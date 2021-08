Carrefour Polska podpisał umowę o współpracy z Pointpack

Carrefour Polska podpisał umowę ramową o współpracy z firmą Pointpack, która oferuje rozwiązania informatyczne wspomagające nadawanie i odbieranie przesyłek. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oferowanie usług pocztowych, na co w ostatnim czasie zdecydowało się kilka innych sieci handlowych, umożliwia otwarcie sklepów w niedziele niehandlowe.

Usługi pocztowe a zakaz handlu

Wprowadzenie do oferty usług pocztowych przez sieci handlowe umożliwia otworzenie sklepów w niedziele objęte zakazem handlu. Przepis zawierają bowiem katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. właśnie działalności pocztowej, nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Pod koniec maja spółka Kaufland poinformowała, że wprowadza usługi pocztowe we wszystkich sklepach . Wówczas nie podjęto jednak decyzji o skorzystaniu z wyjątku przewidzianego dla placówek pocztowych i tym samym otwieraniu sklepów w niedziele niehandlowe. Taka decyzja zapadła w sierpniu. "Kaufland, jako jeden z ostatnich uczestników rynku, podjął decyzję o otwarciu wybranych sklepów także w niedziele niehandlowe, począwszy od 05.09" - poinformowała w odpowiedzi przesłanej TVN24 Biznes Maja Szewczyk, Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej w Kaufland Polska.

Na początku lipca informowaliśmy o umowie zawartej przez Jeronimo Martins Polska z Pocztą Polską . Chodzi o testowe poszerzenie współpracy, polegające na możliwości odbioru przesyłek bezpośrednio w sklepach Biedronki. "Z tego powodu w niedziele niehandlowe możemy zrobić zakupy w niektórych sklepach należących do sieci" - informowano.

Pod koniec 2020 roku współpracę z firmą kurierską DHL Parcel nawiązało niemal pół setki sklepów Stokrotka Express. W marcu 2021 roku również sieć Intermarche poinformowała, że część jej placówek zostanie otwarta w niedziele i będzie świadczyć usługi pocztowe. Do grona sieci czynnych w ostatni dzień tygodnia dołączył także Polomarket.

Zakaz handlu w niedziele - zmiany w przepisach

Niewykluczone jednak, że wkrótce dojdzie do zaostrzenia przepisów o zakazie handlu w niedziele. Do Sejmu trafił, przygotowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Na początku sierpnia projekt został skierowany do pierwszego czytania w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Janusz Śniadek.