Chaos na kolei. "Nagłe i masowe wycofanie się przewoźnika", "nieodpowiedzialne"

Prezes PKP o Dworcu Centralnym i jego historii Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek RegioJet poinformował, że na trasie Kraków - Warszawa uruchomi trzy pary pociągów dziennie zamiast planowanych sześciu. Przewoźnik ograniczył też skalę połączeń z Warszawy do Trójmiasta - pod koniec listopada zapowiadał trzy pary dziennie, ostatecznie zaledwie jeden z pociągów na trasie Kraków - Warszawa zostanie przedłużony do Gdyni.

RegioJet ogranicza liczbę kursów

Jak podał czeski przewoźnik, zapowiedziane wcześniej połączenia, które nie zostaną uruchomione wraz z wejściem nowego rozkładu jazdy na kolei, czyli od 14 grudnia, będą uruchamiane "stopniowo w najbliższych tygodniach".

- RegioJet jest w Polsce nadal w fazie próbnej i nie wszystko udaje nam się realizować zgodnie z planem i tak szybko, jak byśmy chcieli. Postanowiliśmy nie ryzykować i zapobiec ewentualnym problemom w ruchu. Start żółtych pociągów rozłożyliśmy zatem na dłuższy okres - wyjaśnił właściciel RegioJet, Radim Jančura.

Przewoźnik zapowiedział, że połączenia między Krakowem, Warszawą i Trójmiastem będą sukcesywnie wprowadzane od połowy stycznia. Pasażerowie, którzy kupili bilety na kursy odwołane lub przesunięte, otrzymają zwrot pieniędzy oraz automatycznie przyznany bon o wartości 100 zł.

To nie pierwsze opóźnienie z wprowadzaniem pociągów RegioJet w Polsce. Pod koniec listopada przewoźnik po zapowiedziach nowych połączeń, poinformował że debiut relacji Warszawa - Poznań przesunięty został na 1 lutego 2026 r. Tymczasem jeszcze we wrześniu spółka zapowiadała sześć par połączeń na tej trasie w nowym rocznym rozkładzie jazdy.

Czytaj też: Czesi chcą się poskarżyć na PKP Intercity

Reakcja PKP PLK

Biuro prasowe PKP Polskich Linii Kolejowych przekazało w piątek, że spółka dowiedziała się o ograniczeniu kursowania pociągów RegioJet 11 grudnia po południu.

"Informacja wpłynęła do nas zaledwie trzy dni przed wdrożeniem rozkładu. Tak nagłe i masowe wycofanie się przewoźnika z uzgodnionych kursów powoduje poważne zakłócenia w przygotowanym rozkładzie jazdy i generuje istotne utrudnienia dla pasażerów. Wymusza również na nas pilne, dodatkowe zaangażowanie zespołów w przebudowę rozkładu jazdy, tak aby umożliwić innym przewoźnikom wprowadzenie kursów w miejscach niewykorzystanych przez RegioJet" - podały PKP PLK.

Spóła dodała, że o sprawie został poinformowany Urząd Transportu Kolejowego. "Analizujemy także możliwość podjęcia kroków prawnych w związku z nieodpowiedzialnym postępowaniem przewoźnika" - przekazały PKP PLK.

Równocześnie zarządca kolejowej infrastruktury poinformował, że przygotowuje propozycję zmian w regulacjach, które mają zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości, w szczególności blokowaniu przepustowości na liniach o ograniczeniach eksploatacyjnych wynikających z realizowanych inwestycji.

Czeski pociąg RegioJet Źródło: Shutterstock

Spór z RegioJet

Rozwój działalności RegioJet w Polsce odbywa się w atmosferze sporu z PKP Intercity. Na początku listopada czeski portal branżowy Z dopravy opublikował oświadczenie spółki zapowiadające skargę do Komisji Europejskiej.

RegioJet zarzuca polskim spółkom kolejowym powiązanym z Grupą PKP m.in. utrudnianie finalizacji zakupu obiektu za ponad 55 mln zł, odmowę udostępnienia powierzchni reklamowych na dworcach oraz spowalnianie tras w rozkładach jazdy względem połączeń PKP Intercity. Spółka twierdzi także, że pracownikom PKP Intercity zabrania się podejmowania pracy dla konkurencyjnego przewoźnika.

PKP Intercity w odpowiedzi podkreśliło, że działa w sposób transparentny, zgodny z przepisami oraz standardami etycznymi.

PKP Intercity komentuje odwołanie połączeń

W piątkowym komunikacie konkurencyjne PKP Intercity wyraziło "głębokie zaniepokojenie i oburzenie" decyzją RegioJet w sprawie "odwołania dużej liczby pociągów na zaledwie kilka dni przed planowanym odjazdem, na które pasażerowie zdążyli już zakupić bilety".

"Skalę i moment podjęcia tej decyzji należy ocenić jako skrajnie nieodpowiedzialne, a jej bezpośrednie skutki ponoszą pasażerowie, szczególnie w newralgicznym okresie świątecznym. Odwołanie łącznie 1080 kursów pociągów oznacza w praktyce utratę nawet 250 tysięcy miejsc dla podróżnych, co prowadzi do poważnego i nagłego ograniczenia siatki połączeń pomiędzy największymi miastami w Polsce" - napisano.

Dodano także, iż PKP Intercity podjęło rozmowy z zarządcą infrastruktury "w sprawie przywrócenia czterech pociągów, które dotychczas były blokowane przez prywatnego przewoźnika".

OGLĄDAJ: TVN24 HD