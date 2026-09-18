Nowe dane z przemysłu. "Dla odmiany"

Inflacja w sierpniu 2026 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali spadku o 5,6 proc. mdm oraz wzrostu 6,3 proc. rdr.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w sierpniu produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,0 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,2 proc. niższym niż w lipcu.

Ceny produkcji przemysłowej w sierpniu w skali rocznej wzrosły o 4,2 proc., było powyżej prognozowanych 3,6 proc. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 0,6 proc., co również przewyższyło oczekiwania na poziomie 0,4 proc.

Produkcja przemysłowa - komentarze

"Ożywienie w przemyśle jest nadal napędzane aktywnością inwestycyjną, wspieraną przez odbijający popyt eksportowy" - stwierdzili w mediach społecznościowych analitycy PKO BP.

Dodali też: "Pozytywnie wyróżnia się branża maszynowa (+12,8% r/r) i produkcja urządzeń elektrycznych (+18,7% r/r). Wyższe ceny metali (m. in. miedzi) skutkowały wzrostami w górnictwie (18,7% r/r, przy wzroście w górnictwie węgla tylko o 6,3% r/r). Słabość utrzymuje się w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałych (-7% r/r)".

Produkcja przemysłowa w sierpniu wzrosła o 4,3% r/r, nieznacznie hamując z 4,8% r/r w lipcu (rewizja w dół z 5,1%). Ożywienie w przemyśle jest nadal napędzane aktywnością inwestycyjną, wspieraną przez odbijający popyt eksportowy. Pozytywnie wyróżnia się branża maszynowa (+12,8%… pic.twitter.com/I6CihuQQb2 — PKO Research (@PKO_Research) September 18, 2026 Rozwiń

"Dla odmiany słabsze dane z polskiego przemysłu: 2 pkt. proc. poniżej konsensusu, po odsezonowaniu przeszło -1% m/m" - napisali analitycy Banku Pekao.

Ich zdaniem "słabości sierpniowych danych nie da się przypisać jednemu sektorowi, ale może nie trzeba". "Kalendarz nie pomógł produkcji (odbieranie 15 sierpnia przypadającego w sobotę), ale takie efekty łatwo się znajduje ex post. Trendy w polskim przemyśle są dalej pozytywne" - stwierdzili.

🇵🇱 Dla odmiany słabsze dane z polskiego przemysłu: 2 pkt. proc. poniżej konsensusu, po odsezonowaniu przeszło -1% m/m. Słabości sierpniowych danych nie da się przypisać jednemu sektorowi, ale może nie trzeba. Kalendarz nie pomógł produkcji (odbieranie 15 sierpnia przypadającego w… pic.twitter.com/YlJ5iO9yOK — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) September 18, 2026 Rozwiń

"Przy korzystnym układzie kalendarza i niskiej bazie z 2025 jest to rozczarowujący wynik" - ocenili eksperci banku ING.

Jak stwierdzili, po mocnym drugim kwartale, druga połowa tego roku "może być trudniejsza dla gospodarki z uwagi na geopolitykę i wydłużający się kryzys energetyczny".

"Podtrzymujemy ostrożną prognozę wzrostu PKB w 2026 na 3,4 proc." - dodali.

Produkcja przemysłowa ⬆️ 4,3%r/r (ING: 8,3%; konsensus: 6,1%). Przy korzystnym układzie kalendarza i niskiej bazie z 2025 jest to rozczarowujący wynik. Sugeruje, że po mocnym 2kw26, 2poł26 może być trudniejsza dla gospodarki z uwagi na geopolitykę i wydłużający się kryzys… pic.twitter.com/GOwMSx6O1Y — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) September 18, 2026 Rozwiń