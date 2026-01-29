Jogurt ze szkłem. Ostrzeżenie

Zgłoszenie o incydencie przekazał GIS-owi Główny Lekarz Weterynarii. W produkcie Eko jogurt naturalny LUBLANKA wykryte zostały fragmenty szkła.
"W wyniku postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii we współpracy z producentem potwierdzono uszkodzenie jednego z elementów linii produkcyjnej. Konsumenci są zatem narażeni na uszkodzenia jamy ustnej podczas spożycia produktu" - przekazał GIS.
Kawałki szkła w jogurcie naturalnym
Szczegóły dotyczące produktu:
- Nazwa produktu: Eko jogurt naturalny LUBLANKA
- Numer partii: P1 30/01/2026,
- Data przydatności do spożycia: 30/01/2026
- Wyprodukowany dla: Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek ul. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski
- Wyprodukowany przez: TURVITA sp. z o. o. Turna 46, 07-120 Korytnica WNI 14331603
Produkt wycofany z obrotu
Produkt jest wycofywany z rynku, a proces ten jest monitorowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej.
Konsumenci powinni niezwłocznie zwrócić produkt do sklepu i nie spożywać wskazanej partii.
Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością.
Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu.
Autorka/Autor: BC/ToL
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock