Z kraju Inflacja wymyka się prognozom. "Rynek może zacząć wyceniać obniżki" Oprac. Wiktor Knowski |

Adam Glapiński podczas czerwcowej konferencji prasowej po decyzji RPP Źródło zdj. gł.: YOUR SHOT/AdobeStock

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Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 2,7 proc. w skali roku i spadku o 0,2 proc. w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Według danych GUS w maju inflacja była na poziomie 3,1 proc. rdr. oraz 0,3 proc. mdm.

GUS wyszczególnił trzy kategorie, które miały największy wpływ na odczyt:

Żywność i napoje bezalkoholowe: spadek o 0,3 proc. r/r i o 0,7 proc. m/m.

Energia elektryczna, gaz i inne paliwa: wzrost o 4,8 proc. r/r oraz spadek o 0,4 proc. m/m.

Paliwa i smary do prywatnych środków transportu: wzrost o 5,3 proc. r/r oraz spadek o 7,4 proc. m/m.

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Inflacja w czerwcu. Komentarze ekspertów

"Czerwcowy odczyt potwierdza wyraźne osłabienie presji cenowej. Kluczowe znaczenie miała deeskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie i szybszy od oczekiwań spadek cen ropy. Co istotne, sam wzrost cen surowca w trakcie konfliktu był mniejszy, niż obawiała się część analityków. Wpływ miały na to m.in. wysokie zapasy oraz niższe zakupy ropy przez Chiny, które ograniczyły presję popytową na rynku surowca" - ocenia Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Zdaniem eksperta, jeżeli nie dojdzie do ponownej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, inflacja w kolejnych miesiącach nie powinna znacząco wzrosnąć.

"Efekty drugiej rundy powinny być ograniczone i bardziej rozłożone w czasie, zwłaszcza, że impuls podażowy wyraźnie osłabł. Dla RPP taki odczyt jest argumentem przeciwko podwyżkom stóp procentowych, ale nie otwiera jeszcze automatycznie drogi do szybkich obniżek. Najbardziej prawdopodobny pozostaje scenariusz dalszego wyczekiwania" - dodaje Gwiżdż.

Ekonomiści mBanku zwracają natomiast uwagę, że inflacja wróciła do celu założonego przez Narodowy Bank Polski. "Wspaniały był to epizod inflacyjny, nie zapomnimy go nigdy. RPP zaraz zacznie coraz śmielej mówić o obniżkach - może nie w tym, ale w następnym roku" - napisali w mediach społecznościowych.

🇵🇱 Inflacja w czerwcu znów DOKŁADNIE w celu inflacyjnym: 2,5% r/r. Inflacja bazowa 3,1%. Wspaniały był to epizod inflacyjny, nie zapomnimy go nigdy. RPP zaraz zacznie coraz śmielej mówić o obniżkach - może nie w tym, ale w następnym roku. pic.twitter.com/XHv84RRvUy — mBank Research (@mbank_research) June 30, 2026 Rozwiń

"W czerwcu inflacja (spada - red.) do 2,5 proc. r/r, głównie za sprawą cen paliw i taniej żywności. Inflacja w celu i nie ma potrzeby podwyżek stóp. Powinna to potwierdzić lipcowa projekcja NBP. Stopy procentowe pozostaną w lipcu bez zmian" - oceniają eksperci banku ING. I dodają, że "rynek może zacząć wyceniać obniżki w drugiej połowie tego roku".

W czerwcu inflacja ⬇️ do 2,5%r/r, głównie za sprawą cen paliw ⛽️i taniej żywności. Inflacja w celu 🎯 i nie ma potrzeby podwyżek stóp. Powinna to potwierdzić lipcowa projekcja NBP 🏦. Stopy procentowe pozostaną w lipcu bez zmian. Rynek może zacząć wyceniać obniżki w 2poł26. pic.twitter.com/9hIMLA8adn — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) June 30, 2026 Rozwiń

"No i będą rewizje. Inflacja na koniec roku może być niższa niż 3 proc. A przypominamy, że były researche bankowe prognozujące 5-6 proc. inflację" - dodają specjaliści Pekao.

No i będą rewizje. Inflacja na koniec roku może być niższa niż 3% !!!

A przypominamy, że były researche bankowe prognozujące 5-6% inflację. https://t.co/afqUmw0nKh — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) June 30, 2026 Rozwiń

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