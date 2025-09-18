Wielka sieć handlowa wycofa się z Polski? Mamy komentarz

Carrefour rozpoczyna sprzedaż swoich aktywów w Polsce - podał francuski portal La Lettre. "Na półmetku realizacji swojego planu strategicznego oraz w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe Grupa Carrefour rozpoczęła analizę swojego portfela biznesowego" - komentują przedstawiciele Carrefour Polska.

Według La Lettre Grupa Carrefour kierowana przez Alexandre'a Bomparda otworzyła właśnie za pośrednictwem banku JP Morgan "pokój danych" w celu sprzedaży swoich 800 sklepów w Polsce oraz 40 centrów handlowych. "Pokój danych" ma umożliwić kandydatom na nabywców analizę kluczowych danych finansowych dotyczących polskiego oddziału.

"Na półmetku realizacji swojego planu strategicznego Carrefour 2026 oraz w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe, Grupa Carrefour rozpoczęła analizę swojego portfela biznesowego, obejmującą wszystkie obszary jej działalności i modele organizacyjne" - komentuje Carrefour Polska w odpowiedzi na pytania tvn24.pl.

Jak dodano, w związku z trwającym procesem, sieć nie będzie komentowała "plotek rynkowych" w tej sprawie.

Spadek sprzedaży w Carrefourze w 2024 roku

Jak podawała "Rzeczpospolita", w 2024 r. sprzedaż Carrefour Polska w Polsce spadła o 3,3 proc. rok do roku. Firma wypracowała w 2024 roku 9,33 mld zł przychodów sprzedażowych, co wobec 9,66 mld rok wcześniej.

Wpływy firmy zmalały kolejny rok z rzędu – w 2022 roku wyniosły 9,82 mld zł.

Carrefour w Polsce

Carrefour rozpoczął swoją działalność w Polsce w 1997 roku. Jak wynika z informacji na stronie internetowej sieci, obecnie pod szyldem sieci działa na polskim rynku blisko 800 sklepów w sześciu formatach.

Są to: hipermarkety, supermarkety, sklepy hurtowo-dyskontowe, osiedlowe, sklepy specjalistyczne oraz sklep internetowy.

"Carrefour jest również właścicielem i zarządcą sieci centrów handlowych, skupionych w dużych i średnich miastach oraz stacji paliw" - podano.

Źródło: tvn24.pl