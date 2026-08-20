Najpopularniejsze imiona w Polsce. Nowy ranking

Oskar Sobolewski: odpowiedzi na to, jak walczyć z niską dzietnością, raczej nie ma Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: PeopleImages/Shutterstock

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Zofia i Nikodem - są na szczycie listy najpopularniejszych imion nadawanych dzieciom w pierwszej połowie 2026 roku. Warto dodać, że wśród dziewczynek popularność zyskują imiona Hanna czy Oliwia, a wśród chłopców Jan i Franciszek.

Najpopularniejsze imiona - dziewczynki

Najpopularniejszymi imionanami nadawanym dziewczynkom w Polsce były:

Zofia (2166), Zuzanna (1830), Maja (1801), Hanna - awans z piątego miejsca w porównaniu z drugim półroczem 2025 roku (1665), Laura - spadek z czwartego miejsca (1627), Oliwia (1404, awans z siódmego miejsca), Pola (1382, awans z ósmego miejsca), Julia (1302, spadek z ósmego miejsca), Alicja (1294), Antonina (1228, awans z trzynastego miejsca).

Najpopularniejsze imiona - chłopcy

Najpopularniejszymi imionami nadawanym chłopcom w pierwszej połowie 2026 roku były:

Nikodem (2665), Antoni (2560), Jan - awans z czwartej pozycji (2415), Leon (2359), Franciszek - awans z szóstego miejsca (2289), Aleksander - spadek z piątej pozycji (2148), Ignacy (2145), Stanisław (1874), Jakub (1482), Mikołaj (1381).

Resort podkreślił, że najczęściej nadawane drugie imiona pozostają niezmienne - wśród chłopców: Jan, Piotr i Józef, a wśród dziewczynek: Maria, Anna i Zofia.

"Zmieniające się gusta i trendy"

"Nadawane dzieciom imiona odzwierciedlają zmieniające się gusta i trendy. Te, które jeszcze niedawno były rzadko spotykane, dziś wracają na szczyt popularności. Analiza danych pokazuje, jakie wybory dominowały wśród rodziców w ostatnim roku oraz które imiona należą do najrzadszych" - napisało Ministerstwo Cyfryzacji w komunikacie.