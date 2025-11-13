Logo TVN24
Wchodzi obowiązkowe ubezpieczenie dronów. Operatorom grożą wysokie kary

Po co żołnierzowi znajomość budowy drona? Siewiera wyjaśnia
Źródło: TVN24
Od czwartku każdy operator drona o masie startowej od 250 gramów do 20 kilogramów musi posiadać ważne ubezpieczenie. Za loty bez ważnego OC grożą wysokie kary.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo lotnicze od czwartku operatorzy bezzałogowych statków powietrznych (BSP) o masie startowej od 0,25 do 20 kg są obowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywanymi operacjami.

Drony. Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Polisę OC należy wykupić najpóźniej dzień przed planowanym lotem, a za jej brak grozi kara w wysokości 4 tys. zł.

Ubezpieczenie ma służyć pokryciu szkód, które mogą powstać przy ewentualnym upadku drona. Ubezpieczenie jest obowiązkowe niezależnie od kategorii operacji BSP oraz tego, czy użytkownik drona korzysta z niego komercyjnie czy nie.

Jak zwróciła uwagę firma ubezpieczeniowa Compensa, obowiązek ubezpieczenia nie dotyczy dronów należących do lotnictwa państwowego, czyli np. służb mundurowych. Wskazała też, że przykładowa kolizja drona z samochodem osobowym może stworzyć szkodę na prawie 12 tys. zł. W przypadku uszkodzenia ogrodzenia przez drona będzie to ok. 2,5 tys. zł, a zderzenie dwóch dronów podczas zawodów to szkoda na ponad 7 tys. zł. Zgodnie z przepisami, minimalna suma gwarancyjna wynosi ok. 270 tys. zł.

- Nowe przepisy są odpowiedzią na dynamiczny rozwój rynku dronów i wzrost liczby operacji lotniczych z ich udziałem. Wymóg posiadania ubezpieczenia OC zwiększy bezpieczeństwo finansowe operatorów, a także ochroni osoby trzecie i ich mienie przed skutkami potencjalnych szkód - stwierdziła Agnieszka Włodarska-Poloczek z Compensy.

Nowe przepisy i wątpliwości

Broker ubezpieczeniowy firma Mentor S.A. zaznaczyła z kolei w komentarzu, że przepisy dotyczące ubezpieczeń dronów budzą sporo wątpliwości wśród osób zajmujących się zawodowo ubezpieczeniami.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów i gospodarki w tej sprawie, z ubezpieczenia OC wyłączone są bowiem szkody powstałe wskutek wykonywania lotów z naruszeniem przepisów obowiązującego w tym zakresie prawa.

To znaczy, że jeśli operator drona nieumyślnie złamie przepis dotyczący wykonania lotu i wyrządzi szkodę, ubezpieczyciel będzie mógł odmówić wypłaty odszkodowania.

Nowelizacja Prawa lotniczego

Przepisy nakładające obowiązek wykupienia ubezpieczenia wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo lotnicze podpisana przez prezydenta w lutym 2025 r. Większość zapisów ustawy weszła w życie w lutym br. z wyjątkiem zapisów dotyczących obowiązku ubezpieczenia drona, w przypadku których obowiązywało 9-miesięczne vacatio legis.

Jednym z głównych celów ustawy było dostosowania polskich przepisów do unijnych oraz zastąpienie dotychczasowego podziału na operacje BSP o charakterze sportowym lub rekreacyjnym oraz operacje komercyjne trzema nowymi kategoriami operacji: "otwarta", "szczególna" i "certyfikowana".

Pokaz dronów podczas briefingu prasowego w siedzibie PAŻP
Drony paraliżują lotniska. Sposoby na to są, ale nie w Polsce
Monika Winiarska
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: Rosja może otworzyć drugi front w Europie
TVN24
Amerykańscy żołnierze w Afryce
Trzy scenariusze amerykańskiej interwencji w Nigerii
TVN24

Coraz więcej dronów w Polsce

Jak wskazywał na początku listopada Urząd Lotnictwa Cywilnego, w Polsce zarejestrowanych jest już ponad 411 tys. operatorów dronów. Liczba ta rośnie, bo w połowie ubiegłego roku operatorów było niespełna 270 tys.

Zgodnie z informacjami Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, operatorzy dronów lżejszych niż 250 g, ale posiadających kamerę oraz wszystkich cięższych niż 250 g mają obowiązek rejestracji na stronie drony.gov.pl, posiadania odpowiednich kompetencji do pilotowania drona oraz zgłaszania każdego lotu w aplikacji mobilnej DroneTower. Obowiązek rejestracji nie dotyczy operatorów, którzy zamierzają latać dronem-zabawką lub dronem lżejszym niż 250 g, nie wyposażonym w kamerę.

Aby samodzielnie latać dronem trzeba mieć ukończone 14 lat i posiadać odpowiednie kompetencje. Są one inne w zależności od wagi drona i typu wykonywanej operacji. W przypadku dronów o wadze poniżej 250 g formalnie wystarczy tylko dobra znajomość instrukcji obsługi BSP - wyjaśnia PAŻP.

Do latania cięższymi dronami konieczne jest ukończenie szkolenia oraz zaliczenie egzaminu online z wiedzy teoretycznej potwierdzającego nabycie kompetencji do latania w podkategorii A1 i A3.

pc

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Drony ubezpieczenie OC
