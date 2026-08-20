Najpopularniejsze imiona w Polsce. Nowy ranking
Zofia i Nikodem - są na szczycie listy najpopularniejszych imion nadawanych dzieciom w pierwszej połowie 2026 roku. Warto dodać, że wśród dziewczynek popularność zyskują imiona Hanna czy Oliwia, a wśród chłopców Jan i Franciszek.
Najpopularniejsze imiona - dziewczynki
Najpopularniejszymi imionanami nadawanym dziewczynkom w Polsce były:
- Zofia (2166),
- Zuzanna (1830),
- Maja (1801),
- Hanna - awans z piątego miejsca w porównaniu z drugim półroczem 2025 roku (1665),
- Laura - spadek z czwartego miejsca (1627),
- Oliwia (1404, awans z siódmego miejsca),
- Pola (1382, awans z ósmego miejsca),
- Julia (1302, spadek z ósmego miejsca),
- Alicja (1294),
- Antonina (1228, awans z trzynastego miejsca).
Najpopularniejsze imiona - chłopcy
Najpopularniejszymi imionami nadawanym chłopcom w pierwszej połowie 2026 roku były:
- Nikodem (2665),
- Antoni (2560),
- Jan - awans z czwartej pozycji (2415),
- Leon (2359),
- Franciszek - awans z szóstego miejsca (2289),
- Aleksander - spadek z piątej pozycji (2148),
- Ignacy (2145),
- Stanisław (1874),
- Jakub (1482),
- Mikołaj (1381).
Resort podkreślił, że najczęściej nadawane drugie imiona pozostają niezmienne - wśród chłopców: Jan, Piotr i Józef, a wśród dziewczynek: Maria, Anna i Zofia.
"Zmieniające się gusta i trendy"
"Nadawane dzieciom imiona odzwierciedlają zmieniające się gusta i trendy. Te, które jeszcze niedawno były rzadko spotykane, dziś wracają na szczyt popularności. Analiza danych pokazuje, jakie wybory dominowały wśród rodziców w ostatnim roku oraz które imiona należą do najrzadszych" - napisało Ministerstwo Cyfryzacji w komunikacie.