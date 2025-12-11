Jacek Semaniak nie żyje. Prezes Głównego Urzędu Miar miał 61 lat

"Zmarł prof. Jacek Semaniak, były rektor naszej Uczelni. Żadne słowa nie oddadzą naszego bólu. Bliskim prof. Jacka Semaniaka składamy wyrazy współczucia" - poinformował Uniwersytet Jana Kochanowskiego w komunikacie.
"Z wielkim smutkiem przekazujemy wiadomość o śmierci Prezesa Głównego Urzędu Miar profesora Jacka Semaniaka" - napisała Elżbieta Sawerska, rzeczniczka prasowa GUM.
Jacek Semaniak. Kim był?
Prof. Semaniak od listopada 2020 r. kierował Głównym Urzędem Miar, aktywnie uczestnicząc w powstaniu i rozwoju Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego GUM w Kielcach.
Był profesorem nauk fizycznych. Studiował fizykę w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Doktorat obronił w 1995 r. w Instytucie Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku, a stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2002 r. na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie rozprawy Dissociative Recombination in Ion Storage Rings.
Tytuł profesora nauk fizycznych otrzymał 3 lipca 2012 r.
Jego dorobek naukowy obejmował badania dotyczące zderzeń elektronów swobodnych z jonami molekularnymi w warunkach niskotemperaturowej plazmy oraz mechanizmów jonizacji i emisji promieniowania rentgenowskiego w zderzeniach jonów z atomami. Był autorem licznych publikacji naukowych z zakresu fizyki atomowej i molekularnej, w tym artykułów publikowanych m.in. w "Nature", "Physical Review Letters", "Physical Review", "The Astrophysical Journal".
Z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego był związany od 1988 r., pracując m.in. jako kierownik Zakładu Fizyki Molekularnej, a następnie Zakładu Fizyki Medycznej i Biofizyki. W latach 1995–1998 odbył staże naukowe na Politechnice Sztokholmskiej i Uniwersytecie Sztokholmskim.
Pełnił funkcje prorektora ds. dydaktycznych i studenckich (2008–2012), prorektora ds. ogólnych (2012–2020) oraz rektora UJK (2012–2020). Od 2020 r. był członkiem Komitetu Polityki Naukowej.
