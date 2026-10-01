Z kraju Minister Andrzej Domański mówi, kiedy ceny paliw będą niższe Milena Zawiślińska |

Karol Nawrocki: podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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- Prezydent zupełnie niepotrzebnie zwlekał wiele, wiele tygodni z podpisaniem ustawy, bo przypomnę, że tę ustawę mógł podpisać znacznie, znacznie wcześniej i wtedy ceny na stacjach benzynowych byłyby już od wielu tygodni niższe - mówił Andrzej Domański, który obecnie przebywa w USA.

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- Prezydent zachował się wcześniej nieodpowiedzialnie. Teraz czekamy, aż ta ustawa wpłynie, będzie opublikowana i natychmiast przystąpimy do podejmowania kolejnych kroków, kolejnych działań - zadeklarował Domański.

Później na X napisał, że ustawa wpłynęła Rządowego Centrum Legislacji i "dziś będzie ogłoszona". Zapowiedział obniżkę cen paliw o 1,2-1,3 zł na litrze już w weekend [wcześniej Domański mówił o przyszłym tygodniu - red.]. "I po co były te gierki, Panie Prezydencie?" - podsumował.

Ustawa o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych właśnie wpłynęła do RCL. Jeszcze dziś będzie ogłoszona. Oznacza to, że już w weekend ceny na stacjach paliwowych będą niższe. Szacunkowo o około 1,2-1,3 zł na litrze. I po co były te gierki, Panie Prezydencie? — Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) October 1, 2026 Rozwiń

O godzinie 22 ustawa "o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca 2026 r. do marca 2027 r. ze zbycia paliw ciekłych" już widniała na stronie Dziennika Ustaw.

Prezydent podpisał rządową ustawę

W czwartek prezydent Karol Nawrocki ogłosił w orędziu, że podpisał rządową ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Poinformował, że skieruje dokument w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Nawrocki przypomniał, że złożył w Sejmie własny projekt ustawy, który między innymi obniża marżę dla koncernów paliwowych. Prezydent nadal oczekuje, że rząd zajmie się jego projektem.