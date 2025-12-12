Logo TVN24
Z kraju

Dwie partie produktu dla niemowląt wycofywane ze sklepów

mleko shutterstock_730953745
Ostrzeżenie GIS - pestycydy w mące jaglanej
Źródło: GIS
Nestle Polska dobrowolne i prewencyjne wycofuje dwie partie mleka modyfikowanego NAN Optipro Plus 1 - poinformowała firma w komunikacie. Jest to środek zapobiegawczy podjęty ze względu na obecność mikroorganizmu Bacillus cereus na jednej z linii produkcyjnych w zakładzie wytwarzającym te partie - dodano.

Produkty objęte wycofaniem w Polsce to:

- NAN Optipro Plus 1 - 800g, numer partii 52860346AA, data minimalnej trwałości: 10.2027, - NAN Optipro Plus 1 - 400g, numer partii 52870346AD, data minimalnej trwałości: 10.2027.

Dwie partie produktu dla niemowląt wycofane ze sklepów
Dwie partie produktu dla niemowląt wycofane ze sklepów
Źródło: GIS

Prewencyjne wycofanie

Firma podkreśliła, że nie odnotowano żadnych przypadków dolegliwości chorobowych związanych ze spożyciem produktów wyżej wymienionych partii. 

Bacillus cereus to pospolita bakteria występująca w środowisku, która wytwarza toksyny i jest częstą przyczyną zatruć pokarmowych.

Konsumenci, którzy mogli zakupić wyżej wymieniony produkt nie powinni podawać go dziecku. 

W ramach wycofania Nestle Polska współpracuje z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, który również opublikował w tej sprawie komunikat.

"Nie należy spożywać produktów z dwóch wskazanych w komunikacie partii. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem" - czytamy.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanej partii produktu.

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

