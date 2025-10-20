Logo TVN24
"Liderów, wizjonerów potrzebujemy, jak nigdy dotąd"

20 1800 dns cl-0016
Goliszewski: liderów, wizjonerów potrzebujemy, jak nigdy dotąd
Źródło: TVN24 BiS
- Świat jest niejednoznaczny, kruchy, nielinearny. Zawodzą nasze metody przewodzenia, planowania i prognozowania przyszłości. W związku z czym liderów, wizjonerów potrzebujemy, jak nigdy dotąd - stwierdził podczas konferencji "BCC For the Future: Liderzy Jutra" doktor Jacek Goliszewski, prezes Business Centre Club (BCC).

W poniedziałek, 20 października, rozpoczęła się trzecia edycja konferencji "BCC For the Future: Liderzy Jutra". To wydarzenie dedykowane liderom, menedżerom, coachom oraz przedsiębiorcom, którzy chcą rozwijać nowoczesne przywództwo i zyskać przewagę w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Konferencja oferuje przestrzeń do wymiany doświadczeń, prezentację najnowszych trendów, a także dyskusje z ekspertami.

Goliszewski o liderach jutra

- Otoczenie przedsiębiorstw, czy w ogóle nasz świat, w którym żyjemy, stał się bardzo dynamiczny, bardzo kompleksowy. (...) Świat, który jest niejednoznaczny, kruchy, nielinearny, gdzie zawodzą nasze metody przewodzenia, planowania i prognozowania przyszłości. W związku z czym tych liderów, tych wizjonerów potrzebujemy, jak nigdy dotąd - stwierdził dr Goliszewski.

Dodał też: - Stąd nasza konferencja. Bardzo praktycznie patrzymy na przyszłość zarządzania i przywództwa pod kątem szans i ryzyk, ale i wyzwań, które stwarza otoczenie.

Prezes BCC mówił też o tym, czym dla niego jest efektywność.

- To są cztery cechy. Pierwsza sprawa, lider musi cały czas nadzorować otoczenie i patrzeć, co jest dobre dla rozwoju naszej firmy i dla rozwoju konkurencyjności. Później podjąć decyzję, co z tym dalej robimy. Wdrażamy czy zostawiamy? Później przełożyć to na operacyjne strategie działania, a następnie wdrażać i efektywnie nadzorować - wyjaśnił.

Według niego ważna jest decyzja, co dalej z tym robimy, gdyż "wiele firm przespało tego rodzaju rewolucje, czy trendy, technologie cyfrowe i tak dalej, jak na przykład Kodak i Nokia", których "już niestety nie ma na rynku".

"Produkujemy sprzęt szybciej". Efekt wojny w Ukrainie

"Produkujemy sprzęt szybciej". Efekt wojny w Ukrainie

Wystartowała trzecia edycja "BCC For The Future"

Wystartowała trzecia edycja "BCC For The Future"

Prezes BCC o cechach lidera

Dr Goliszewski mówił także o ważnych dla każdego lidera cechach. - Skutecznemu liderowi, skutecznemu menedżerowi nie wystarczą tylko nowoczesne metody i instrumenty zarządzania. Powinniśmy zejść niżej, do efektywności osobistej. I tutaj mówimy o kondycji mentalnej, ponieważ zdrowie mentalne, obchodzenie się ze swoimi emocjami, pomijanie pułapek decyzyjnych, pułapek poznawczych, pozwoli dopiero stworzyć ramy dla efektywności biznesowej - wytłumaczył.

Dodał, że "te dwie efektywności - biznesowa i osobista - przełożą się na skutecznego lidera".

Zdaniem prezesa BCC w dobie sztucznej inteligencji (AI) wciąż istotna jest np. inteligencja emocjonalna. - Absolutnie tak, ale inteligencja emocjonalna jest za płytko. My musimy zejść do naszych emocji, do naszych wartości, do naszych przekonań, do naszych nawyków - stwierdził.

Dr Goliszewski powiedział również, że "niestety inwestycje w Polsce od wielu lat są na krytycznie niskim poziomie".

- To, co potrzebujemy, to rozwój jakościowy. A więc w oparciu o innowacje i nowe technologie. Dołączyliśmy do grona 20 najbogatszych państw świata. Super, ale my potrzebujemy wzrostu jakościowego. Bo ten awans związany jest głównie z konsumpcją wewnętrzną. Tanią pracą i dostępnością pracowników. Potrzebujemy rozwoju w oparciu o innowacje i technologie. A te są na krytycznie niskim poziomie - zaznaczył.

Zdaniem prezesa BCC "potrzebne nam są również zdecydowane wsparcie biznesu poprzez państwo i odwrotnie", a także "kooperacja biznesu i nauki" i "tworzenie inkubatorów, klastrów innowacyjności, technologii", jak również "funduszy venture capital dla inwestowania w nowe nowatorskie rozwiązania".

Powiedział też: - Musimy tworzyć zachęty dla młodych innowacyjnych, prekursorskich, młodych naukowców i pracowników, żeby pozostali w Polsce, bo to oni rozumieją najlepiej nowe technologie. Tworzą najlepsze startupy. Wprowadzają produkcyjne produkty, innowacyjne produkty i usługi. I oni są naszą szansą na przyszłość.

Prezes BCC dr Jacek Goliszewski
Prezes BCC dr Jacek Goliszewski
Źródło: TVN24 BiS

Business Centre Club

TVN24 BiS jest patronem medialnym konferencji "BCC For The Future. Liderzy Jutra 2025".

BCC to organizacja pozarządowa, która zrzesza polskich przedsiębiorców i pracodawców. Eksperci BCC współtworzą i opiniują ustawy gospodarcze, uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych, przekonują do swoich rozwiązań ministrów i posłów.

Działalność BCC obejmuje organizację szkoleń, konferencji i konkursów, takich jak "Lider Polskiego Biznesu". Założycielem Klubu i jego pierwszym prezesem w latach 1991-2022 był Marek Goliszewski.

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
