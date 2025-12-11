Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Jacek Semaniak nie żyje. Prezes Głównego Urzędu Miar miał 61 lat

Jacek Semaniak
Jacek Semaniak
Źródło: Łukasz Gągulski/PAP
Nie żyje profesor Jacek Semaniak, prezes Głównego Urzędu Miar i były wieloletni rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Miał 61 lat. Informację o jego śmierci przekazała w czwartek uczelnia, a także rzeczniczka GUM.

"Zmarł prof. Jacek Semaniak, były rektor naszej Uczelni. Żadne słowa nie oddadzą naszego bólu. Bliskim prof. Jacka Semaniaka składamy wyrazy współczucia" - poinformował Uniwersytet Jana Kochanowskiego w komunikacie.

"Z wielkim smutkiem przekazujemy wiadomość o śmierci Prezesa Głównego Urzędu Miar profesora Jacka Semaniaka" - napisała Elżbieta Sawerska, rzeczniczka prasowa GUM.

Jacek Semaniak. Kim był?

Prof. Semaniak od listopada 2020 r. kierował Głównym Urzędem Miar, aktywnie uczestnicząc w powstaniu i rozwoju Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego GUM w Kielcach.

Był profesorem nauk fizycznych. Studiował fizykę w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Doktorat obronił w 1995 r. w Instytucie Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku, a stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2002 r. na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie rozprawy Dissociative Recombination in Ion Storage Rings.

Tytuł profesora nauk fizycznych otrzymał 3 lipca 2012 r.

Jego dorobek naukowy obejmował badania dotyczące zderzeń elektronów swobodnych z jonami molekularnymi w warunkach niskotemperaturowej plazmy oraz mechanizmów jonizacji i emisji promieniowania rentgenowskiego w zderzeniach jonów z atomami. Był autorem licznych publikacji naukowych z zakresu fizyki atomowej i molekularnej, w tym artykułów publikowanych m.in. w "Nature", "Physical Review Letters", "Physical Review", "The Astrophysical Journal".

Z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego był związany od 1988 r., pracując m.in. jako kierownik Zakładu Fizyki Molekularnej, a następnie Zakładu Fizyki Medycznej i Biofizyki. W latach 1995–1998 odbył staże naukowe na Politechnice Sztokholmskiej i Uniwersytecie Sztokholmskim.

Pełnił funkcje prorektora ds. dydaktycznych i studenckich (2008–2012), prorektora ds. ogólnych (2012–2020) oraz rektora UJK (2012–2020). Od 2020 r. był członkiem Komitetu Polityki Naukowej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wk/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Łukasz Gągulski/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Uczelnie wyższe w PolsceKielce
Zobacz także:
Prokurator generalny USA twierdzi, że zajęty tankowiec przewoził ropę naftową objętą sankcjami z Wenezueli i Iranu
Rzeczniczka Białego Domu: przejmiemy tę ropę
Ze świata
shutterstock_398163211
Gigant wycofuje reklamę. "Miała pokazywać stresujące momenty"
Ze świata
Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum
Cła w górę, reakcja Pekinu. "Poważnie zaszkodzą"
Ze świata
Karol Nawrocki
Wniosek o zmniejszenie budżetu, ogromna kwota. "Weto kosztuje"
Z kraju
Moskwa (zdjęcie ilustracyjne)
Najgorszy wynik od czasu pandemii
Ze świata
probowka laboratorium shutterstock_2652221509
"Jeśli nam się uda, całkowicie przekształci to sposób prowadzenia badań nad lekami"
Tech
parking samochody
Blady strach padł na branżę, naciski rządów. Bruksela reaguje
Moto
PKP Cargo nie może wozić polskiego wojska? Powraca zdementowany przekaz
Zmiana w radzie nadzorczej PKP Cargo
Z kraju
praca biuro shutterstock_2572543283
Polska druga od końca. Niepokojący wynik
Tech
Plac Zamkowy w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Polska coraz popularniejsza wśród turystów. "Silny wzrost ruchu"
Ze świata
shutterstock_2545539793
Nowy wyrok TSUE w sprawie kredytu frankowego
Pieniądze
spacex
Kosmiczna spółka wybiera się na giełdę. To może być najbardziej "szalone IPO" w historii
Rynki
2910N104V CPK ZABLOTNIA 03
Jest ważna decyzja w sprawie działki pod CPK
Z kraju
Lugano
Szwajcaria eksperymentuje. Wizja "europejskiego centrum bitcoina"
Tech
shutterstock_1329967172
Sprzedał akcje, by po chwili je odkupić. KNF reaguje
Z kraju
Kalendarze adwentowe
24 okienka z wędlinami, skarpetkami czy gadżetami erotycznymi. "Opamiętajta się!"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
Rubio
Szef amerykańskiej dyplomacji nakazał zmianę czcionki
Ze świata
gaz rury gazociag shutterstock_1750330295
Amerykanie chcą powrotu dostaw rosyjskiej energii do Europy
Ze świata
ZUS
ZUS żąda zwrotu zasiłków od matek. Nalicza gigantyczne odsetki
Pieniądze
Donald Trump prezentuje swoją "złotą kartę"
Milion dolarów za "złotą kartę". Ruszają wnioski
Ze świata
Zarzuty dotyczą kradzieży danych z kont użytkowników serwisu Yahoo
"Wysokie ryzyko kradzieży danych". Polska firma ostrzega klientów
Tech
dolary shutterstock_494422168
Fed zdecydował w sprawie stóp procentowych w USA
Ze świata
Ministerstwo Finansów
Dług publiczny rośnie. Ministerstwo podało dane
Pieniądze
lukoil hutterstock_2695361439
Co z sankcjami wobec rosyjskiego giganta? Jest decyzja
Ze świata
shutterstock_2686810713
Pierwszy taki zakaz na świecie. "Przeciera szlaki"
Łukasz Figielski
komputer, podatki, płatność, bankowość, cyberbezpieczeństwo
Zmiany w PIT. Senat dał zielone światło
Pieniądze
Panorama współczesnego Pekinu
Zakazane chipy miały trafiać do Chin
Tech
samolot airbus shutterstock_2151257993
Musieli uziemić część samolotów. Gigant zakończył akcję serwisową
Ze świata
shutterstock_1075102793
Szykują nowe zasady wjazdu do USA. Dotyczą też Polaków
Turystyka
Adam Glapiński
"Bardzo zły sygnał dla całego świata". Reakcje na konflikt w NBP
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica