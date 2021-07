Oszustwo "na psa". Można utracić dostęp do konta na Facebooku

CERT Polska ostrzega przed fałszywymi informacjami zamieszczanymi na Facebooku na temat rzekomo potrąconego psa. Komunikaty mają zachęcić do wejścia w załączony link. "Uważaj, możesz utracić dostęp do swojego konta w serwisie Facebook" - ostrzegają przedstawiciele CERT Polska.

Przedstawiciele CERT Polska poinformowali, że od kilku tygodni obserwują wariant oszustwa, którego celem jest przejęcie kont użytkowników Facebooka. "Przestępcy, wykorzystując przejęte lub fałszywe konta w serwisie Facebook, na różnych grupach publikują wpisy z sensacyjnymi informacjami, co ma zachęcić czytelnika do wejścia w załączony link" – czytamy we wpisie.