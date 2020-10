Biedronka wprowadza zmiany w kolejnych sklepach

Biuro prasowe sieci Biedronka poinformowało, że dodatkowo wzrosła liczba sklepów, które czynne są całodobowo. Obecnie jest to ponad 600 placówek. "Oznacza to, że łącznie ponad 2700 placówek sieci będzie w piątek funkcjonować w wydłużonych godzinach pracy, co najmniej do 23.30 lub dłużej" - czytamy.