Dwie partie produktu dla niemowląt wycofywane ze sklepów

Produkty objęte wycofaniem w Polsce to:
- NAN Optipro Plus 1 - 800g, numer partii 52860346AA, data minimalnej trwałości: 10.2027, - NAN Optipro Plus 1 - 400g, numer partii 52870346AD, data minimalnej trwałości: 10.2027.
Prewencyjne wycofanie
Firma podkreśliła, że nie odnotowano żadnych przypadków dolegliwości chorobowych związanych ze spożyciem produktów wyżej wymienionych partii.
Bacillus cereus to pospolita bakteria występująca w środowisku, która wytwarza toksyny i jest częstą przyczyną zatruć pokarmowych.
Konsumenci, którzy mogli zakupić wyżej wymieniony produkt nie powinni podawać go dziecku.
W ramach wycofania Nestle Polska współpracuje z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, który również opublikował w tej sprawie komunikat.
"Nie należy spożywać produktów z dwóch wskazanych w komunikacie partii. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem" - czytamy.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanej partii produktu.
