Prezes państwowej spółki odwołany

O odwołaniu Janty i powierzeniu obowiązków prezesa JSW poinformowała w piątkowym raporcie bieżącym. Powód odwołania dotychczasowego prezesa nie został wskazany.

JSW odnotowuje poważne straty

W poniedziałek JSW podała, że w pierwszym półroczu br. zanotowała 2,075 mld zł straty netto i spadek przychodów ze sprzedaży o 1,461 mld zł wobec tego samego okresu rok wcześniej (do 4,715 mld zł). Największy negatywny wpływ miały spadki cen węgla koksowego i energetycznego. JSW niebawem skończą się środki zaoszczędzone w funduszu stabilizacyjnym (FIZ), po które spółka sięga od ubiegłego roku, a w którym pozostało obecnie 260 mln zł. Na koniec marca 2024 r. wartość aktywów netto FIZ JSW wynosiła 5,719 mld zł. Jastrzębska Spółka Węglowa od końca ub. roku wdraża Plan Strategicznej Transformacji na rzecz m.in. zwiększania wydobycia i podnoszenia efektywności.

Na wtorkowej konferencji wynikowej za I półrocze br. przedstawiciele spółki podali, że aktualny pozostaje plan wydobycia w tym roku ponad 13 mln ton węgla, wobec 12,5 mln w ub. roku.

Nowy wiceprezes ds. ekonomicznych w JSW – kim jest Bogusław Oleksy?

Oleksy pełnił obowiązki wiceprezesa JSW ds. ekonomicznych od 1 września, będąc czasowo delegowanym na to stanowisko ze składu rady nadzorczej, gdy zastąpił dotychczasowego wiceprezesa ds. ekonomicznych Remigiusza Krzyżanowskiego. Od 1 października rada nadzorcza JSW powierzyła to stanowisko Oleksemu. Bogusław Oleksy jest menedżerem z doświadczeniem w dużych spółkach kapitałowych na stanowiskach członka zarządu i dyrektora oraz w nadzorze. W przeszłości był m.in wiceprezesem ds. ekonomiczno-finansowych Tauronu oraz wiceprezesem ds. finansowych Węglokoksu. Był członkiem 20 rad nadzorczych. Obecnie, prócz Oleksego, zarząd JSW tworzą: wiceprezes ds. technicznych i operacyjnych oraz p.o. wiceprezesa ds. rozwoju Adam Rozmus, wiceprezes ds. handlu Jolanta Gruszka oraz wiceprezes ds. pracy i polityki społecznej Artur Wojtków.

