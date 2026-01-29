Jogurt ze szkłem. Ostrzeżenie

Ostrzeżenie GIS: wycofanie niektórych produktów do żywienia niemowląt Źródło: GIS

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zgłoszenie o incydencie przekazał GIS-owi Główny Lekarz Weterynarii. W produkcie Eko jogurt naturalny LUBLANKA wykryte zostały fragmenty szkła.

"W wyniku postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii we współpracy z producentem potwierdzono uszkodzenie jednego z elementów linii produkcyjnej. Konsumenci są zatem narażeni na uszkodzenia jamy ustnej podczas spożycia produktu" - przekazał GIS.

Kawałki szkła w jogurcie naturalnym

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Eko jogurt naturalny LUBLANKA

Numer partii: P1 30/01/2026,

Data przydatności do spożycia: 30/01/2026

Wyprodukowany dla: Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek ul. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski

Wyprodukowany przez: TURVITA sp. z o. o. Turna 46, 07-120 Korytnica WNI 14331603

Jogurt ze szkłem wycofany - ostrzeżenie GIS Źródło: GIS

Jogurt z kawałkami szkła - GIS ostrzega Źródło: GIS

Produkt wycofany z obrotu

Produkt jest wycofywany z rynku, a proces ten jest monitorowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej.

Konsumenci powinni niezwłocznie zwrócić produkt do sklepu i nie spożywać wskazanej partii.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością.

Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD