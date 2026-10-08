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Blokowanie nielegalnych treści w internecie. Sejm uchwalił ustawę

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Mężczyzna rozmawiał w sieci z nastolatkami i składał im propozycje (zdj. ilustracyjne)
Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Marina Demidiuk/Shutterstock
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Sejm uchwalił w czwartek wieczorem ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. Projekt został skierowany do głosowania kilka godzin wcześniej, po wystąpieniu premiera Donalda Tuska, który wskazywał na potrzebę szybkiego przyjęcia przepisów mających ograniczyć mowę nienawiści w sieci w związku z ostatnimi atakami w szkołach.

Za przyjęciem ustawy głosowało 242 posłów i posłanek, 61 było przeciw, a 136 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Celem zmian jest wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe będzie szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie, przy jednoczesnym poszanowaniu praw użytkowników sieci.

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Kropka nad i

Odpowiedź na weto prezydenta Karola Nawrockiego

Wcześniej przedstawiciele izby niższej głosowali nad poprawkami, odrzucając propozycje Konfederacji i jedną Prawa i Sprawiedliwości oraz przyjmując poprawkę zaproponowaną przez PiS i Polskę 2050.

Przyjęta poprawka dotyczy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zablokowaniu treści pornograficznych z udziałem małoletnich, zwierząt lub takich, które mają drastyczną formę.

Nowelizacja jest odpowiedzią na styczniowe weto prezydenta Karola Nawrockiego do pierwszej wersji nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Weto uniemożliwiło implementację obowiązującego w krajach Unii Europejskiej aktu o usługach cyfrowych (DSA). Za brak wdrożenia Polsce grożą wysokie kary finansowe ze strony TSUE.

Akt o usługach cyfrowych (DSA) jest pierwszą na świecie regulacją cyfrową (rozporządzeniem), która nakłada na firmy w całej UE odpowiedzialność za treści zamieszczane na ich platformach. W całości obowiązuje w krajach członkowskich od 17 lutego 2024 r. Artykuły 9. i 10. DSA wskazują, że państwowe organy sądowe i administracyjne mogą nakazywać dostawcom blokowanie treści w internecie.

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TVN24

Konieczność wprowadzenia nowych regulacji dotyczących internetu

Projektu ustawy nie było w porządku obrad obecnego posiedzenia Sejmu. Jego drugie czytanie odbyło się w Sejmie na początku września i czekało na dalsze procedowanie - bez terminu głosowania. 

Do bloku głosowań trafił w czwartek po południu, po słowach premiera Donalda Tuska o konieczności procedowania przepisów pozwalających na blokowanie mowy nienawiści w sieci.

W czwartek, podczas rządowej narady w związku z ostatnimi atakami w szkołach, Donald Tusk wskazał, że należy wprowadzić przepisy o możliwości natychmiastowego blokowania przez państwo mowy nienawiści w internecie, co pozwoli chronić dzieci, uczniów oraz nauczycieli. Szef rządu podkreślił, że poprzednia ustawa w tej sprawie została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego.

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Fakty po Faktach

Blokowanie treści związanych z przestępstwami, nienawiścią i oszustwami

Zgodnie z nowelizacją, sądy i właściwe organy będą mogły wydawać nakazy dotyczące treści w internecie. Chodzi o sytuacje, gdy w sieci pojawiają się treści niezgodne z prawem, np. związane z przestępstwami, nienawiścią czy oszustwami.

Dostawcy usług internetowych, w tym np. platformy internetowe, będą musieli blokować wskazane w decyzjach organów treści, ale użytkownicy, których treści ograniczono, będą mogli złożyć wniosek o przywrócenie dostępu - jeśli doszło do błędnej blokady. Przed złożeniem wniosku do organu konieczne będzie skorzystanie z systemu zgłaszania treści u dostawcy usługi.

>>> Zagraniczne media o atakach w polskich szkołach

Rejestr wykorzystywanych do rozpowszechniania nielegalnych treści stron internetowych będzie prowadził prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Możliwość odwołania się od decyzji o blokadzie

Od decyzji nakazujących ograniczenia dostępu do nielegalnych treści będzie można odwołać się do sądu powszechnego, który sprawdzi, czy dana treść rzeczywiście narusza prawo. Dlatego też nakazy nie będą wykonywane automatycznie - przed możliwością ich zakwestionowania w sądzie.

W szczególnie pilnych przypadkach decyzjom organów może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Prokuratorzy, Policja, Krajowa Administracja Skarbowa oraz Straż Graniczna będą mogli występować o szybkie blokowanie treści naruszających prawo, w tym związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, kradzieżą tożsamości, oszustwami czy naruszeniami praw autorskich.

Źródło: PAP
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Tagi:
SejmInternetministerstwo cyfryzacji
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