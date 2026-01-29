Logo TVN24
Z kraju

Jogurt ze szkłem. Ostrzeżenie

shutterstock_339659186
Ostrzeżenie GIS: wycofanie niektórych produktów do żywienia niemowląt
Źródło: GIS
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał w czwartek ostrzeżenie dotyczące partii jogurtu naturalnego LUBLANKA. Stało się to po skardze konsumenta, który znalazł w produkcie fragmenty szkła. Produkt jest wycofywany z rynku.

Zgłoszenie o incydencie przekazał GIS-owi Główny Lekarz Weterynarii. W produkcie Eko jogurt naturalny LUBLANKA wykryte zostały fragmenty szkła.

"W wyniku postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii we współpracy z producentem potwierdzono uszkodzenie jednego z elementów linii produkcyjnej. Konsumenci są zatem narażeni na uszkodzenia jamy ustnej podczas spożycia produktu" - przekazał GIS.

Kawałki szkła w jogurcie naturalnym

Szczegóły dotyczące produktu:

  • Nazwa produktu: Eko jogurt naturalny LUBLANKA
  • Numer partii: P1 30/01/2026,
  • Data przydatności do spożycia: 30/01/2026
  • Wyprodukowany dla: Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek ul. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski
  • Wyprodukowany przez: TURVITA sp. z o. o. Turna 46, 07-120 Korytnica WNI 14331603
Jogurt ze szkłem wycofany - ostrzeżenie GIS
Źródło: GIS
Źródło: GIS
Jogurt z kawałkami szkła - GIS ostrzega
Jogurt z kawałkami szkła - GIS ostrzega
Źródło: GIS
szpital, łóżko szpitalne, grypa, choroba
Z tą chorobą nie ma żartów. Nawet czterdziestolatkowie mogą potrzebować respiratora
TVN24
shutterstock_2560576745
Sprawdzono miliony kart. Największy mit właśnie się rozwiał
TVN24
szczepienie shutterstock_2190083545_1
Polacy zaczęli się szczepić? Od lutego jeszcze więcej szczepionek w aptekach
TVN24

Produkt wycofany z obrotu

Produkt jest wycofywany z rynku, a proces ten jest monitorowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej.

Konsumenci powinni niezwłocznie zwrócić produkt do sklepu i nie spożywać wskazanej partii.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością.

Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: BC/ToL

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

GIS
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica