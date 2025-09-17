Zamknęli program, zanim ruszył. Dopłat nie będzie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o zakończeniu prac nad projektem programu "Mój Rower Elektryczny". "Po konsultacjach społecznych i szczegółowej analizie podjęto decyzję, że nabór wniosków nie zostanie uruchomiony" - poinformowano. Program miał mieć budżet 50 milionów złotych i ruszyć w 2025 roku.

Chodzi o program "Mój Rower Elektryczny", który został zapowiedziany w lipcu ubiegłego roku. Pierwotnie miał mieć budżet 300 mln zł, lecz projekt przekazany do konsultacji w lutym 2025 r. przewidywał już mniejszą kwotę - 50 mln zł.

Zamknięty projekt

"W trakcie kilku faz konsultacji zgłoszono liczne uwagi i opinie, które pozwoliły dokładnie ocenić program i szanse jego realizacji. Po ich przeprowadzeniu została podjęta ostateczna decyzja o zamknięciu projektu, bez uruchamiania naboru" - poinformował NFOŚiGW. Zaznaczył, że dalej będzie szukać działań, które mają wspierać rozwój elektromobilności i ograniczyć zużycie paliw w transporcie.

Wersja programu "Mój Rower Elektryczny", która w lutym trafiła do konsultacji zakładała, że beneficjentami programu będą osoby fizyczne, a dotacje do zakupu roweru elektrycznego wyniosą do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 2500 zł. W przypadku rowerów cargo i wózków rowerowych maksymalna dotacja miała wynieść 4500 zł. Dotacja miała być wypłacona po zakupie takiego pojazdu. NFOŚiGW szacował, że przy 50 mln zł budżetu, wsparciem można byłoby objąć zakup ponad 17,3 tys. rowerów.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami program dopłat do zakupu rowerów elektrycznych miał być finansowany ze środków unijnego Funduszu Modernizacyjnego, ale zgody na to nie udzielił Europejski Bank Inwestycyjny.

W maju tego roku resort klimatu i środowiska informował, że prace nad uruchomieniem programu trwają, a NFOŚiGW pracuje, by uruchomić program w drugim kwartale 2025 r.

