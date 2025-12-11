Marcin Wojewódka odwołany z rady nadzorczej PKP Cargo

Dariusz Klimczak o zapowiedzi zwolnień grupowych w PKP Cargo Źródło: TVN24

Nie podano przyczyny odwołania.

Sprzedaż i zakup akcji. Sprawę analizuje KNF

PKP Cargo podała wcześniej, że Marcin Wojewódka sprzedał 91 tys. 703 akcje PKP Cargo średnio po 12,56 zł za papier, a potem kupił 91 tys. 703 akcje PKP Cargo po średniej cenie 11,53 zł. Obie transakcje miały miejsce tego samego dnia - w środę.

KNF informowała, że transakcje na akcjach spółki PKP Cargo podlegają analizie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

"Nie wypowiadam się w temacie spółki, której jestem członkiem organu, w inny sposób niż w postaci komunikatów giełdowych. Znam obowiązujące przepisy MAR" - komentował wcześniej Marcin Wojewódka w wypowiedzi dla portalu Money.pl.

