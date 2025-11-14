Logo TVN24
Domański: to nowy sposób myślenia o inwestycjach

pap_20251008_0U7
Domański o spotkaniu z szefem NBP Adamem Glapińskim
Źródło: TVN24
Na inwestycje w ramach programu Innovate Poland zostanie przeznaczone nawet do 10 miliardów złotych. W ich ramach powstaną fundusze, które przyspieszą rozwój firm - zapowiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Jak podkreślał minister finansów Andrzej Domański, Innovate Poland to wzorowany na modelu francuskim mechanizm mobilizacji prywatnego kapitału do inwestycji w młode, innowacyjne spółki. Celem jest przełamanie bariery finansowania, która przez lata ograniczała polskich przedsiębiorców - wyjaśnił.

"Potrzebujemy więcej innowacyjnych spółek"

Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, PZU i European Investment Fund przeznaczą w ramach inicjatywy Innovate Poland 4 mld zł na rozwój polskich firm.

- Potrzebujemy więcej innowacyjnych spółek, które w przyszłości będą mogły debiutować na giełdzie. (...) Wyzwaniem dla nich nie jest brak pomysłów i kreatywności, tylko bardzo często brak dostępu do finansowania. Nie każdą innowacje da się sfinansować kredytem bankowym, dlatego wiele młodych firm szuka kapitału za granicą - mówił Domański.

Jak podkreślał, aby rozwój polskiej gospodarki przeszedł na wyższy poziom, potrzebne są miliardy prywatnego kapitału z funduszy typu Private Equity i Venture Capital. Ograniczona dostępność do prywatnego kapitału to wolniejszy wzrost sektora innowacji, silny rynek kapitałowy bezpośrednio napędza rozwój innowacji i technologii - stwierdził minister

Program wzmocni kompetencje technologiczne Polski

- Tworzymy platformę, która łączy i wzmacnia dotychczasowe inicjatywy inwestycyjne. Cztery miliardy złotych staną się impulsem do uruchomienia pierwszych projektów w ramach programu. Dzięki efektowi dźwigni i zaangażowaniu kolejnych inwestorów łączna wartość inwestycji sięgnie od 8 do 10 miliardów złotych - powiedział Domański.

Podkreślił jednocześnie, że dzięki programowi powstaną instrumenty i fundusze, które przyspieszą rozwój firm, wesprą ekspansję zagraniczną i rozbudują kompetencje technologiczne polskiej gospodarki. - Innovate Poland to nowy sposób myślenia o inwestycjach, o partnerstwie instytucji publicznych i finansowych, o kapitale, który współpracuje, zamiast tylko i wyłącznie konkurować. (...) To kapitał, który będzie pracować na wzrost i na przyszłość polskiej gospodarki - dodał.

Co to jest Innovate Poland

Inicjatywa Innovate Poland inspirowana jest francuskim "Planem Tibiego", który przyczynił się do uruchomienia inwestycji instytucjonalnych w fundusze venture capital i growth equity.

"Plan zostały przygotowany w 2019 r. przez prof. Philippe’a Tibiego – ekonomistę, któremu rząd Francji powierzył zadanie opracowania rekomendacji dotyczących zwiększenia udziału kapitału instytucjonalnego w finansowaniu innowacyjnych spółek technologicznych. Polska wersja została dostosowana do lokalnych realiów i roli instytucji rozwojowych w krajowym systemie gospodarczym" - napisano.

"Podobnie jak we Francji, celem jest mobilizacja prywatnego oraz instytucjonalnego kapitału i stworzenie trwałego mechanizmu finansowania innowacji. W ten sposób Polska ma szansę zbudować silny, samowystarczalny rynek inwestycyjny, zdolny finansować rozwój firm z własnych zasobów" - dodano.

Autorka/Autor: skib/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

