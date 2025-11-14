Padła szóstka w Lotto Plus

11 szóstek w Lotto. Prof. Andrzej Sokołowski komentuje Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek, 13 listopada, w losowaniu Lotto padły następujące liczby: 1, 18, 31, 37, 42 i 43. Takiego zestawu nie skreślił żaden z graczy, zatem w najbliższym losowaniu kumulacja wzrośnie do 5 mln zł.

Podczas tego samego losowania odnotowano natomiast 42 piątki, każda o wartości 6368,10 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Główna wygrana w Lotto Plus

Z kolei w Lotto Plus zwycięski okazał się następujący zestaw liczb: 9, 11, 15, 23, 28 i 49.

Jak podał Totalizator Sportowy na swojej stronie internetowej, jeden z graczy trafił szóstkę, za którą otrzyma 1 mln zł. Padło też 41 piątek, każda o wartości 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 15 listopada, o godzinie 22.00.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

OGLĄDAJ: TVN24 HD