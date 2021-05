Minister finansów: nie planujemy cięć wydatków publicznych

- Nie planujemy cięć wydatków, głównie z tego powodu, że chcemy, żeby finanse publiczne finansowały konsumpcję publiczną, ale również inwestycje publiczne. (...) To mam nadzieję zachęci, żeby inwestorzy prywatni też zaczęli swoje pieniądze inwestować w polską gospodarkę i to już wtedy trwale będziemy rozwijać gospodarkę - powiedział Kościński.

- Pieniądze, które mamy w budżetach na ten rok, na przyszły rok zaplanowane to budżet prorozwojowy. Chcemy, żeby jak najwięcej rynek się rozwijał, żeby społeczeństwo miało w kieszeni jak najwięcej pieniędzy - dodał.

Minister podkreślił, że przez następne dwa lata rząd chce rozkręcać gospodarkę i powoli obniżać deficyt, aby w 2024 roku spadł on do poziomu około 2,5 proc.

"To jest spowodowane czynnikami zewnętrznymi"

Szef resortu finansów poproszony o komentarz do rosnącej inflacji w Polsce powiedział, że "nie jest fanem dużej inflacji, tylko umiarkowanej" i dodał, że lepiej, żeby była ona niska.

- Myślę, że poziom (inflacji - red.) spadnie do 2,5 procent pewnie za dwa lata dopiero i będzie to adekwatny poziom. Na razie pewnie jest na zbyt wysokim poziomie, ale też trzeba pamiętać, że to jest spowodowane czynnikami zewnętrznymi, zagranicznymi - powiedział Kościński.