Ceny książek pod nadzorem. Ministerstwo chce nowych regulacji

30.11.2014 | Biblioteki plenerowe ratunkiem dla spadającego czytelnictwa? Źródło: Adrianna Otręba | Fakty TVN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Projekt trafi do konsultacji wewnątrzresortowych na początku grudnia. Jego założenia opracował zespół ds. pola literackiego powołany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Dokument przygotowano m.in. na podstawie danych z raportu "Jeszcze książka nie zginęła?" Polskiej Sieci Ekonomii, ustaleń wypracowanych podczas "Okrągłego Stołu Rynku Książki" oraz szerokich konsultacji wewnątrzśrodowiskowych. Kluczowe założenia ustawy zostały wsparte analizą prawną przygotowaną przez specjalistów MKiDN.

Ustawa będzie opierać się na trzech kluczowych filarach: jednakowej cenie książki w ciągu 12 miesięcy, maksymalnym rabacie dystrybucyjnym oraz obowiązkowym przekazywaniu danych sprzedażowych.

Ustawa ma chronić małe księgarnie

"Jednakowa cena książki będzie obowiązywać od momentu jej wprowadzenia do obrotu. W przypadku zmiany stawki podatku VAT wydawca lub importer zyskają możliwość odpowiedniego dostosowania ceny, uwzględniającego tę zmianę. Nowe przepisy sprawią, że książki przestaną być jedynym towarem, który już od pierwszego dnia sprzedaży może być oferowany w obniżonej cenie. Rozwiązanie to ma na celu wyrównanie szans na rynku, by małe księgarnie i niezależni dystrybutorzy nie byli wypierani przez duże sieci handlowe" - wyjaśniono na stronie resortu kultury. Poinformowano, że maksymalny rabat przy sprzedaży hurtowej zostanie ustalony na poziomie 45 proc. "Zakazane będzie także pobieranie dodatkowych opłat związanych z dystrybucją książek. Dzięki temu dystrybutorzy nie będą mogli przerzucać kosztów wynikających z obowiązywania jednakowej ceny na wydawców ani twórców, co zapewni bardziej sprawiedliwe zasady współpracy w branży" - czytamy.

GUS zbierze dane o rynku książki

Wydawca lub importer, a także dystrybutor oraz sprzedawca końcowy będą zobowiązani do kwartalnego przekazywania danych sprzedażowych do Głównego Urzędu Statystycznego. "Następnie informacje o sprzedaży konkretnych produktów trafią do uprawnionych podmiotów, w tym wydawnictw oraz twórców i współtwórców" - napisano. Główny Urząd Statystyczny co roku będzie publikował statystyki dotyczące rynku książki, dzięki czemu twórcy i wydawcy będą mieli dostęp do rzetelnych danych o wynikach sprzedaży swoich publikacji.

Konsultacje MKiDN z księgarzami

MKiDN podało, że wstępne założenia ustawy zostały skonsultowane z przedstawicielami wielu środowisk twórczych m.in. podczas spotkania warsztatowego "Okrągły Stół Rynku Książki", debat w ramach Poznańskich oraz Gdańskich Targów Książki, jak również konferencji "Czytanie ma tylko dobre strony" podsumowującej drugą edycję Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

OGLĄDAJ: Hołownia: jeśli posłowie zgłoszą mnie na wicemarszałka, chętnie się tej funkcji podejmę