Kumulacja w Eurojackpot rośnie

We wtorek, 9 grudnia, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 2, 30, 32, 33, 37 oraz 2 i 9.

Wyniki losowania Eurojackpot

Najwyższe były wygrane drugiego stopnia odnotowane w Niemczech i Słowenii. Do graczy trafi po 594 886,60 euro.

Z kolei w Polsce najwyższe były wygrane piątego stopnia, które padły 18 razy. Zwycięzcy otrzymają po 32 161,70 zł.

Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20:15 a 21:00 i piątek między 20:00 a 21:00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Źródło: tvn24.pl