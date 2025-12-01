Logo TVN24
Propozycja dużej podwyżki stóp procentowych. Wyniki głosowania

Adam Glapiński, prezes NBP
Ekonomistka o listopadowej obniżce stóp procentowych
Źródło: TVN24
W trakcie październikowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej odrzuciła wniosek Joanny Tyrowicz o podwyżkę stóp procentowych o 100 punktów bazowych - podał Narodowy Bank Polski. W październiku RPP obniżyła główną stopę o 0,25 punktu procentowego.

Za podwyżką stóp procentowych w październiku głosowała tylko Tyrowicz, natomiast przeciw byli pozostali członkowie RPP.

Członkami RPP są: Adam Glapiński (prezes NBP, przewodniczący RPP), Ireneusz Dąbrowski, Iwona Duda, Wiesław Janczyk, Cezary Kochalski, Ludwik Kotecki, Przemysław Litwiniuk, Gabriela Masłowska, Joanna Tyrowicz, Henryk Wnorowski.

Wnioski w sprawie stóp procentowych

Wcześniej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym podano, że Tyrowicz głosowała przeciw obniżce stóp w październiku o 25 pb., podczas gdy pozostałych 9 członków Rady Polityki Pieniężnej głosowało za uchwałą o cięciu kosztu pieniądza w tej skali.

We wrześniu RPP odrzuciła wniosek Tyrowicz o podwyżkę stóp o 75 pb., a w lipcu (w sierpniu brak posiedzenia decyzyjnego RPP) o 50 pb.

Na początku września członkini RPP poinformowała w rozmowie z PAP Biznes, że wg niej pożądany poziom stóp od lipca 2025 r. to 5,75 proc. na kilka kwartałów.

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dn. 7-8 października 2025 r., obniżyła wszystkie stopy procentowe NBP o 25 pb., w tym referencyjną do 4,50 proc.

nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Decyzja w sprawie stóp procentowych. Jeden głos przeciw
Domański: prezydent tutaj popisuje się swoistą hipokryzją
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Inflacja zaskoczyła. "Ale urwał"

Obniżki stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 4-5 listopada 2025 r. obniżyła wszystkie stopy procentowe NBP o 25 punktów bazowych (pb), w tym referencyjną do poziomu 4,25 proc.

RPP obniżyła wcześniej w 2025 r. stopy w październiku o 25 pb., we wrześniu o 25 pb., w lipcu o 25 pb. oraz maju br. o 50 pb. Łącznie w całym 2025 r. RPP obniżyła koszt pieniądza o 150 pb.

Obecnie stopy procentowe NBP wynoszą:

- stopa referencyjna 4,25 proc. w skali rocznej; - stopa lombardowa 4,75 proc. w skali rocznej; - stopa depozytowa 3,75 proc. w skali rocznej; - stopa redyskontowa weksli 4,30 proc. w skali rocznej; - stopa dyskontowa weksli 4,35 proc. w skali rocznej.

Autorka/Autor: Pkarp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Malecki/Bloomberg via Getty Images

Stopy procentowe
