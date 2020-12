Potężne pieniądze w unijnym budżecie. Ile może otrzymać Polska?

Na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli doszło do porozumienia przywódców unijnych w sprawie wieloletniego budżetu Wspólnoty na lata 2021-2027 i tak zwanego funduszu odbudowy. To w sumie 1,8 biliona euro. Polsce z tej puli może przypaść - w przeliczeniu - ponad 770 miliardów złotych.

O osiągnięciu porozumienia poinformował szef Rady Europejskiej Charles Michel. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała na Twitterze, że dzięki porozumieniu w sprawie budżetu UE na szczycie w Brukseli 1,8 biliona euro trafi na wsparcie ożywienia gospodarczego i zbudowanie bardziej odpornej, zielonej i cyfrowej Unii Europejskiej.

Szef polskiego rządu we wpisie na Facebooku odniósł się do rezultatów szczytu. "Porozumienie, które wynegocjowaliśmy, to podwójne zwycięstwo. Po pierwsze, budżet UE może wejść w życie i Polska otrzyma z niego 770 mld zł. Po drugie - te pieniądze są bezpieczne, bo mechanizm warunkowości został ograniczony bardzo precyzyjnymi kryteriami. Dzisiejsze konkluzje, blokują możliwość zmiany tych zasad w przyszłości wbrew Polsce" - napisał premier.

Budżet UE 2021-2027 i fundusz odbudowy PAP

Budżet plus fundusz odbudowy

W sumie budżet UE na lata 2021-2027 oraz fundusz odbudowy to pakiet o wartości 1824,3 mld euro - 1074,3 mld euro to wieloletnie ramy finansowe, 750 mld euro to kryzysowy pakiet odbudowy, z czego 390 mld euro w formie dotacji, a 360 mld euro - pożyczek.

Środki te zostały podzielone w następujący sposób:

- 1099,7 mld euro na spójność, odporność i unijne wartości,

- 373,9 mld euro na zasoby naturalne i środowisko,

- 143,4 mld euro na jednolity rynek, innowacje i gospodarkę cyfrową,

- 98,4 mld euro na sąsiedztwo i świat,

- 73,1 mld euro na europejską administrację publiczną,

- 22,7 mld euro na migrację i zarządzanie granicami,

- 13,2 mld euro na odporność, bezpieczeństwo i obronę.

Środki z budżetu dla Polski

Wieloletni unijny budżet i fundusz odbudowy to około 139 mld euro w formie dotacji oraz 34 mld euro w pożyczkach dla Polski. W cenach bieżących to 776 mld zł łącznie w ciągu najbliższych siedmiu lat.

Polska ma być największym beneficjentem polityki spójności w UE i otrzymać z tego tytułu 66,8 mld euro. Dodatkowe środki z polityki spójności w odpowiedzi na kryzys to 3 mld euro. Środki ze Wspólnej Polityki Rolnej dla Polski to 28,5 mld euro. Polska będzie też największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Środki z niego mają trafić na wsparcie przejścia od gospodarki opartej o paliwa kopalne do gospodarki niskoemisyjnej. Polska może liczyć z tego tytułu na 3,5 mld euro.

Wsparcie dla Polski z funduszu odbudowy

Łączna suma środków w ramach funduszu odbudowy to 750 miliardów euro. Polska może z niego otrzymać 34,2 miliarda euro w postaci kredytów (153 miliardy złotych) i 23,1 miliarda euro (103 miliardy złotych) w postaci bezzwrotnych dotacji.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało już listę projektów, które miałyby zostać sfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który wynika z funduszu odbudowy.

Autor:kris/dap

Źródło: TVN24 Biznes, PAP