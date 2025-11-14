Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Padła szóstka w Lotto Plus

shutterstock_2250571743
11 szóstek w Lotto. Prof. Andrzej Sokołowski komentuje
Źródło: TVN24
W czwartkowym losowaniu Lotto nikt nie wytypował poprawnie wszystkich sześciu liczb. Jedną szóstkę trafiono natomiast w Lotto Plus. Oto wyniki losowania z 13 listopada 2025 roku.

W czwartek, 13 listopada, w losowaniu Lotto padły następujące liczby: 1, 18, 31, 37, 42 i 43. Takiego zestawu nie skreślił żaden z graczy, zatem w najbliższym losowaniu kumulacja wzrośnie do 5 mln zł.

Podczas tego samego losowania odnotowano natomiast 42 piątki, każda o wartości 6368,10 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wielka kumulacja. Suma bliska rekordu

Wielka kumulacja. Suma bliska rekordu

Ze świata
Kumulacja w Eurojackpot w górę

Kumulacja w Eurojackpot w górę

Główna wygrana w Lotto Plus

Z kolei w Lotto Plus zwycięski okazał się następujący zestaw liczb: 9, 11, 15, 23, 28 i 49.

Jak podał Totalizator Sportowy na swojej stronie internetowej, jeden z graczy trafił szóstkę, za którą otrzyma 1 mln zł. Padło też 41 piątek, każda o wartości 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 15 listopada, o godzinie 22.00.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Wyniki LottolottoWyniki losowania
Zobacz także:
Grenlandia
Surowe przepisy dla cudzoziemców. Sprzeciw wobec Trumpa?
Ze świata
shutterstock_2099898409
Wielkie odkrycie w Afryce. Złoże warte miliardy dolarów
Ze świata
Należąca do PKN Orlen rafineria w Płocku
Zmiany w Orlenie. Skarb Państwa wybrał kandydatów
Z kraju
shutterstock_2153601127
Rewolucja kwantowa puka do drzwi. To może zmienić wszystko
Tech
zupa, zupka błyskawiczna
Możliwa obecność metali. Wycofano popularne zupki
Handel
Paczka Aliexpress
Shein i Temu będą objęte cłami. I to wcześniej niż zapowiadano
Handel
Donald Trump
Bolesne koszty shutdownu. PKB spadnie
Ze świata
shutterstock_2256764139
Inwestuj w kilt. Szkocja planuje obligacje
Ze świata
shutterstock_2252032171
Zarzuty o dyskryminowanie wydawców. Google pod lupą Brukseli
Ze świata
Cała Polska czyta dzieciom od 25 lat? Rodzice coraz bardziej zajęci, szukają podwykonawców
Ceny książek pod nadzorem. Ministerstwo chce nowych regulacji
Z kraju
wróżka czary magia
Wróżka i mistrzyni feng shui. Matka z córką wyłudziły miliony
Ze świata
shutterstock_2673979929
Konflikt o dane użytkowników. OpenAI kontra dziennikarze
Tech
moskwa gum shutterstock_2065060409
Przejmują legendarne marki w Rosji. Proceder kwitnie
Ze świata
chinskie samochody - Vladimir Tretyakov shutterstock_2223017145
"Gwałtowny" wzrost na rynku
Moto
orlen logo shutterstock_2382786901
Zmiany w radzie nadzorczej Orlenu
Z kraju
apteka, leki, farmaceuta
Zwrot kosztów zakupu leków. "Nie ufajcie"
Tech
shutterstock_2472506129
Odroczenie ETS2. Europosłowie zdecydowali
Ze świata
Kasym-Żomart Tokajew i Władimir Putin
Podpisał kilkanaście umów z Putinem. "Nowa era w dwustronnych relacjach"
Ze świata
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
NBP pokazał, ile zarabiają członkowie zarządu
Z kraju
Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Najnowsze dane z gospodarki. Jest mocny komentarz Tuska
Z kraju
Ursula von der Leyen
Szefowa KE: to jasny sygnał dla Moskwy
Ze świata
Mennica Stanów Zjednoczonych w Filadelfii – FILADELFIA / PENSYLWANIA – 6 KWIETNIA 2017 shutterstock_644212105
232 lata i koniec. Wstrzymano produkcję
Ze świata
shutterstock_2286459277
Wchodzi obowiązkowe ubezpieczenie dronów. Operatorom grożą wysokie kary
Z kraju
inflacja shutterstock_1980000383
"Zjawisko to jest widoczne". Nowy raport
Z kraju
shutterstock_1405253582
Problemy popularnej sieci. Pracownicy zapowiadają protest
Ze świata
12 1925 fpf gosc-0022
Ministra o propozycji prezydenta: dobre intencje to nie zawsze mądre działania
Z kraju
shutterstock_2530236231
Sukces rządowego programu. Ponad połowa środków już wykorzystana
Moto
shutterstock_2209508997
Rewolucja w rozwodach. Rząd przyjął projekt
Z kraju
shutterstock_2587084561
"Magiczny cykl" przyspiesza. "Potrzebujemy wyników negatywnych"
Szukaj
shutterstock_2571204805
Zwolnienia grupowe w zakładzie w Polsce. Ponad 200 osób na bruk
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica