2472506129
Odroczenie ETS2. Europosłowie zdecydowali
Ze świata
Kasym-Żomart Tokajew i Władimir Putin
Podpisał kilkanaście umów z Putinem. "Nowa era w dwustronnych relacjach"
Ze świata
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
NBP pokazał, ile zarabiają członkowie zarządu
Z kraju
Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Najnowsze dane z gospodarki. Jest mocny komentarz Tuska
Z kraju
Ursula von der Leyen
Szefowa KE: to jasny sygnał dla Moskwy
Ze świata
Mennica Stanów Zjednoczonych w Filadelfii – FILADELFIA / PENSYLWANIA – 6 KWIETNIA 2017 shutterstock_644212105
232 lata i koniec. Wstrzymano produkcję
Ze świata
shutterstock_2286459277
Wchodzi obowiązkowe ubezpieczenie dronów. Operatorom grożą wysokie kary
Z kraju
inflacja shutterstock_1980000383
"Zjawisko to jest widoczne". Nowy raport
Z kraju
shutterstock_1405253582
Problemy popularnej sieci. Pracownicy zapowiadają protest
Ze świata
12 1925 fpf gosc-0022
Ministra o propozycji prezydenta: dobre intencje to nie zawsze mądre działania
Z kraju
shutterstock_2530236231
Sukces rządowego programu. Ponad połowa środków już wykorzystana
Moto
shutterstock_2209508997
Rewolucja w rozwodach. Rząd przyjął projekt
Z kraju
shutterstock_2587084561
"Magiczny cykl" przyspiesza. "Potrzebujemy wyników negatywnych"
Szukaj
shutterstock_2571204805
Zwolnienia grupowe w zakładzie w Polsce. Ponad 200 osób na bruk
Z kraju
Ogromna kumulacja w amerykańskiej loterii. Wygrać można aż 630 milionów dolarów
Wielka kumulacja. Suma bliska rekordu
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica